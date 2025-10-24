Salarii record în companiile de stat: Venituri de milioane în plină austeritate

Directorii și membrii consiliilor de administrație din aceste firme beneficiază remunerații impresionante, unele depășind 3 milioane de lei anual.

Energie și transporturi, cele mai mari salarii

Cele mai mari salarii brute sunt înregistrate în sectoarele energie și transporturi. Doi directori de la Romgaz câștigă fiecare peste 3 milioane lei brut pe an, ceea ce înseamnă peste 250.000 lei net lunar. Urmează un director de la Nuclearelectrica, cu un salariu anual ce depășește 2 milioane lei brut.

La Hidroelectrica, 5 directori încasează fiecare aproximativ 2,3 milioane lei anual, totalizând aproape 12 milioane lei plătiți doar pentru posturile de conducere în decurs de un an.

Nici salariile membrilor consiliilor de administrație nu sunt de neglijat.

De exemplu, indemnizațiile lunare ale unui membru CA la Transgaz variază între 30.000 și 80.000 lei. În sectorul transporturilor, la societatea Grup Exploatare și Întreținere Palat CFR, directorul primește un salariu lunar de 28.000 lei, iar la compania Aeroport București indemnizațiile pot ajunge la 70.000 lei pe lună, notează observatornews.ro.