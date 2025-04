Volbura, o provocare pentru fermieri - 4 aspecte ale unei abordări moderne de combatere și control

În culturile de cereale, infestările cu volbură pot distruge producția cu 20-50%, iar culturile de legume pot fi reduse cu 50-80%.

O abordare eficientă a combaterii acestei buruieni poate începe cu o bună cunoaștere a caracteristicilor sale biologice, precum și a practicilor și erbicidelor utilizate în managementul său. Descoperă în continuare tot ce trebuie să știi.

Înțelegerea biologiei volburei - baza unei strategii eficiente

Volbura are un ciclu de viață peren, dezvoltând un sistem radicular extins care îi permite să supraviețuiască și să reapară an de an. Germinarea semințelor are loc pe tot parcursul anului, iar plantele tinere cresc rapid, întinzându-se pe sol sau cățărându-se pe alte plante. O singură plantă poate produce chiar și 500 de semințe.

Dacă nu este combătută la timp, ea ajunge să concureze direct cu culturile agricole pentru lumină, apă și nutrienți. Rezultatul? Reduce semnificativ producțiile prin sufocarea plantelor și împiedicarea accesului la lumină. În plus, prin rețeaua sa densă de rădăcini, extrage resurse esențiale din sol, slăbind astfel culturile și făcându-le mai vulnerabile la secetă și boli.

Una dintre cele mai mari dificultăți în controlul volburei este abilitatea sa de a se regenera din fragmente mici de rădăcină. Rădăcinile acesteia pot pătrunde la adâncimi de peste 2 metri în sol, iar orice segment rămas în urma lucrărilor mecanice poate da naștere unei noi plante.

O altă dificultate în controlul volburei vine din faptul că aceasta este extrem de adaptabilă și poate prospera într-o gamă largă de condiții climatice și tipuri de sol. De la soluri argiloase până la cele nisipoase, planta își dezvoltă sistemul radicular profund, asigurându-și accesul la resursele de apă chiar și în perioade de secetă.

Practici agrotehnice pentru reducerea infestării

Având în vedere numeroasele dificultăți provenite din particularitățile acestei buruieni, gestionarea eficientă a volburei necesită o abordare integrată, în care practicile agrotehnice joacă un rol esențial.

În ceea ce privește lucrările solului, lucrările adânci efectuate în condiții de secetă pot expune rădăcinile la deshidratare, reducând astfel capacitatea de regenerare a plantei. O strategie eficientă implică o combinație de arături adânci și lucrări minime ale solului în anii următori, pentru a limita reînmulțirea buruienii.

Și alternarea culturilor joacă un rol crucial în epuizarea resurselor volburei și reducerea competitivității acesteia. Culturile perene dense, precum lucerna și trifoiul, creează un mediu nefavorabil pentru dezvoltarea volburei, datorită umbririi solului și concurenței intense pentru apă și nutrienți.

Trecând la intervențiile mecanice, este important de știut că tăierea repetată a lăstarilor înainte de formarea semințelor poate contribui la epuizarea resurselor plantei și la slăbirea sistemului radicular.

Nu în ultimul rând, și alegerea unor culturi cu creștere rapidă și frunziș dens poate ajuta la suprimarea volburei, limitându-i accesul la lumină și nutrienți. De exemplu, porumbul dens semănat, soia sau rapița pot reduce dezvoltarea buruienii prin umbrire.

Erbicide moderne în combaterea volburei

Pe lângă practicile agrotehnice de mai sus, atunci când vorbim de modalități de a controla și combate volbura, utilizarea erbicidelor rămâne una dintre cele mai eficiente metode de control al volburei. Însă, aplicarea lor trebuie să fie bine gestionată pentru a obține rezultate optime și pentru a preveni dezvoltarea rezistenței.

Aplicarea erbicidelor sistemice, de exemplu, este cea mai eficientă atunci când planta se află în faza activă de creștere, de obicei înainte de înflorire, când translocarea substanței active către rădăcini este maximă. Erbicidele de contact, pe de altă parte, sunt mai eficiente asupra plantelor tinere, dar pot necesita aplicări repetate pentru a controla regenerarea din rădăcini.

Pentru a asigura o distribuție uniformă și o penetrare maximă a erbicidului în țesuturile plantei, se recomandă:

Utilizarea echipamentelor de pulverizare calibrate corect pentru a evita aplicarea insuficientă sau excesivă.

Aplicarea în condiții meteorologice favorabile – temperaturi moderate, umiditate optimă și lipsa vântului – pentru a preveni volatilizarea și deriva erbicidului.

Alternarea erbicidelor cu moduri diferite de acțiune pentru a preveni dezvoltarea rezistenței buruienii.

Pentru combaterea volburei din cultura cerealelor de păioase de toamnă și primăvară este recomandat Biathlon® 4D – un erbicid care are o acţiune dublă dată de cele două substanţe active: tritosulfuron (cu acţiune sistemică şi la sol) și florasulam (stopează creşterea buruienilor sensibile în numai câteva ore de la aplicare).

Pentru combaterea volburei în cultura de floarea-soarelui, este recomandat erbicidul Pulsar® Plus care asigură combaterea buruienilor în curs de răsărire și a unui nou val de buruieni. Plantele mor la 7-14 zile de la aplicare.

Abordarea integrată și sustenabilă a managementului volburei

Odată cu combaterea chimică a volburei, pentru un management eficient, este necesară și utilizarea altor tehnici de combatere, precum:

Metodele mecanice – Arătura adâncă și prașila pot contribui la epuizarea resurselor plantei și la reducerea regenerării din rădăcini.

Controlul biologic – Utilizarea unor agenți biologici, cum ar fi ciupercile patogene, poate contribui la slăbirea populației de volbură, fără a afecta culturile agricole.

De asemenea, un alt lucru de avut în vedere în managementul volburei sunt soluțiile inovatoare din agricultura modernă. Acestea reduc utilizarea excesivă a inputurilor și optimizează intervențiile. Iată câteva exemple:

Senzori și imagistică prin satelit/dronă – Detectarea timpurie a zonelor infestate permite o intervenție localizată și mai eficientă.

Sisteme GPS pentru aplicarea variabilă a erbicidelor – Permite distribuirea precisă a substanțelor chimice doar în zonele afectate, reducând consumul și impactul asupra mediului.

Utilizarea inteligenței artificiale și a big data – Analiza datelor despre răspândirea volburei poate ajuta fermierii să ia decizii informate și să prevină viitoarele infestări.

În concluzie, adoptarea unei abordări integrate și sustenabile în managementul volburei nu doar că reduce pierderile de producție, dar contribuie și la menținerea fertilității solului și la protejarea biodiversității. Prin combinarea metodelor tradiționale cu tehnologiile moderne, ca fermier, poți menține culturile sănătoase și productivitatea ridicată, fără a compromite sustenabilitatea pe termen lung.