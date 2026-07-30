Tupeu de ministru. Pîslaru și-a șters declarația de avere, ca să primească locuință de serviciu

La trei zile după ce a fost „uns” ministru, Pîslaru a cerut o locuință de serviciu de la RA-APPS, iar o lună mai târziu, depunea o declarație de avere în care proprietățile sale au fost „evaporate”, cu excepția celei mai noi achiziții – casa din Bruxelles. Rezultatul, RA-APPS a admis cererea lui Pâslaru și i-a atribuit o locuință cu 5 camere în Șoseaua Kiseleff. Modul în care au dispărut proprietățile din declarația de avere nu a fost nici măcar consemnat de către Dragoș Pîslaru. De altfel, nici „înstrăinarea” în sine nu este notată, deși legea prevede expres, în aceste documente. Casa din Clucerului este adresa de domiciliu a lui Pîslaru și a soției sale, a fost sediul social al firmei pe care a înființat-o și care primește contracte chiar de la ministerul condus de Pîslaru, dar mai găzduiește, inclusiv anul acesta, sediile sociale a două companii controlate de soția ministrului.

Conform unor dezvăluiri făcute de către posturile de televiziune Antena 3 CNN și România TV, la datele de 26 iunie 2025 și 3 iulie 2025, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a solicitat Regiei Autonome – Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat (RA-APPS) atribuirea unei locuințe de serviciu pentru proaspătul instalat, la acel moment, ministru de resort, Dragoș Nicolae Pîslaru.

Cererea a fost făcută în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 101/2011 care, la articolul 14 indice 1, prevede că „prin derogare de la prevederile Legii Locuinței nr. 114/1996 (…), miniștrilor, inclusiv persoanelor care ocupă funcții asimilate celui de ministru și miniștrilor delegați, pe durata mandatului, respectiv secretarilor de stat (…) li se pot atribui temporar imobile cu destinația de locuință de serviciu din fondul locativ aflat în administrarea Regiei Autonome – Administrarea Patrimoniului Protocolului de Stat”.

Același articol din OUG 101/2011 mai prevede, însă, în cuprinsul alineatului 5, că „nu beneficiază de locuință de serviciu persoanele care dețin în proprietate exclusivă sau în coproprietate imobile cu destinația de locuință în municipiul București”.

Ca atare, arată cele două posturi de televiziune, la data de 18 iulie 2025, RA-APPS a răspuns Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene că nu poate da curs solicitării, deoarece destinatarul cererii, Dragoș Pîslaru, nu îndeplinește condițiile legale pentru a beneficia de o locuință de serviciu din fondurile statului. Motivul, ministrul avea în proprietate și în coproprietate nu unul, ci două imobile cu destinația de locuință în municipiul București.

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A „rezolvat” situația imobiliară, iar cererea a fost acceptată

Zece zile mai târziu, în data de 28 iulie 2025, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene revenea cu o nouă solicitare adresată RA-APPS, în vederea atribuirii unei locuințe de serviciu pentru ministrul Dragoș Pîslaru, arătând că, între timp, au avut loc modificări ale situației care a generat, inițial, refuzul RA-APPS.

În ce sens s-a schimbat situația? Au dispărut cele două proprietăți din București în care Dragoș Pîslaru figura ca proprietar, respectiv ca și coproprietar. În aceste condiții, la data de 8 august 2025, Regia Autonomă - Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat a aprobat atribuirea către Dragoș Pîslaru a unei locuințe de serviciu, cu cinci camere, având suprafața utilă de 123 de metri pătrați, într-un imobil al Regiei din Șoseaua Kiseleff.

Surse citate de cele două posturi de televiziune care au făcut această dezvăluire arată că cele două imobile pe care le-a deținut Dragoș Pîslaru în București ar fi fost donate de către demnitar către propria sa mamă.

Trei proprietăți. Au existat, dar nu mai sunt

Pornind de la aceste informații, trebuie precizat că, la data de 16 august 2024, Dragoș Pîslaru întocmea o declarație de avere, în care preciza că „cunoscând prevederile articolului 292 din Codul penal privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere că, împreună cu familia, dețin următoarele”. În continuare, Pîslaru menționează, în acest document, un teren intravilan, cu suprafața de 182 metri pătrați, în București, cumpărat de el însuși în anul 1996.

