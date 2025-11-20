Vovidenia, 21 noiembrie 2025: Intrarea Maicii Domnului în Biserică, sărbătoare mare în Postul Crăciunului

Potrivit tradiției, Sfântul Ioachim și Ana – părinții Fecioarei Maria – nădăjduiau la pruncie și, în spiritul promisiunii făcute lui Dumnezeu, au adus-o pe fiica lor la Templul din Ierusalim când avea trei ani.

Maica Domnului a stat în Templu timp de 12 ani, fiind închinată în „Sfânta-Sfintelor” de arhiereul Zaharia. Sărbătoarea are origini vechi — unele referințe o plasează înainte de secolul IV, iar altă documentare apare în secolul al VI-lea, când împăratul Iustinian cel Mare a ridicat o biserică cu hramul Intrării Maicii Domnului lângă vechiul Templu din Ierusalim.

Tradiții și obiceiuri în România

Sărbătoarea este cunoscută în popor și sub numele de Vovidenia sau Ovidenia , ceea ce sugerează „vederea” sau „arătarea”.

În tradiția populară, această zi este numită și „Sărbătoarea Luminii”, iar lumânările, focul înăuntru și candela aprinsă au rol simbolic pentru noroc și cămin.

Obiceiuri: copiii pun crenguțe de măr în apă, se spune că în noaptea următoare „se deschid cerurile” și se fac previziuni despre iarnă și rodul pomilor.

De sărbătoare este dezlegare la pește chiar în timpul postului Nașterii Domnului, ceea ce subliniază caracterul sărbătoresc al zilei.

Semnificaţii duhovnicești

Intrarea Maicii Domnului în Biserică simbolizează „intrarea” sufletului pur-înțelegător în comuniunea cu Dumnezeu, pregătirea pentru sensul cel mai înalt al vieţii creştine. Prin acest gest, Maria devine model de ascultare, dedicare și sfințenie — “vas ales al lui Dumnezeu”.

Cum se serbează în Biserică

La liturghie se citesc troparul și condacul praznicului, se alcătuiește acatistul și se rostesc canoane speciale dedicate Intrării Maicii Domnului.

Credincioșii participă la slujbe, aprind lumânări, aduc daruri și își aduc aminte de faptul că Maria a intrat în Templu, pregătind astfel ospitalitatea sufletului pentru Dumnezeu.

De ce este important pentru noi

Pe 21 noiembrie, sărbătoarea ne amintește de valorile credinței: promisiunea împlinită, speranța așteptată, consacrarea sufletului. În vremuri agitate, acest praznic ne provoacă să ne întoarcem către rugăciune, milostenie și viețuire curată. Este o zi când Dumnezeu „cu bucurie” primește oferta noastră de a ne dărui şi de a ne închina precum Maria.