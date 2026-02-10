Când începe Postul Paștelui în 2026 și ce rânduieli trebuie respectate?

Pe 23 februarie, creștinii ortodocși intră în Postul Paștelui, cunoscut și ca Postul Mare, cea mai lungă și mai aspră perioadă de postire din calendarul bisericesc.

Triodul – începutul drumului spre Paște

Pregătirea pentru Postul Mare a început oficial la 1 februarie, odată cu intrarea în perioada liturgică a Triodului. Aceasta cuprinde trei săptămâni pregătitoare, menite să îi ajute pe credincioși să intre treptat în ritmul postirii, urmate de cele șase săptămâni de post propriu-zis.

În această perioadă, Biserica rânduiește patru duminici speciale, fiecare cu o profundă semnificație spirituală:

Duminica Vameșului și a Fariseului – 1 februarie 2026

Duminica Fiului Risipitor – 8 februarie 2026

Duminica Înfricoșătoarei Judecăți – 15 februarie 2026

Duminica Izgonirii lui Adam din Rai – 22 februarie 2026

Aceste duminici pregătesc sufletul pentru pocăință, smerenie și întoarcerea la Dumnezeu.

Duminicile Postului Mare

Pe durata Postului Mare, Biserica a rânduit cinci duminici cu tematică aparte, fiecare subliniind un aspect esențial al vieții duhovnicești:

Duminica Ortodoxiei – 1 martie

Duminica Sfântului Grigorie Palama – 8 martie

Duminica Sfintei Cruci – 15 martie

Duminica Sfântului Ioan Scărarul – 22 martie

Duminica Sfintei Maria Egipteanca – 29 martie

Aceste repere spirituale marchează pașii interiori ai credinciosului spre lumină și înnoire.

Zile aliturgice și rânduieli speciale

În perioada Triodului și a Postului Mare există și zile aliturgice, în care nu se oficiază Sfânta Liturghie. Acestea sunt:

miercurea și vinerea din Săptămâna Brânzei;

lunea și marțea din prima săptămână a Postului Paștelui;

Vinerea Mare.

Aceste zile accentuează caracterul de reculegere și tăcere liturgică.

Canonul cel Mare și Liturghia Darurilor

Primele patru zile ale Postului Mare sunt marcate de Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul, un impresionant imn al pocăinței, care trece în revistă întreaga istorie a mântuirii. Pentru a întări mesajul pocăinței, canonul este citit integral și în a cincea săptămână a postului.

Un alt element definitoriu al acestei perioade este Liturghia Darurilor înainte sfințite, oficiată doar în Postul Mare, care oferă credincioșilor posibilitatea împărtășirii într-un cadru de profundă sobrietate și rugăciune.

Săptămâna Patimilor – apogeul postului

Ultima săptămână a Postului Mare este dedicată rememorării Pătimirilor Mântuitorului Iisus Hristos, de la intrarea Sa în Ierusalim până la Răstignire și Punerea în Mormânt. Este o perioadă de rugăciune intensă, priveghere și pocăință, menită să pregătească sufletul pentru bucuria Învierii.

Cum se postește în Postul Paștelui

Postul Mare cuprinde șase săptămâni, adică 40 de zile, amintind de postul ținut de Mântuitor după Botezul în Iordan. Conform rânduielilor bisericești:

Luni și marți din prima săptămână: se recomandă post complet sau ajunare până seara (pâine și apă);

În Săptămâna Patimilor: rânduială similară în majoritatea zilelor;

În restul postului:

de luni până vineri – mâncare uscată, o singură dată pe zi, seara;

sâmbăta și duminica – legume fierte cu untdelemn și puțin vin;

Dezlegare la pește: de Buna Vestire și în Duminica Floriilor.