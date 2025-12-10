Val de concedieri înainte de sărbători: Optimizare sau criză în marile companii?

În realitate, companiile resimt presiunea unui mediu economic incert la nivel local și global, ceea ce determină societățile private să își reducă personalul pentru a-și proteja rentabilitatea. Astfel că salariile riscă să rămână în urma inflației, prevestind un an dificil pentru angajați.

Industria auto, grav afectată

În mai multe orașe importante, cum ar fi Iași, Sibiu și Timișoara, sute de angajați din sectorul auto sunt convocați la ședințe individuale și informați că posturile lor vor fi desființate.

Concedierile survin după un an marcat de scăderea comenzilor și pregătirea unor divizii pentru vânzare. Reprezentanții companiilor pun decizia pe seama unui plan global de optimizare, cu măsuri menite să reducă impactul social și cu promisiunea continuării investițiilor pentru creșterea eficienței, prognozate să

Inspectoratul Teritorial de Muncă din Timiș a raportat peste 4.200 de concedieri colective în 2025, iar cel puțin 490 de salariați au fost anunțați în două etape, cifre ce conturează o perspectivă sumbră asupra economiei locale, dependentă de corporații.

Companiile caută eficiență, în contextul inflației

Nu doar industria auto trece prin restructurări. Gigantul tehnologic Oracle și alte companii din domeniul IT au implementat și ele concedieri. Presiunea economică a determinat un proces amplu de revizuire a costurilor și eliminare a unor posturi, după cum declară reprezentanți din sector.

Impact asupra creditelor bancare

Situația nu lasă indiferente nici băncile, care devin mult mai prudente în acordarea creditelor pentru angajați, mai ales celor din companii cu anunțuri recente de reduceri de personal. Cele mai frecvente decizii sunt majorarea avansului necesar la achiziția unei locuințe sau o evaluare mai strictă a riscului.

Presiunea asupra bugetelor populației va persista și în 2026, susțin analiștii, anticipând un nou an în care salariile vor rămâne în urmă ,în raport cu un nivel al inflației ce a ajuns la 10%, potrivit observatornews.ro.