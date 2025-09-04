Preţul aurului a atins un nou maxim istoric - 496,2661 lei/gram. Leul s-a apreciat uşor faţă de euro

Moneda naţională s-a apreciat în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0772 lei, în scădere cu 0,07 bani (-0,01%) faţă de cotaţia precedentă, de 5,0779 lei.



Leul a pierdut teren în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,3611 lei, în creştere cu 0,63 bani (0,14%), comparativ cu miercuri când s-a situat la 4,3548 lei.



Moneda naţională s-a apreciat şi în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,4165 lei, în scădere cu 0,46 bani (-0,08%), faţă de 5,4211 lei, cotaţia anterioară.

AGERPRES