Postul Adormirii Maicii Domnului 2026: 15 zile de rânduială, cu o singură dezlegare la pește

În 2026, această perioadă de pregătire sufletească începe pe 31 iulie și se încheie pe 14 august, în ajunul marii sărbători din 15 august.

Când începe și cât durează

Postul Sfintei Marii debutează vineri, 31 iulie 2026, imediat după Lăsata secului, marcată în calendarul bisericesc cu o zi înainte, pe 30 iulie - ultima zi în care credincioșii mai pot consuma alimente „de dulce" înainte de intrarea în post. Perioada de înfrânare durează două săptămâni, până pe 14 august, în ajunul praznicului Adormirii Maicii Domnului, sărbătorit anual pe 15 august.

Deși e considerat unul dintre cele patru mari posturi ale anului, alături de Postul Paștelui, Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel și Postul Crăciunului, Postul Sfintei Marii rămâne, prin durata sa scurtă, cel mai concentrat dintre toate - doar 15 zile, comparativ cu cele 40 și mai bine de zile ale Postului Mare.

De unde vine rânduiala acestui post

Practica postului dinaintea sărbătorii Adormirii Maicii Domnului nu a avut, în primele secole ale creștinismului, o formă unitară - fiecare regiune bisericească urma reguli ușor diferite. Rânduiala pe care o cunoaștem astăzi provine dintr-o hotărâre luată în secolul al XII-lea la Constantinopol: în anul 1166, un sinod prezidat de patriarhul ecumenic Luca Chrysoberges a fixat durata și regulile exacte ale postului, unificând practicile din întreg spațiul bizantin. De atunci, Postul Sfintei Marii a rămas, practic neschimbat, în forma păstrată până azi în tradiția ortodoxă - o perioadă dedicată rugăciunii, cumpătării și pregătirii sufletești pentru marea sărbătoare din 15 august.

Ce alimente sunt interzise

Rânduiala postului interzice complet consumul de carne, ouă și lactate, precum și orice preparat care conține ingrediente de origine animală. Baza alimentației în această perioadă rămâne pe fructe, legume, cereale, leguminoase și semințe, gătite cât mai simplu.

Postul Sfintei Marii e considerat, în general, unul dintre cele mai ușor de ținut posturi ale anului - tocmai pentru că se desfășoară vara, sezon bogat în fructe și legume proaspete. Printre alimentele permise se numără mere, caise, prune, nectarine, pepene, smochine, curmale, orez, ciuperci, soia, varză și cartofi, alături de preparate pe bază de linte, fasole sau mazăre - o dietă predominant vegetală, ușor de urmat mai ales în sezonul cald.

Singura dezlegare la pește din tot postul

Spre deosebire de alte perioade de post din calendarul ortodox, Postul Sfintei Marii oferă o singură zi de dezlegare la pește: pe 6 august, când Biserica prăznuiește Schimbarea la Față a Domnului. În această singură zi din tot postul, credincioșii pot pregăti diverse feluri de mâncare pe bază de pește, revenind apoi la restricțiile alimentare stricte pentru restul perioadei.

Ce se sărbătorește pe 15 august

Postul se încheie odată cu praznicul Adormirii Maicii Domnului, sărbătorit pe 15 august - una dintre cele mai importante sărbători din calendarul ortodox dedicate Fecioarei Maria, cunoscută popular și sub numele de „Sfânta Maria Mare". Ziua marchează, în tradiția creștină, trecerea Maicii Domnului la cele veșnice.

Dincolo de semnificația liturgică, 15 august are și o încărcătură populară aparte: ziua e considerată sărbătoarea Marinei, ocrotitoarea marinarilor, motiv pentru care are o rezonanță specială pentru comunitățile de pe litoral și pentru cei care lucrează pe apă. Tradiția populară interzice, în această zi, muncile agricole, spălatul rufelor sau cusutul - obiceiuri păstrate, în multe zone rurale, până în prezent.

Ce înseamnă această perioadă pentru credincioși

Dincolo de restricțiile alimentare, Postul Sfintei Marii rămâne, în primul rând, un timp de curățire sufletească, rugăciune și cumpătare. Timp de două săptămâni, credincioșii sunt îndemnați să meargă mai des la biserică, să rostească rugăciuni închinate Fecioarei Maria - printre care se numără și rugăciuni speciale pentru alungarea gândurilor rele și a patimilor - și să-și dedice acest interval liniștii sufletești, iertării și apropierii de valorile credinței, în așteptarea marii sărbători din 15 august.