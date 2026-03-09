Analiză a impactului economic al închiderii sălilor de jocuri de noroc: Capitala va putea pierde anual peste 60 milioane de euro dacă se închid sălile de jocuri de noroc

Chiar dacă în urma publicării OUG autorităților locale li s-a atribuit un rol esențial în autorizarea funcționării sălilor de jocuri de noroc, primele declarații ale edililor nu arată responsabilitate, ci sunt menite să atragă simpatizanți.

Cum va avea de suferit Bucureștiul

Piața imobiliară va fi grav afectată: Sute de spații comerciale vor rămâne goale, nu se vor mai plăti chirii, prețul acestora va scădea dramatic. Industria de jocuri de noroc plătește în medie, în fiecare lună, chirii de peste 3,5 milioane de lei în București.

Scăderea economiei locale: sute de firme cu care operatorii de jocuri de noroc colaborează local își vor pierde contractele și, în consecință, le va scădea profitabilitatea și impactul în economia locală. Și, dacă adăugăm plata utilităților, Capitala va pierde aproximativ 5 milioane de lei în fiecare lună.

Creșterea alarmantă a șomajului: Operatorii licențiați de jocuri de noroc au sute de angajați în fiecare oraș în care activează. În contextul economic actual, acestor oameni le va fi greu să își găsească locuri de muncă, iar rata șomajului va exploda în București și în întreaga țară. Mai mult decât atât, angajații operatorilor de jocuri de noroc din Capitală, ”pompează” în economia locală aproximativ 8,5 milioane de lei lunar, venituri obținute din salarii, iar pierderea se va resimți în toate sectoarele.

Bugetul orașului va scădea dramatic: Închiderea sălilor de jocuri de noroc va duce la scăderea dramatică a colectării de taxe și impozite locale, cu peste 9 milioane de lei în fiecare lună.

Pericol major, iminent, pentru minori și alte persoane vulnerabile: Interzicerea unui domeniu reglementat, controlat, va duce la explozia pieței negre, în special online. Un site de jocuri de noroc care funcționează ilegal este doar la un click distanță și poate fi accesibil pentru orice copil care are un telefon sau pentru orice persoană vulnerabilă. Nu vor mai exista controale și restricții, nu va mai exista Joc Responsabil

Orașele vor rămâne fără entertainment: în ciuda prejudecăților, cazinourile oferă distracție, un loc în care jucătorii vin pentru a se relaxa. Așa cum s-a întâmplat și în Cehia, impactul asupra vieții sociale va fi major.

Realitatea, privită în mod obiectiv, arată clar că există cerere pentru activitățile oferite de industria jocurilor de noroc, iar aceasta nu va dispărea prin interzicerea funcționării unor afaceri legale. Ba mai mult, aceste decizii luate în pripă, fără cunoașterea domeniului și a jucătorilor, va atrage după sine o inflație a pieței negre de jocuri de noroc.

Primarii din România ar trebui să studieze precedentele periculoase existente în Europa înainte de a ieși în fața publicului cu declarații pompoase.

Spre exemplu, Black Book of Illegal Gambling 2026 - studiu al Institutului de Sociologie al Academiei de Științe din Slovacia - arată că peste 400.000 de cehi au ajuns să joace jocuri de noroc pe site-uri ilegale. Din cauza acestor practici, Cehia pierde lunar taxe în cuantum de aproximativ 16 milioane de dolari, iar România va pierde mult mai mult.

Soluția reală pentru a preîntâmpina efectele unor decizii pripite ar fi un dialog real, sincer, între operatorii de jocuri de noroc licențiați și reprezentanții autorităților publice locale pentru identificarea celor mai bune soluții pentru continuarea activității, cu responsabilitate. O abordare echilibrată ar presupune măsuri reale, nu gesturi simbolice: un control real al extinderii locațiilor, criterii clare privind amplasarea acestora, verificări eficiente, investiții în prevenție și în sprijinirea celor afectați de dependență, alături de o prezentare onestă a consecințelor economice. Până acum, autoritățile nu au adus în spațiul public niciun astfel de plan și nu au intervenit, în mod concret, cu vreo măsură.