Acest teren reprezită, de fapt, curtea unei case de locuit (VEZI FOTO), cu suprafața de 139,56 metri pătrați, cumpărată de același Dragoș Pîslaru în anul 1996. Proprietatea este amplasată pe Strada Clucerului, din Sectorul 1 al Capitalei, în imediata apropiere a Șoselei Kiseleff, unde Pîslaru a primit și reședința de serviciu de la RA-APPS.

În aceeași declarație de avere din data de 16 august 2024, completată de Dragoș Pîslaru la finalul mandatului său de eurodeputat în Parlamentul European, acesta mai notează că deține 50% dintr-un apartament, amplasat, de asemenea, în București, cu suprafața de 74,21 metri pătrați, cumpărat în anul 2004. Cealaltă jumătate din acest apartament se află în proprietatea soției ministrului, Livia Georgiana Pîslaru.

Mai departe, terenul, casa și apartamentul se regăsesc, cu aceleași date și cu aceleași caracteristici prezentate, și în cuprinsul unei declarații de avere completată de către Dragoș Pîslaru la data de 16 octombrie 2024, în calitate de candidat din partea partidului REPER la Camera Deputaților, în circumscripția electorală nr. 24 Iași, la alegerile parlamentare din luna decembrie a anului 2024.

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Tranzacția nu este menționată în documente. Pîslaru a tras linie

Surpriza apare la data de 23 iulie 2025 – adică la 9 luni și 7 zile de la completarea documentului din 216 octombrie 2024 -, când Dragoș Pîslaru completa o nouă declarație de avere, de această dată în calitate de proaspăt instalat ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene în Guvernul condus de Ilie Bolojan. Și de această dată, el și-a angajat răspunderea, cunoscând prevederile articolului 292 din Codul penal privind falsul în declarații, ce anume bunuri să declare că deține împreună cu familia.

Ei bine, în acest nou document oficial, terenul din Clucerului a dispărut. Casa din Clucerului a dispărut. Apartamentul din București a dispărut, la rândul lui. A apărut, în schimb, o casă de locuit, cu suprafața de 225 de metri pătrați, cumpărat, tot în anul 2025, de către soții Dragoș Nicolae și Livia Georgiana Pâslaru, în cartierul de lux de la periferia Bruxelles-ului (Belgia) Wemmel. „Jurnalul” a făcut dezvăluiri, în exclusivitate, în urmă cu două săptămâni despre această achiziție a ministrului.

Problema serioasă în legătură cu aceste date completate de Pîslaru constă în aceea că, în acest document, tipizatul declarației de avere conține, la Secțiunea III, rubrica „Bunuri mobile a căror valoare depășește 3.000 de euro fiecare și bunuri imobile înstrăinate în ultimele 12 luni”. Dragoș Pîslaru nu a făcut nicio mențiune aici, trăgând linie. De unde rezultă că, în ultimele 12 luni anterioare datei la care a depus această declarație, adică începând cu data de 24 iulie 2024 și până în 23 iulie 2025, acesta nici nu a vândut, nici nu a donat, nici nu a înstrăinat într-o altă manieră vreo proprietate imobiliară.

Acte în formă continuată

Astfel, dispariția terenului și a casei din Clucerului, dar și a apartamentului din București nu au fost declarate, conform legii, deși despre ele Pîslaru arată că nu se mai află în proprietatea sa, cu efect juridic direct atribuirea locuinței de serviciu de la RA-APPS. Legal, el este obligat să declare modul de înstrăinare, data înstrăinării, persoana către care au fost înstrăinate și prețul, dacă este vorba despre o operațiune de vânzare-cumpărare ori valoarea notarială, dacă este vorba despre o donație. Informativ, prețul zonei pentru o proprietate de categoria celei din Clucerului este cuprins între 500.000 și 700.000 de euro.

Iar lucrurile nu se opresc aici. La data de 8 august 2025, chiar în ziua în care RA-APPS răspundea favorabil cererii Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene de punere la dispoziția lui Dragoș Pîslaru a unei locuințe de serviciu în Șoseaua Kiseleff, demnitarul completa o nouă declarație de avere, rectificativă. Însă, nici de această dată, nu a specificat nimic în legătură cu înstrăinarea celor trei proprietăți din București.

