Continuă programul de cadastrare gratuită a proprietăților. Ce acte sunt necesare

Pentru aceasta, cetățenii trebuie să pună la dispoziția autorităților actele care dovedesc dreptul de proprietate, precum contracte de vânzare-cumpărare, donație, întreținere, schimb, titluri de proprietate, certificate de moștenitor, hotărâri judecătorești sau acte de partaj.

Documentele trebuie prezentate în copie legalizată, iar în localitățile unde nu există notar public, legalizarea poate fi făcută de secretarul primăriei. De asemenea, sunt necesare copii ale actelor de identitate și, după caz, actele de stare civilă.

Legea permite, totodată, înscrierea gratuită a construcțiilor care nu au acte, pe baza situației constatate în teren în momentul efectuării măsurătorilor și prin contrasemnarea documentației tehnice.

”După măsurători, documentele sunt afișate la primărie timp de 60 de zile, perioadă în care proprietarii trebuie să le verifice și să depună cereri de rectificare în cazul în care consideră că există erori”, conform ANCPI.

Până la începutul lunii decembrie a anului trecut, prin programele derulate, ANCPI a deschis, gratuit pentru cetățeni, peste 9,8 milioane de noi cărți funciare.

În prezent, se desfășoară lucrări de cadastru, gratuit pentru cetățeni, în 2.660 de UAT-uri și sectoare cadastrale, reprezentând un procent de 96%, iar în 358 de comune se derulează lucrări de cadastru cu fonduri europene.

Dintre cele 424 de localități cadastrate, 292 au beneficiat de finanțare europeană, prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 (POR) și prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 (PoCIDIF).

Faza a doua a proiectului, care se află acum în derulare, este finanțată, în prezent, prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027.