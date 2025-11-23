Singurele 7 meserii în care femeile au salarii mai mari decât bărbații

Statistic, femeile câștigă aproximativ 82 de cenți pentru fiecare dolar câștigat de un bărbat, indiferent de rasă sau industrie.

Pe lângă asta, efectul maternității lovește puternic în cariera lor, în timp ce tații — paradoxal — sunt adesea recompensați în plan profesional. Iar SUA este singura țară din 41 analizate care nu oferă concediu parental plătit, scrie yourtango.com.

Și totuși… există câteva excepții. Puține, dar reale: există exact 9 tipuri de joburi în care femeile câștigă, în medie, mai mult decât bărbații.

1. Producători și regizori

Industria filmului și televiziunii este extrem de competitivă, dar în pozițiile de regie și producție salariile depind mult de succesul proiectelor și negocierea contractelor. Aici, femeile reușesc uneori să obțină mai mult datorită modelului de plată bazat pe profit și redevențe.



2. Lucrători la ghișeele poștale

Nu poștașii, ci angajații de la ghișee. Femeile câștigă aici cu 3 cenți mai mult pe dolar, dar media salarială este modestă

3. Agenți de ticketing și rezervări

Femeile domină acest sector, lucru care duce — din nou — la salarii generale mai mici, dar totuși puțin peste cele ale bărbaților.



4. Tehnicieni de laborator și personal de laborator clinic

Munca este dificilă, salariile modeste, însă femeile câștigă în medie mai mult pe an decât bărbații.

5. Angajați în fast-food și food prep

În restaurantele obișnuite, bărbații sunt plătiți mai bine. Dar în fast-food, trendul se inversează: femeile câștigă cu 14 cenți mai mult pe dolar.



6. Editorii

Deocamdată, înainte să fie preluați masiv de AI, femeile câștigă cu aproximativ 3 cenți mai mult pe dolar.

7. Modele

Singurul domeniu în care diferența salarială este complet inversată:

• Top 10 modele feminine au câștigat 105 milioane $,

• Top 10 modele masculine — doar 7,6 milioane $.

Dar de ce această listă nu e, totuși, o victorie?

Pentru că majoritatea acestor joburi:

✔ sunt slab plătite în general

✔ sunt dominate de femei — ceea ce, istoric, trage salariile în jos

✔ nu compensează uriașa diferență salarială din restul industriilor

În contrast dur, există domenii în care femeile sunt majoritare (asistență medicală, educație, casierie etc.), dar câștigă mii de dolari mai puțin anual decât bărbații.

De ce sunt femeile încă plătite mai puțin?

1. Presiunea flexibilității pentru familie

Femeile caută programe flexibile, în special după maternitate — un „pretext” folosit în mod abuziv de companii pentru a reduce salariile.

2. Negocierea salariului

Femeile negociază mai puțin agresiv. Nu pentru că nu pot, ci pentru că…

→ mediul le penalizează.

Studiile Harvard arată că bărbații penalizează femeile care negociază, considerându-le „dificile”.

3. Discriminarea structurală

Chiar și atunci când femeile negociază, cer, lucrează, performează, diferențele persistă.

Ar trebui femeile să renunțe?

În niciun caz.

Singura soluție reală este exact asta:

să negociezi

să ceri

să refuzi salarii sub nivelul tău

să vorbești deschis despre bani

să nu mai accepți „status quo-ul”

Schimbarea vine doar când cineva refuză să mai tacă.