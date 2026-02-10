Se accelerează introducerea roboților umanoizi în companiile americane și chinezești

Aceasta este una dintre principalele concluzii ale studiului „Redefining Operations with Humanoid Robots”, realizat de Horváth, companie internațională de consultanță în management, prezentă pe piața din România.

Conform studiului Horváth, 39% dintre directorii de top (CxO) planifică investiții semnificative în dezvoltarea și testarea roboților umanoizi în producție în următorii doi ani, indicând o accelerare clară a adopției acestei tehnologii. Primele producții de serie sunt așteptate începând cu 2026, iar până în 2030 piața va include roboți umanoizi multifuncționali, capabili să execute o gamă largă de sarcini în medii industriale și logistice, se arată într-un comunicat al companiei.



Costuri, eficiență și rentabilitate

În prezent, costul unui robot umanoid industrial este estimat la aproximativ 80.000 USD. Potrivit estimărilor Horváth, acest cost va scădea la circa 55.000 USD per unitate odată cu producția de serie. Un avantaj major îl reprezintă capacitatea roboților de a opera 24/7, cu pauze minime pentru reîncărcare, generând peste 5.800 de ore de muncă anual, comparativ cu aproximativ 1.700 de ore în cazul unui angajat uman. Cu o eficiență de peste 3,5 ori mai mare și o calitate a execuției aproape dublă față de cea umană, roboții umanoizi industriali devin o opțiune atractivă pentru companii. În aceste condiții, amortizarea investiției este posibilă în mai puțin de doi ani (aproximativ 20 de luni), în scenarii de utilizare intensivă.



Perspective de piață și capabilități tehnologice

Din perspectivă de piață, studiul Horváth estimează rate anuale compuse de creștere (CAGR) între 20% și 70%, în funcție de scenariile de adopție, cu China și SUA ca piețe dominante. Roboții umanoizi de ultimă generație au dimensiuni și greutate comparabile cu cele ale unui adult și pot atinge viteze de deplasare de peste 10 km/h.



Domenii de utilizare

Primele sectoare în care roboții umanoizi vor fi adoptați pe scară largă sunt logistica și producția, unde procesele standardizate și variabilitatea redusă permit o integrare rapidă. În industria auto, aceștia pot prelua activități precum manipularea materialelor, inspecțiile de calitate, mentenanța, sortarea și ambalarea.

Pe termen mai lung, după 2035, roboții umanoizi sunt așteptați să depășească performanța umană în majoritatea sarcinilor cotidiene. Autonomia extinsă a bateriilor, capacitatea de autoîncărcare și autodiagnosticare, precum și abilitățile avansate de comunicare și învățare prin senzori tactili vor permite utilizarea lor inclusiv în îngrijirea vârstnicilor.

„Roboții umanoizi nu mai reprezintă un concept futurist, ci o soluție concretă pentru creșterea productivității și reducerea costurilor operaționale. Companiile care își definesc din timp o strategie clară, identifică cazuri de utilizare relevante și își pregătesc organizația vor beneficia de un avantaj competitiv semnificativ în următorii ani”. Maria Boldor, Partner și Managing Director, Horváth România.





Autorii studiului subliniază că succesul implementării nu depinde exclusiv de tehnologie. Integrarea roboților umanoizi presupune adaptări organizaționale importante, de la modele operaționale și arhitecturi IT, până la dezvoltarea competențelor interne și acceptarea colaborării om-robot la nivelul forței de muncă.

Studiul Horváth „Redefining Operations with Humanoid Robots” se bazează pe interviuri cu peste 70 de executivi (CxO) din companii internaționale de producție, cu focus pe piețele din spațiul vorbitor de limbă germană.