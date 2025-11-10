SUA felicită Grecia, Bulgaria, România, Moldova și Ucraina pentru Coridorul Vertical de gaze

Aceste declarații au fost făcute de secretarul american pentru Energie, Chris Wright, cu ocazia acordului semnat în data de 7 noiembrie între operatorii sistemelor de transport al gazelor naturale din aceste țări cu privire la Coridorul Vertical de gaze și facilitarea exporturilor de gaze naturale către Ucraina. „Cel mai eficient mod pentru Occident de a slăbi mașinăria de război a Rusiei este prin energie”, a adăugat Wright.

Pe data de 7 noiembrie, Operatorii Sistemelor de Transport al Gazelor DESFA (Grecia), Bulgartransgaz EAD (Bulgaria), Transgaz SA (România), Vestmoldtransgaz SRL (Republica Moldova) și Gas TSO of Ucraine (Ucraina), împreună cu ICGB AD, operatorul independent al Conductei Interconectoare Grecia-Bulgaria, au semnat o scrisoare comună către autoritățile naționale de reglementare în domeniul energiei, solicitând aprobarea lansării a două noi produse transfrontaliere – Ruta 2 și Ruta 3. Această inițiativă constituie încă un pas important către consolidarea independenței energetice și a interconectivității Europei de-a lungul Coridorului Vertical de Gaze.

Scrisoarea comună a fost semnată în cadrul Reuniunii Ministeriale a Cooperării Transatlantice în Domeniul Energiei (P-TEC), care a avut loc la Atena în perioada 6-7 noiembrie, în prezența secretarului american pentru Energie, Chris Wright, a secretarului american de interne, Doug Burgum, a unor înalți oficiali ai guvernului american, precum și a miniștrilor Energiei din Grecia, Stavros Papastavrou, Bulgaria, Zhecho Stankov, Republica Moldova, Dorin Junghietu, Ucraina, Svitlana Grynchuk, precum și a viceprim-ministrului României, Cătălin Predoiu, după cum subliniază DESFA.

Ion Sterian, directorului general al Transgaz, a declarat cu această ocazie:„România, prin intermediul Transgaz, a inițiat, promovat și susținut inițiativa Coridorului Vertical încă din anul 2016, primul Memorandum de Înțelegere fiind semnat la București, în iulie 2017. Coridorul Vertical și Coridorul Transbalcanic, care face parte integrantă din acesta, sunt piloni fundamentali ai securității energetice, contribuind direct la diversificarea surselor și rutelor de aprovizionare, la reducerea generală a dependenței de gazele rusești, precum și la consolidarea rezilienței energetice a Republicii Moldova și Ucrainei, precum și a întregii Europe Centrale și de Est și a Balcanilor. Semnarea, în marja celei de-a 6-a Reuniuni Ministeriale a Cooperării Transatlantice în Domeniul Energiei (PTEC) desfășurate la Atena, a scrisorii comune a Operatorilor din România, Grecia, Bulgaria, Republica Moldova, Ucraina și a operatorului independent al Conductei Interconectoare Grecia-Bulgaria, adresate Autorităților Naționale de Reglementare din țările respective, pentru aprobarea disponibilității produselor speciale de capacitate Ruta 2 și Ruta 3 până în aprilie 2026, constituie un efort decisiv din partea Operatorilor Coridorului Transbalcanic pentru a asigura aprovizionarea cu gaze naturale a Ucrainei în această perioadă. Aceste rute vor facilita transportul de gaze naturale din Grecia către Ucraina din surse diversificate (GNL și gaze din Marea Caspică), prin tronsonul transbalcanic al Coridorului Vertical de Gaze. Realizarea Coridorului Vertical va crește capacitatea punctului de interconectare Negru Vodă – Kardam de la 5,03 miliarde de metri cubi/an la 9,41 miliarde de metri cubi/an, facilitând recepția GNL-ului american produs de companiile americane (Exxon, Cheniere, Chevron etc.), inclusiv a celui provenit de la terminalele GNL existente din Grecia (Revythousa, FSRU Alexandroupoli), precum și de la altele aflate în faza de planificare (de exemplu, Dioriga). România, prin intermediul Transgaz, este pregătită să primească volume suplimentare de gaze naturale prin conductele Coridorului Trans-Balkan (conductele T1, T2 și T3), pentru a satisface nevoile regionale, întrucât Transgaz a finalizat lucrările de inversare a fluxului la stațiile de măsurare ale conductelor T2 și T3”.

Operatorii sistemelor de transport solicită ca autoritățile naționale de reglementare să-și dea aprobarea pentru disponibilitatea produselor Ruta 2 și Ruta 3 până în aprilie 2026, precum și pentru posibilitatea de a oferi în același timp produse speciale de capacitate Ruta 1, Ruta 2 și Ruta 3 în licitații competitive. Toți operatorii de transport participanți au convenit să aplice reduceri semnificative – între 25% și 50% – la punctele lor de interconectare pentru a încuraja utilizarea noii capacități de către piață și a facilita fluxuri de gaze din surse diversificate. Reducerile tarifare coordonate și disponibilitatea mai multor opțiuni de rute vor contribui la atenuarea potențialelor perturbări, vor sprijini livrarea fără probleme către Ucraina și vor asigura utilizarea optimă a infrastructurii existente în întreaga regiune.

Operatorii subliniază că, așa cum a evidențiat și Comisia Europeană, conducta Trans-Balkan, care face parte din Coridorul Vertical, este un element cheie al strategiei UE de diversificare a transportului de gaze naturale și de decuplare treptată de gazul rusesc. Aprobarea disponibilității Rutelor 2 și 3 este direct aliniată cu această strategie, deoarece valorifică GNL-ul și gazul caspic pentru a spori securitatea pe termen lung a aprovizionării și unificării pieței.

Produsul Ruta 2 pornește de la punctul de interconectare Amfitriti din rețeaua DESFA, traversează Conducta Interconectoare Grecia-Bulgaria (ICGB) și continuă prin Coridorul Trans-Balkan, în timp ce Ruta 3 pornește de la punctul de interconectare ICGB cu TAP și urmează același traseu.

Aprobarea mai rapidă a acestor produse suplimentare va spori semnificativ capacitatea ca GNL-ul să ajungă în Ucraina prin terminalele grecești, consolidând securitatea energetică și permițând furnizorilor să aleagă rutele de aprovizionare optime în funcție de nevoile lor.