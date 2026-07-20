AirBnB în România - o idee care poate fi de succes și pentru tine! Cum să pregătești corespunzător spațiul pentru recenzii de 5 stele

AirBnB include în evaluarea proprietăților categorii precum curățenia, acuratețea descrierii, check-in-ul, comunicarea, locația și raportul calitate-preț.

Pentru a obține constant recenzii foarte bune, trebuie să privești spațiul din perspectiva unei persoane care îl vede pentru prima dată. Un fir de păr rămas în baie, o față de pernă șifonată, un pahar cu urme sau instrucțiunile neclare pentru acces pot cântări mai mult decât un obiect decorativ costisitor. Curățenia trebuie să fie vizibilă, dar și perceptibilă prin miros, ordinea obiectelor și starea textilelor.

Lenjeriile și prosoapele atent pregătite contribuie la impresia de prospețime, iar un fier de călcat poate deveni un echipament practic în rutina dintre două rezervări. Nu este necesar să calci fiecare articol ca într-o spălătorie hotelieră, dar fețele de pernă, marginile cearșafurilor, naproanele și textilele fotografiate sau așezate la vedere trebuie să aibă un aspect îngrijit.

Un proiect de cazare bine administrat presupune consecvență. Oaspetele care rezervă pe baza imaginilor și descrierii se așteaptă să găsească proprietatea în aceeași stare, indiferent dacă sosește într-o zi liniștită sau imediat după plecarea altui grup. AirBnB precizează că acuratețea presupune fotografii și informații actualizate, dar și faptul că elementele prezentate trebuie să fie funcționale.

Cum pregătești proprietatea înainte de prima rezervare

Începe cu funcționalitatea, nu cu decorul. Verifică instalațiile sanitare, prizele, iluminatul, încuietorile, electrocasnicele și conexiunea la internet. O lampă atractivă nu compensează un duș care se scurge greu sau o priză amplasată incomod. Testează locuința ca și cum ai fi oaspete: petrece o noapte în ea, folosește bucătăria și încearcă procedura de check-in.

Mobilierul trebuie să fie rezistent, simplu de curățat și proporționat cu suprafața. Lasă suficiente spații libere pentru bagaje, montează umerașe și oferă o zonă în care oaspetele poate lucra sau mânca. Un dormitor încărcat cu decorațiuni este mai dificil de igienizat și poate părea mai mic în realitate decât în fotografii.

Alege textile albe sau în culori deschise pentru pat și baie, deoarece transmit o imagine ordonată și permit identificarea rapidă a petelor. Păstrează cel puțin două sau trei seturi complete pentru fiecare pat, astfel încât o întârziere la spălătorie să nu afecteze pregătirea următoarei rezervări.

Ce trebuie să verifici înainte de fiecare sosire

Construiește o listă standard și folosește-o după fiecare curățenie. Verificarea trebuie să includă baia, bucătăria, lenjeria, podelele, suprafețele atinse frecvent, vesela, telecomenzile, ferestrele și mirosul general.

Controlează și detaliile care nu apar imediat în fotografii: interiorul frigiderului, sertarul cu tacâmuri, filtrul cafetierei, scurgerea dușului și spațiul de sub pat. Înlocuiește consumabilele înainte să se termine complet și verifică dacă prosoapele sunt curate, uscate și lipsite de mirosuri de depozitare.

Ultimul control trebuie făcut după ce personalul de curățenie a plecat. Aprinde luminile, trage perdelele, aranjează patul și fotografiază rapid camerele. Imaginile te ajută să verifici standardul de prezentare și pot documenta starea proprietății înainte de check-in.

Top fiare de călcat utile pentru pregătirea spațiului

1.Fier de călcat PHILIPS Seria 7000 DST7011/20, 2600 W, 220 g/min, 300 ml, talpă SteamGlide Plus, albastru deschis-gri

Sursa foto: Altex.ro

Philips Seria 7000 DST7011/20 este potrivit dacă pregătești frecvent lenjerii, fețe de pernă, draperii și textile decorative. Aparatul oferă un debit continuu de abur de până la 45 g/min și un jet de până la 220 g, util pentru cutele persistente. Talpa SteamGlide Plus este concepută pentru alunecare ușoară, iar sistemul QuickCalc Release simplifică îndepărtarea periodică a depunerilor de calcar. Rezervorul de 300 ml oferă o autonomie rezonabilă pentru mai multe articole pregătite în aceeași sesiune.

