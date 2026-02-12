Este vineri 13 cu adevărat o zi cu ghinion? Ce trebuie să știi despre cea mai temută dată din calendar

Prima zi de vineri 13 din 2026 aduce din nou în prim-plan superstițiile, temerile și poveștile misterioase legate de această dată considerată „ghinionistă”. De la credințe străvechi și simboluri religioase până la evenimente dramatice din istorie, vineri 13 continuă să fascineze și să înspăimânte milioane de oameni din întreaga lume.

Ziua care sperie o lume întreagă: adevărul despre vineri 13 și misterele ei

Vineri, 13 februarie 2026, marchează prima apariție din acest an a celebrei zile considerate aducătoare de ghinion. Superstiția datează de sute de ani și își are originile în tradițiile europene și în simbolistica religioasă creștină, potrivit History.com.

În 2026, calendarul va include trei zile de vineri 13, dintre care două consecutive: pe 13 februarie, 13 martie și 13 noiembrie.

Ce este special la vineri 13?

Pentru mulți oameni, vineri 13 reprezintă o zi asociată cu nenorociri, accidente și evenimente nefericite. Numărul 13 este perceput drept simbol al dezechilibrului, iar combinația cu ziua de vineri, considerată nefavorabilă în unele culturi, a consolidat reputația negativă a acestei date, potrivit Detroit Free Press.

Tradiții și superstiții legate de vineri 13

Cei care vor să se ferească de ghinion respectă adesea diverse ritualuri populare, printre care:

poartă hainele pe dos

bat în lemn pentru a alunga spiritele rele

sparg sticlă

evită să calce pe crăpăturile din trotuar

poartă o ghindă în buzunar, considerată talisman norocos

De ce este considerată o zi de temut?

Originea fricii de vineri 13 se regăsește în tradiția creștină și în mitologia nordică. Un exemplu celebru este Cina cea de Taină, unde Iuda Iscarioteanul, trădătorul lui Iisus, a fost al 13-lea participant.

În mitologia nordică, zeul Loki apare ca al 13-lea invitat la o masă festivă, declanșând haos și tragedie.

Evenimente tragice petrecute într-o zi de 13

De-a lungul timpului, mai multe evenimente dramatice au avut loc într-o zi de 13, contribuind la aura sinistră a datei:

Bombardarea Palatului Buckingham de către forțele germane, pe 13 septembrie 1940

Prăbușirea avionului uruguaian în Anzi, pe 13 octombrie 1972

Criza bursieră din 1989, pe 13 octombrie, cu pierderi masive pe piețele financiare

Scufundarea vasului Costa Concordia, pe 13 ianuarie 2012

Declararea stării de urgență în SUA, pe 13 martie 2020, în contextul pandemiei COVID-19

Este vineri 13 cu adevărat o zi cu ghinion?

Specialiștii susțin că frica de această dată este doar o superstiție fără fundament științific, însă impactul cultural și psihologic este puternic. Pentru unii, vineri 13 rămâne o zi obișnuită, iar pentru alții – un motiv de anxietate și precauție.