Pe 11 noiembrie îl prăznuim pe Sfântul Mina: Citește de trei ori această rugăciune și ți se va împlini dorința

În tradiția populară, ziua sa este numită și Ziua Tâlharilor, iar credincioșii sunt îndemnați să rostească rugăciunea către Sfântul Mina de trei ori pe zi, pentru a le fi împlinite dorințele.

Cine a fost Sfântul Mina

Sfântul Mina s-a născut în Egipt, din părinți credincioși, dar și-a pierdut familia la o vârstă fragedă. Rămas orfan, el a crescut în credință și, la maturitate, a devenit soldat în armata romană, scrie spynews.ro

În timpul persecuțiilor împotriva creștinilor, Sfântul Mina a ales să renunțe la viața lumească și s-a retras în deșert, dedicându-se rugăciunii și apropierii de Dumnezeu. Curajul său în credință i-a adus însă moartea martirică — a refuzat să renunțe la Hristos, motiv pentru care a fost torturat, mutilat și, în cele din urmă, decapitat.

Trupul său a fost îngropat de sora sa și de câțiva soldați credincioși, în apropierea orașului Alexandria. Mult timp nu s-a știut locul exact al mormântului, până când s-au petrecut primele minuni.

Minunile Sfântului Mina

Tradiția spune că un păstor și-a vindecat o oaie bolnavă după ce aceasta s-a scăldat în apa unui izvor din apropierea locului unde fusese îngropat sfântul. În același loc, fiica împăratului Constantin cel Mare s-a tămăduit de lepră, iar în semn de recunoștință a fost ridicată o biserică în cinstea Sfântului Mina.

În jurul acestei biserici a luat naștere, treptat, un așezământ monahal și chiar un oraș, situat la aproximativ 45 de kilometri de Alexandria, care îi poartă și astăzi numele.

De-a lungul veacurilor, credincioșii au relatat nenumărate minuni și vindecări datorate rugăciunilor închinate Sfântului Mina, mai ales din partea celor care au fost nedreptățiți, păgubiți sau înșelați.

Rugăciunea către Sfântul Mina – puterea credinței

Rugăciunea către Sfântul Mina este considerată făcătoare de minuni și se spune că aduce alinare și ajutor celor care o rostesc cu credință sinceră.

Aceasta este recomandată:

celor care au fost nedreptățiți sau păgubiți ;

celor care se confruntă cu probleme de sănătate sau necazuri familiale ;

celor care își doresc spor în casă sau împlinirea unei dorințe.

De asemenea, pentru tinerii care urmează să se căsătorească sau pentru cuplurile aflate în pragul cununiei, Acatistul Sfântului Mina este considerat deosebit de binefăcător.

Se spune că rugăciunea către Sfântul Mina trebuie rostită de trei ori în dimineața zilei de 11 noiembrie, pentru ca dorințele să fie ascultate de Dumnezeu prin mijlocirea sfântului:

"O, preasfinte și întru tot lăudate, Mare Mucenice Mina, și de minuni făcătorule; primește această rugăciune de la mine nevrednicul robul tău, căci către tine ca la un adevărat izvor de tămăduiri și grabnic folositor și ajutător preaminunat scap eu ticălosul și către sfânt chipul icoanei tale cu lacrimi fierbinți mă rog ție: vezi, sfinte, paguba mea, vezi sărăcia și ticăloșia mea; vezi bubele și rănile trupului și sufletului meu. De aceea mă rog ție, fericite și sfinte Mina, grăbește de mă ajută cu neîncetatele și sfintele tale rugăciuni și mă sprijinește pe mine robul tău. Ia aminte la suspinele mele și nu mă trece cu vederea pe mine ticălosul și scârbitul, că știu, sfinte al lui Dumnezeu, că de ai și pătimit suferințe grele și chinuri înfricoșătoare de la cei fără de lege pentru dragostea lui Hristos, dar prin acele suferințe astăzi viețuiești luminat și ai aflat dar de la Dumnezeu, fiidcă ne-am încredințat că și după mutarea ta din viața aceasta trecătoare, cine a năzuit la sfântă biserica ta și cu credință ți s-a rugat, nu a rămas neajutat. Că cine te-a chemat pe tine întru ajutor și nu l-ai auzit? Sau cine te-a chemat pe tine, de minuni făcătorule, și tu l-ai trecut cu vederea? Sau cine în pagube fiind și alergând spre ajutorul tău, nu i-ai descoperit paguba lui?

Minunile și ajutorul tău m-au făcut și pe mine ticălosul și scârbitul, ca să alerg la ajutorul tău. Am auzit de neguțătorul acela din pământul Isauriei, care venea la biserica ta spre rugăciuni, nu numai că ai vădit pe ucigașul său și l-ai scos din paguba lui dându-i îndărăt punga cu galbeni; dar, o! minune, că și din mort și tăiat în bucăți, tu l-ai vindecat și l-ai făcut sănătos.

Asemenea și lui Eutropie, din mare i-ai scos sluga cu vasul cel de argint ținut în mâini, fiindcă îl făgăduise bisericii tale. Tot așa și femeia Sofia, care venea spre închinare în sfânt locașul tău, nu numai că a fost izbăvită de ostașul acela ce o silea spre păcat, dar și pe ostaș, după cuviință l-ai certat. La fel și șchiopul care venea la sfântă biserica ta spre închinare, cu rugăciune îndată l-ai tămăduit. Asemenea și femeii celei mute, i-ai deschis graiul și vorbea curat. De asemenea atunci când evreul dăduse prietenului său creștin o pungă cu galbeni, pe care creștinul tăgăduia că a primit-o, jurând pentru aceasta chiar în biserica ta, tu nu numai că ai izbăvit pe creștin de jurământ, dar și evreul, văzând minunea ta, a crezut întru tine și a venit la credința creștină. Aceste minuni ale tale, sfinte, m-au făcut și pe mine a crede că la orice facere de bine ești gata ajutător și grabnic folositor și minunat. De aceea încredințat sunt că tot cel ce aleargă la tine, cerând cu credință ajutor, nu-l treci cu vederea. Pentru aceasta și eu cred că tu același ești, sfinte, ca atunci și astăzi, că oricine a alergat la tine nu s-a întors neajutat. Pentru aceeea și eu acum, fiind scârbit și în pagubă, alerg la tine cu credință și cu lacrimi, îngenunchind, și mă rog ție, Sfinte și Mare Mucenice Mina, ca să te rogi pentru mine păgubașul și scârbitul, lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Celui ce n-a trecut cu vederea rugăciunea ta cea mucenicească, ci te-a ascultat și te-a întărit și te-a primit în cereștile locașuri. Către Acela roagă-te ca să fiu și eu ajutat și miluit pentru rugăciunile tale, și din pagube și necazuri izbăvit, ca să laud și bine să cuvântez și să slăvesc întrutotlăudatul și preaputernicul nume al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin."

Sfântul Mina rămâne unul dintre cei mai iubiți sfinți ai ortodoxiei. Prin viața sa plină de credință, jertfă și curaj, el este un simbol al dreptății și al puterii divine care lucrează în favoarea celor care cred.

Pe 11 noiembrie, creștinii din toată țara aprind lumânări, rostesc rugăciuni și mulțumesc Sfântului Mina pentru ajutorul său neobosit.