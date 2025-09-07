Sfânta Maria Mică 2025: Semnificații, tradiții și superstiții de Nașterea Maicii Domnului

Este prima mare sărbătoare din anul bisericesc, început la 1 septembrie, și cea mai importantă sărbătoare religioasă a toamnei.

Povestea Nașterii Maicii Domnului

Conform tradiției, părinții Fecioarei Maria – Ioachim și Ana – locuiau în Nazaret, iar după multe rugăciuni și ani de așteptare, Dumnezeu le-a dăruit un copil. Îngerul Gavriil le-a vestit nașterea, iar prunca a primit numele de Maria, un nume obișnuit la evrei, cu semnificația „cea iubită”.

Biserica sărbătorește de-a lungul anului patru mari praznice închinate Maicii Domnului:

Nașterea Maicii Domnului (8 septembrie)

Intrarea în Biserică (21 noiembrie)

Buna Vestire (25 martie)

Adormirea Maicii Domnului (15 august) Citește pe Antena3.ro Fizicienii au reușit să „dea timpul înapoi” într-un sistem cuantic, cu o precizie uluitoare

Onomastica de Sfânta Maria Mică

În România, peste 2,2 milioane de persoane își serbează onomastica pe 8 septembrie. Dintre acestea, aproape 1,8 milioane sunt femei care poartă nume precum: Maria, Mariana, Marioara, Măriuca, Marina, Marilena, Mioara, Mimi sau Ana Maria.

Și bărbații sunt sărbătoriți în această zi, purtând numele de Marian, Marin sau derivate ale acestora.

Semnificații și tradiții populare

În credința populară, sărbătoarea marchează trecerea de la vară la toamnă și începutul lucrărilor agricole de sezon. Tradiția spune că:

bărbații nu au voie să repare sau să meșterească în gospodărie;

femeile nu cos și nu spală rufe;

rugăciunile adresate Maicii Domnului pentru naștere de prunci sunt mai ascultate ca oricând.

De asemenea, este ziua în care păsările călătoare se pregătesc de drum, iar insectele și reptilele se retrag în pământ. Se aprind candele în fața icoanei Maicii Domnului și se duc la biserică fructe, pâine și lumânări pentru a fi sfințite.

Superstiții de Sfânta Maria Mică

În cultura populară, ziua de 8 septembrie este însoțită de numeroase credințe:

nu se aprinde focul în casă, pentru a evita ghinionul și bolile;

femeile fără copii se roagă pentru „dezlegarea pântecelor”, iar cele însărcinate pentru o naștere ușoară;

se împart struguri și prune pentru pomenirea morților;

se spune că după Sfânta Maria Mică plantele medicinale își pierd puterea tămăduitoare;

ploaia în această zi este semn că toamna va fi lungă și grea;

din această zi nu se mai poartă pălărie, de unde și zicala: „O trecut Sântă Măria, leapădă și pălăria.”

Sfânta Maria Mică este un praznic de mare însemnătate, care aduce împreună credința, tradiția și obiceiurile populare. Este un prilej de rugăciune, de întărire a familiei și de bucurie pentru toți cei care poartă numele Maria sau Marian.