Anul acesta, la data de 15 iunie 2026, Dragoș Pîslaru a mai depus o declarație de avere actualizată. Nici de această dată nu a completat nimic despre vreo donație sau altă formă de înstrăinare a acestor proprietăți. Culmea, la data de 1 iulie 2027, Pîslaru a mai completat încă o declarație de avere, fără nicio mențiune cu privire la modul în care au dispărut terenul, casa și apartamentul în discuție.

Ce consecințe juridice poate avea această operațiune

Succesiunea evenimentelor și posibilele consecințe juridice ale acestor acțiuni devin, astfel, clare. Acest puzzle arată că, la 22 iunie 2025, Dragoș Pîslaru a fost numit în funcția de ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene. Trei zile mai târziu, când nici nu se uscase bine cerneala de pe decretul prezidențial de numire, în 26 iunie 2025, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene cerea RA-APPS o locuință de serviciu pentru Pîslaru.

La 18 iulie 2025, RA-APPS respingea solicitarea, deoarece Dragoș Pîslaru deținea proprietăți imobiliare cu destinația de locuință în București. La exact șapte zile de la acest răspuns negativ, în data de 23 iulie 2025, Dragoș Pîslaru depunea prima declarație de avere, ca ministru, document în care nu mai apăreau proprietățile din București, dar fără nicio explicație despre ce s-a întâmplat cu ele.

Cinci zile mai târziu, la data de 28 iulie 2025, Ministerul Investițiilor și proiectelor Europene revenea către RA-APPS ci o nouă solicitare, precizând că situația imobiliară a lui Dragoș Pîslaru s-a modificat și că, de această dată, ministrul îndeplinește criteriile legale pentru a se instala într-o casă a statului.

Răspunsul RA-APPS a venit la data de 8 august 2025, câd Regia i-a atribuit lui Pîslaru locuința de serviciul din Șoseaua Kiseleff. În aceeași zi, Dragoș Pîslaru depunea o nouă declarație de avere, în care proprietățile sale imobiliare nu se mai regăsesc, dar nici informații despre maniera dispariției, așa cum îl obliga legea.

Din punct de vedere juridic, există două posibilități. Fie aceste proprietăți nu au fost înstrăinate, ceea ce înseamnă atât fals în declarația de avere, cât și fals în documentele care au stat la baza solicitării admise de RA-APPS, fie au fost donate mamei sale, ceea ce presupune un fals în declarația de avere, prin omisiune, deoarece nu a făcut mențiuni despre când, în ce fel, pentru ce preț și către cine și-a înstrăinat proprietățile.

Conform articolului 292 din Codul penal privind falsul în declarații, „declararea necorespunzătoare adevărului, făcută unui organ sau instituții de stat ori unei alte unități dintre cele la care se referă articolul 145, în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii sau împrejurărilor, declarația făcută servește pentru producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă”.

Casa din Clucerului, sediu pentru firmele familiei ministrului

Una dintre proprietățile „evaporate”, în mod fantomatic, din declarațiile de avere ale lui Dragoș Pîslaru are o istorie mai mult decât interesantă, ne referim la casa de locuit din strada Clucerului, de lângă Șoseaua Kiseleff. Aici își au domiciliile oficiale, potrivit unor date de la Registrul Comerțului, soții Dragoș Nicolae și Livia Georgiana Pîslaru.

Tot aici, a funcționat și sediul social al celebrei firme SC Gea Strategy & Consulting, actuala SC Civitta Strategy & Consulting SA, compania pe care Dragoș Pîslaru a fondat-o și a administrat-o și care primește contracte pe bandă rulantă de la stat, în principal de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

La aceeași adresă, își mai are sediul social și compania SC Energy Solar Land State SRL, deținută de către soția lui Dragoș Pîslaru, Livia Georgiana Pîslaru, și de către compania SC Pro team Innovation SRL, care, ce să vezi, are sediul social în aceeași casă din Clucerului.

Conform unor documente oficiale de la Ministerul Finanțelor (VEZI FACSIMIL), data înregistrării ultimei declarații făcute de SC Energy Solar Land State SRL a fost 26 ianuarie 2026 (adică la o jumătate de an de când Pîslaru, oficial, susține că nu mai are în proprietate acest imobil), sediul firmei fiind declarat tot în Clucerului. De asemenea, data înregistrării ultimei declarații făcute de SC Pro Team Innovation SRL a fost 13 ianuarie 2026, firma figurând, de asemenea, cu sediul la aceeași adresă din Sectorul 1 al Capitalei.