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2.Fier de călcat BRAUN FreeStyle 5 SI5057RD, 2700 W, 220 g/min, 300 ml, talpă SuperCeramic, roșu-negru

Sursa foto: Altex.ro

Braun FreeStyle 5 SI5057RD are o putere de 2700 W, rezervor de 300 ml și un jet de abur de până la 220 g/min. Mânerul deschis, cu suprafață texturată, este proiectat pentru manevrare confortabilă și libertate mai mare de mișcare. Modelul include sistem anti-picurare, funcție de autocurățare și oprire automată, caracteristici practice atunci când aparatul este utilizat frecvent de mai multe persoane. Talpa SuperCeramic și debitul de până la 50 g/min în modul Turbo îl recomandă pentru cămăși, lenjerii și textile mai ferme.

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3.Fier de călcat TEFAL Ultimate Power Pro FV9E50E0, 3200 W, 300 g/min, 350 ml, talpă ceramică, negru-roz

Sursa foto: Altex.ro

Tefal Ultimate Power Pro FV9E50E0 este potrivit pentru pregătirea frecventă a lenjeriilor, fețelor de pernă, naproanelor și altor textile folosite într-o proprietate de cazare. Puterea de 3200 W susține încălzirea rapidă, iar debitul variabil de până la 85 g/min și jetul de abur de 300 g/min ajută la netezirea cutelor persistente. Modelul are un rezervor de 350 ml, cinci reglaje pentru abur și temperatură, panou de comandă LED și funcție de abur vertical, utilă pentru perdele sau textile așezate pe umeraș. Talpa Durilium AirGlide, oprirea automată și sistemul anticalcar completează dotările orientate spre utilizare eficientă și întreținere simplificată.

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Cum pregătești corect lenjeriile și prosoapele

Spală textilele conform etichetelor, folosind programe adaptate fibrelor și evitând supraîncărcarea mașinii. Lenjeriile trebuie uscate complet înainte de depozitare, deoarece umezeala reținută poate produce mirosuri neplăcute. Sortează seturile și depozitează-le în spații închise, curate, separate de produsele de curățenie.

Pentru un rezultat uniform, calcă fețele de pernă și porțiunile vizibile ale cearșafului, apoi împăturește seturile imediat. Nu aplica talpa direct peste imprimeuri, elemente plastifiate sau zone care nu permit călcarea. Respectă întotdeauna simbolurile de întreținere și începe cu o temperatură redusă dacă nu cunoști compoziția exactă a materialului.

Prosoapele nu trebuie călcate excesiv, deoarece presarea puternică poate reduce temporar aspectul pufos. Este mai important să fie complet uscate, curate și aranjate uniform. Dacă folosești halate, șervete textile sau naproane, calcă-le separat, la temperatura permisă de țesătură.

Experiența de 5 stele începe înainte de check-in

O proprietate bine pregătită nu trebuie să fie luxoasă pentru a obține recenzii excelente. Ea trebuie să fie curată, funcțională, corect prezentată și ușor de utilizat. Instrucțiunile de acces, parola Wi-Fi, regulile casei și recomandările locale trebuie comunicate clar, fără ca oaspetele să fie nevoit să pună întrebări repetate.

Fotografiile trebuie să reflecte starea actuală a locuinței, iar dotările prezentate trebuie să fie disponibile și funcționale. Dacă renunți la un aparat, modifici mobilierul sau apar lucrări în apropiere, actualizează anunțul. Acuratețea, curățenia și comunicarea sunt criterii evaluate separat de oaspeți, iar experiența generală nu este calculată automat ca medie a acestor categorii.

Un proiect AirBnB poate deveni o idee de succes atunci când proprietatea este administrată ca un serviciu de ospitalitate, nu doar ca un spațiu disponibil pentru închiriere. Curățenia riguroasă, textilele bine pregătite, funcționalitatea dotărilor și comunicarea rapidă construiesc încrederea oaspetelui încă dinaintea sosirii.