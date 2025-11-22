Scandal pe piața muncii din Olanda. Un angajat a lucrat cu contract temporar timp de 13 ani

Companiile olandeze au nevoie de dicționare care să le explice sensul anumitor termeni ai contractelor de muncă. De exemplu, termenul „temporar”, cu care nu sunt familiarizate, altfel ar fi știut că nu poți să angajezi pe cineva „temporar” timp de 13 ani.

Unele companii olandeze au nevoie să li se explice pe litere ce înseamnă „temporar”, pentru că au demonstrat că sunt incapabile să înțeleagă că „temporar” înseamnă ceva care durează o anumită perioadă de timp, nu nelimitat.

Curtea Supremă a Olandei face dreptate angajatului

Curtea Supremă de Justiție, forul cel mai înalt din Olanda, spune că „un astfel de contract de muncă temporară pe termen lung poate constitui un abuz al contractului de muncă temporară”.

Asta înseamnă, pe înțelesul companiei olandeze, că nu poți să angajezi pe cineva „temporar” timp de 13 ani.

Persoana respectivă a început să muncească pe 2 iulie 2009 cu un contract „temporar” de muncă și a lucrat în producție la Upfield, Rotterdam.

În 2022, Upfield a încetat producția și a elaborat un plan social, însă acest plan nu a fost aplicat și angajaților cu contracte temporare, astfel că angajatul s-a adresat instanței, căreia i-a cerut să decidă că are un contract de muncă pe perioadă nedeterminată și are astfel dreptul să fie inclus în contractul colectiv de muncă al Upfield și să i se aplice și lui planul social întocmit.

Însă Tribunalul Districtual din Rotterdam și Curtea de Apel din Haga nu au fost de acord cu acesta. Însă Curtea Supremă a anulat deciziile celor două instanțe, iar cazul trebuie să fie reexaminat.

Lipsa unor reglementări clare în Olanda

Având în vedere Directiva Europeană privind munca prin agent de muncă temporară și hotărârile Curții Europene de Justiție, statele membre ale UE trebuie să se asigure că munca temporară este cu adevărat temporară.

Curtea Supremă spune că, dacă angajarea unui lucrător temporar durează mai mult decât ceea ce „poate fi considerat în mod rezonabil temporar”, avem de-a face cu un abuz al angajatorului.

Cazul lucrătorul angajat „temporar” pentru 13 ani ar putea avea consecințe și pentru alte persoane angajate „temporar” pe perioade lungi de timp.

Lidera Federației Sindicatelor Olandeze spune că „este regretabil că, din cauza sesizării către o altă instanță, încă nu există claritate cu privire la ce este și ce nu este angajarea temporară”, așa cum se întâmplă în Germania, unde un lucrător temporar poate lucra la același angajator maximum 18 luni. Totodată, sindicalista olandeză pledează pentru o perioadă și mai scurtă.