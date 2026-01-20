Top cele mai mari salarii din România. Domeniile în care angajații rămân fără locuri de muncă

Salariul mediu net național a ajuns la 5.615 lei în noiembrie 2025, în urcare cu 2,2% lunar și 4,2% anual, conform Institutului Național de Statistică (INS).

Topul câștigurilor

IT-ul domină clasamentul celor mai ridicate venituri lunare, cu 12.931 lei net, urmat de informații și comunicații (11.294 lei), editare (10.919 lei), petrol-gaze (10.634 lei) și prelucrarea țițeiului (10.400 lei).

La polul opus se află HORECA (3.403 lei net) și confecțiile (3.468 lei), afectate de taxe noi și scăderi de clienți cu 5-15%.

Alte domenii cu salarii mici includ prelucrarea lemnului (3.830 lei), poșta (4.107 lei) și agricultura (4.331 lei).

Orașe și sectoare cu cele mai multe disponiblizări

Bucureștiul conduce cu 1.625 disponibilizări, urmat de Arad (779), Sibiu (425), Prahova și Timiș (414 fiecare), potrivit stiripesurse.ro.

Industria auto pierde 10.000 de joburi, IT-ul 3.000, iar mobila 2.000, concentrând criza în centre urbane și sectoare-cheie.