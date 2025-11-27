A început săptămâna cu cele mai mari reduceri din an pe Notino.ro!

Notino operează în 27 de țări europene și deservește peste 30 de milioane de clienți, cu un catalog de peste 82.000 de produse. Anul trecut, în ziua de Black Friday, s-au expediat aproape 300.000 de colete într-un interval de 24 de ore. În acest an, ai mai multe șanse de a prinde produsele preferate la prețuri foarte mici, inclusiv branduri de lux, care rareori fac promoții.

Experiența Notino Black Friday te întâmpină cu instrumente digitale care elimină incertitudinea: Oglinda Virtuală îți arată pe loc cum arată o nuanță de ruj sau fard direct pe ecranul telefonului, Fragrance Finder îți propune parfumuri bazate pe profilul tău olfactiv, iar Try it First îți trimite o mostră alături de parfumul mare, ca să testezi acasă înainte să decizi dacă păstrezi produsul. Dacă mostra nu convinge, returul se face fără costuri suplimentare în 90 de zile.

Magazinele fizice Notino, în care prețurile sunt identice cu cele de pe site, te așteaptă să folosești Shade Finder și Youth Finder, dispozitive care îți scanează rapid nuanța sau tipul de ten și-ți recomandă produsele compatibile.

Anumite comenzi plasate la Notino Black Friday îți aduc automat super cadouri la achiziție: mini parfumuri, truse de machiaj, măști pentru păr, genți cosmetice sau gadget-uri. Se adaugă singure la checkout, în funcție de brand și sumă.

Calendare de Advent Cosmetice au revenit cu ediții limitate care includ produse mini pentru față, corp și păr de la branduri precum FOREO, Moroccanoil sau Elizabeth Arden. Unele calendare ascund și un voucher de 520 RON valabil pentru cumpărături viitoare pe Notino. Sunt perfecte pentru Moș Nicolae sau pentru prima jumătate a lunii decembrie, când mai ai timp să te bucuri de fiecare surpriză zilnică.

Pentru cadouri, Notino îți propune și serviciul de gravare laser pe sticle de parfum, care permite adăugarea unui mesaj personalizat, a unei date semnificative sau a unor inițiale. Ambalarea premium completează pachetul: cutii elegante legate cu panglici de atlas și cartonașe pentru dedicații, ca să nu mai pierzi vremea căutând hârtie de împachetat.

Totuși, ce faci dacă vrei să încerci un produs, fără să ajungi în magazin? Ei bine, Discovery Box-ul Notino funcționează simplu: alegi 5 mostre de produse pentru 30 RON, le testezi acasă și doar după aia decizi dacă merită investiția în formatul full size. E singura metodă sigură să nu rămâi cu parfumuri sau creme nefolosite care strâng praf în baie.

Nu uita că aplicația Notino, care mai nou îți permite să-ți faci și programări în saloane pentru tot felul de tratamente de beauty și wellness, trimite notificări instant când produsele din wishlist intră la reducere sau când stocurile de la bestsellere se apropie de epuizare. Fără notificări pornite, riști să descoperi prea târziu că produsul pe care îl vânai a fost ieri la promoție și acum stocul s-a epuizat.