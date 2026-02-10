x close
Vești bune pentru unii pensionari. Sprijin de la stat pentru plata facturilor la utilități și de sărbători

de Redacția Jurnalul    |    10 Feb 2026   •   19:15
Sursa foto: Pensionarii ar putea primi bani pentru plata facturilor la energie, de Paște și Crăciun.

Ministerul Muncii propune un „Pachet de Solidaritate” care să protejeze 2,8 milioane de pensionari de inflație și creșterea TVA, oferind sprijin direct în 2026.

Aceștia vor primi astfel mai mulți bani de Paște și de Crăciun, dar și o sumă lunară de bani pentru plata facturilor. 

Ajutoare festive

Ministrul Muncii, Petre Florin Manole, anunță că vor primi 600 lei pensionarii cu venituri lunare între 2.001-3.000 lei, 800 lei cei cu pensii între 1.501-2.000 lei și 1.000 lei pentru pensionarii cu venituri sub 1.500 lei.

Banii vor fi acordați în două tranșe, în luna aprilie (Paște) și în luna  decembrie (Crăciun) 2026.

Sprijin pentru utilități 

Și ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunță că pensionarii cu venituri sub 2.500 lei primesc 100 lei lunar pentru facturile la gaze în sezonul rece (octombrie 2026-martie 2027) și 50 lei scăzuți direct din facturile la electricitate, până la 31 martie 2027, potrivit a1.ro.

 

