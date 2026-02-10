Vouchere de vacanță, 2026. Reguli stricte pentru bugetari

Pragul de acordare a tichetelor scade de la salariile de 8.000 de lei net la 6.000 lei net, afectând astfel mii de angajați din sectorul public.

Prag redus, acces limitat

Legea nr. 141/2025 și OUG nr. 8/2009 revizuită stabilesc că, de la 1 ianuarie 2026, doar bugetarii cu salarii sub 6.000 lei primesc tichete de vacanță în valoare de 800 lei anual pentru turismul intern.

De asemenea, se eliminatăobligația contribuției proprii pentru utilizarea voucherelor, adică angajații nu mai trebuie să acopere diferența până la 1.600 de lei pentru achiziția unor servicii turistice de pe teritoriul României, fără o altă contribuție obligatorie din partea deținătorului, notează a1.ro.

Beneficiarii tichetelor de vacanță

Angajații din sisemul de stat beneficiară de aceste voucherem respectiv ersonalul din administrația publică centrală și locală, cadrele didactice și personalul universitar de stat, angajații din sistemul public de sănătate, structurile de ordine publică, apărare și siguranță națională, dar și personalul contractual din instituțiile și autoritățile publice, indiferent de sursa de finanțare.