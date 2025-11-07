Stagiul de cotizare: Cum influențează dreptul la pensie în 2025

Stagii de cotizare la pensie

Conform Legii nr. 360/2023, există mai multe tipuri de stagii de cotizare:

Stagiul contributiv

Reprezintă perioada pentru care s-au plătit contribuții efective la sistemul public de pensii.

Stagiul complet de cotizare contributiv

Este perioada maximă necesară pentru a beneficia de pensia pentru limită de vârstă sau pensia anticipată, în prezent fiind 35 de ani pentru bărbați și 33 de ani și 2 luni pentru femei. Pentru femei, această durată va crește treptat până la egalarea cu cea a bărbaților.

Stagiul minim de cotizare contributiv

Este perioada minimă de timp necesară pentru obținerea pensiei, stabilită la 15 ani pentru ambele sexe.

Stagiul potențial

Se acordă persoanelor care nu au putut realiza stagiul complet din cauza unor boli sau accidente. Este luat în calcul în cazul pensiei de invaliditate.

Perioade asimilate stagiului de cotizare

Perioadele asimilate stagiului de cotizare includ studiile universitare (o singură perioadă de studii de același nivel), concediul pentru creșterea copilului (până la 2 ani sau 3 ani pentru copil cu handicap, respectiv până la 7 ani în cazuri speciale), serviciul militar, concediul medical pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accidente de muncă sau boli profesionale.

Calculul stagiului de cotizare

Calculul stagiului de cotizare se face în zile calendaristice, iar perioadele în care sunt multiple contracte se iau în considerare o singură dată. Pentru activitățile cu normă parțială, calculul stagiului se face proporțional cu timpul lucrat, respectând prevederile legale.

Stagiul complet oferă dreptul la pensionare anticipată: de exemplu, un bărbat cu 35 de ani de contribuții poate ieși la pensie cu până la 5 ani mai devreme față de vârsta standard de 65 de ani.

Este importantă verificarea și completarea stagiului de cotizare pentru a beneficia de o pensie corespunzătoare, iar legea prevede clar ce perioade sunt recunoscute și cum se face calculul, potrivit stiripesurse.ro.