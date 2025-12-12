UniCredit Bank, desemnată „Banca Anului în România” de The Banker

Fuziunea cu Alpha Bank a dus la extinderea teritorială, dar și a bazei de clienți pentru UniCredit Bank România. Banca este în prezent cel de-al treilea finanțator al economiei românești, cu o cotă de piață de 13%. Totodată, UniCredit Bank a adăugat în portofoliul său noi soluții pentru clienți, cum sunt activitatea de brokerage pentru acțiuni și obligațiuni listate la Bursa de Valori București sau distribuția de titluri Fidelis, scrie financialmarket.ro.

Referindu-se la distincția primită de UniCredit Bank, Mihaela Lupu, CEO UniCredit Bank, a declarat: ”Anul 2025 este un an de transformare profundă și accelerată pentru noi, iar acest premiu vine să confirme poziția noastră puternică în piață.

Ne-am extins baza de clienți și rețeaua teritorială, dar, în același timp, am continuat să ne dezvoltăm, să inovăm și să oferim cele mai bune soluții clienților noștri. E o performanță deosebită de care sunt foarte mândră și pentru care mulțumesc echipelor reunite sub sigla UniCredit Bank.”

De altfel, în topul celor mai mari bănci din Europa Centrală și de Est, publicat în această lună de revista The Banker, UniCredit Bank România ocupă poziția a treia în România și poziția 26 în regiunea ECE.

Totodată, UniCredit este Banca Anului în Italia, Austria, Croația, Bulgaria, Bosnia și Herțegovina. Astfel, UniCredit a primit premiul Banca Anului în șase dintre țările în care activează, inclusiv în România.

Aceste recunoașteri evidențiază transformarea continuă și performanța puternică a Grupului UniCredit, reafirmând poziția sa de Bancă pentru viitorul Europei.

Premiile subliniază succesul strategiei UniCredit, care continuă să ofere soluții inovatoare, de cea mai înaltă calitate pentru toate segmentele de clienți, pe toate canale, stimulând creșterea economică durabilă și deservind comunitățile în care operează.

Comentând premiile, Silvia Pavoni, redactorul-șef al revistei The Banker, a declarat: „Sub conducerea lui Andrea Orcel, UniCredit a devenit una dintre băncile cele mai active și interesate de achiziții din Europa.

Diversele sale investiții nu numai că au îmbunătățit infrastructura tehnologică a grupului, dar i-au extins și accesul la piețele din întreaga regiune. Investiția grupului italian în Alpha Bank din Grecia este un exemplu clar.

Am urmărit cu interes și lansările de noi servicii și modernizări tehnologice în Bulgaria sau Bosnia și Herțegovina, colaborarea băncii cu întreprinderile mai mici din Croația și finalizarea fuziunii sale cu Alpha Bank România. O îmbunătățire a activității bancare digitale în Austria a fost, de asemenea, demnă de remarcat.”

Andrea Orcel, CEO-ul UniCredit, a declarat: „Aceste premii reprezintă o recunoaștere a progresului nostru ca bancă. 2025 a fost un alt an în care am obținut rezultate record, o creștere continuă și inovații de top pentru toate segmentele de clienți, consolidând și mai mult banca noastră ca jucător european major.

Acest lucru nu ar fi fost posibil fără clienții noștri – ei sunt în centrul a tot ceea ce facem – iar succesul lor este motorul succesului nostru. Aceste realizări reflectă puterea acestor relații, ambiția strategiei noastre și munca asiduă și dedicarea echipei noastre. Ei redefinesc ceea ce se poate realiza în această bancă și în această industrie, iar aceste premii le aparțin.”

Considerate ca fiind un eveniment de referință al industriei pentru excelența bancară, premiile The Banker’s Bank of the Year evaluează cele mai importante instituții financiare din lume pe baza capacității lor de a genera randamente, de a obține avantaje strategice și de a deservi piețele lor.

Revista The Banker, parte a Financial Times Group, furnizează informații economice și financiare pentru sectorul financiar global din 1926, construindu-și o reputație pentru articolele și analizele sale obiective și de impact.

În ultimii ani, Grupul UniCredit și-a urmărit consecvent transformarea culturală și industrială, angajându-se într-o schimbare fundamentală pentru a-și redefini viitorul, cu ambiția de a deveni Banca pentru viitorul Europei.