UE va cheltui 3 miliarde de euro pentru a limita dependența de China în domeniul materiilor critice

Această mișcare vine în urma restricțiilor la export impuse de China la începutul acestui an și semnalează un impuls industrial strategic care va remodela prioritățile de investiții, comerț și politici în întreaga Europă. “Astăzi, Europa răspunde noii situaţii geopolitice globale şi îşi afirmă independenţa în ceea ce priveşte materiile prime critice”, a declarat vicepreşedintele Comisiei Stephane Sejourne, la prezentarea noului plan de acţiune.

În următoarele 12 luni, Comisia Europeană va mobiliza aproape trei miliarde de euro pentru a finanţa proiecte strategice în extracţia, rafinarea şi reciclarea acestor minerale şi metale, care sunt esenţiale pentru numeroase sectoare, atât în Europa, cât şi în ţările partenere.

Planul stabilește o strategie multilaterală pentru a stimula capacitatea internă de extracție și prelucrare, a accelera reciclarea magneților și a electronicelor, a stabili achiziții comune la nivelul UE și a crea noi parteneriate cu furnizori cu aceleași interese pentru a diversifica lanțurile de aprovizionare.

Elementele de pământuri rare și metalele prelucrate aferente sunt resurse esențiale pentru motoarele vehiculelor electrice, sistemele de apărare de precizie și electronica de înaltă performanță. Comisia a încadrat inițiativa ca un răspuns la securitatea industrială după ce China a implementat restricții la export la începutul acestui an, care au zguduit piețele globale și au expus vulnerabilități strategice în domeniul tehnologiei și al liniilor de aprovizionare cu apărare. Anunțul, venit pe fondul unei concurențe geopolitice tot mai mari pentru mineralele critice, plasează materiile prime în centrul strategiei de reziliență economică a blocului comunitar.

Pachetul pune accentul pe construirea de capacități europene de rafinare și prelucrare, astfel încât regiunea să poată capta mai multă valoare de-a lungul lanțului de aprovizionare, în loc să exporte minereuri neprelucrate. De asemenea, acordă prioritate reciclării și mineritului urban pentru a recupera materile rare din produsele aflate la sfârșitul ciclului de viață și propune un mecanism de achiziții comune care vizează îmbunătățirea puterii de negociere și reducerea volatilității prețurilor pentru statele membre. În plus, Comisia Europeană va cauta noi parteneriate comerciale și de investiții cu furnizori non-chinezi pentru a diversifica sursele de minereuri și resurse prelucrate.

Bruxelles-ul a anunțat și faptul că doreşte să restricţioneze exporturile de fier vechi şi deşeuri de magneţi permanenţi (care sunt fabricaţi din pământuri rare şi utilizaţi în numeroase aplicaţii industriale) la începutul anului viitor, pentru a promova reciclarea acestora în Europa. UE analizează, de asemenea, restricţii mai specifice privind exporturile de deşeuri de aluminiu şi ar putea face acelaşi lucru şi pentru cupru.

Analiștii și directorii din industrie spun că majorarea producției și a prelucrării nu va fi nici rapidă și nici ieftină. Deschiderea de noi mine, construirea de rafinării și instalații de fabricare a magneților implică termene lungi de autorizare, evaluări complexe de mediu și cheltuieli de capital substanțiale. Participanții la piață se așteaptă ca implementarea să dureze ani de zile, iar Comisia a recunoscut necesitatea unor subvenții specifice, a investițiilor publice și a unei raționalizări a reglementărilor pentru a accelera proiectele, menținând în același timp standardele de mediu.

Consecințele economice vor fi probabil mixte. Pe termen scurt, Europa s-ar putea confrunta cu costuri de producție mai mari dacă relocarea și regulile de mediu mai stricte cresc cheltuielile de producție. Cu toate acestea, pe termen mediu, un lanț de aprovizionare regional mai puternic ar putea reduce riscurile de securitate energetică legate de importurile sensibile din punct de vedere geopolitic și ar putea susține locuri de muncă în industria prelucrătoare cu valoare adăugată mai mare. Achizițiile comune ar putea, de asemenea, atenua fluctuațiile extreme de prețuri care au urmat anterior restricțiilor de export.

Planul Comisiei semnalează că prioritățile politicii industriale s-au schimbat, securitatea materiilor prime fiind ridicată la același nivel strategic ca și energia și semiconductorii.

Piețele vor urmări dacă planul se traduce în finanțare și proiecte concrete. Pentru producătorii auto europeni și contractorii de apărare, perspectiva unui acces mai stabil la magneți și metale critice este binevenită. Pentru investitori, anunțul evidențiază cererea structurală pentru active miniere și de reciclare în Europa, chiar dacă profitabilitatea va depinde de conceperea subvențiilor și de ritmul îmbunătățirilor tehnologice în procesare și reciclarea magneților.

Comisia Europeană a mai anunțat că va crea un Centru European pentru materii prime critice la începutul anului 2026.