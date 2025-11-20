Ani de complexe, o zi de transformare: tratamentele All-on-4 & All-on-6 realizate în clinicile Dr. Lupu

Indiferent de cauza exactă, majoritatea au în comun același lucru: mult timp au crezut că situația lor nu mai are rezolvare sau că tratamentul ar fi prea complicat. În realitate, tehnicile moderne de reabilitare totală All-on-4 și All-on-6 schimbă complet felul în care putem reconstrui o dantură compromisă.

Iar în clinicile unde lucrează Dr. Florin Lupu, aceste proceduri sunt realizate zilnic, inclusiv în cazuri complexe sau refuzate anterior în alte locuri.

Cine ajunge, de obicei, la tratamentul All-on-4 & All-on-6?

Profilul pacientului este mult mai variat decât se crede. Nu sunt doar oameni în vârstă sau doar persoane care au purtat proteze mobile. În fiecare săptămână vin pacienți de 35, 45, 55 sau 60 de ani care:

au pierderi dentare multiple,

au parodontoză avansată,

au rămas fără os de susținere în zone importante,

nu pot mesteca normal,

au dinți mobili, migrați sau fracturați,

sunt sătui de limitările protezelor mobile,

evită să zâmbească din cauza aspectului estetic.



Pentru ei, un implant dentar All On 4 sau All On 6, în funcție de caz este soluția care le permite să treacă de la o dantură compromisă la una stabilă și funcțională în doar o zi.

De ce este nevoie de aceste tratamente?

Majoritatea pacienților ajung în acest stadiu pentru că au amânat tratamentele ani întregi. Parodontoza, infecțiile, dinții nesalvați la timp, pierderile osoase progresive și protezele mobile purtate ani la rând duc inevitabil la un colaps dentar.

Dintre toate cauzele, două sunt cele mai frecvente:

1. Parodontoza avansată

Osul care susține dinții se retrage continuu. Dinții devin mobili, dureroși, se deplasează și nu mai pot susține nicio lucrare tradițională.

2. Resorbția osoasă după pierderea dinților

Când un dinte lipsește, osul începe să se topească. Cu cât trec mai mulți ani, cu atât soluțiile devin mai limitate.

Aici intervin tehnicile All-on-4 & All-on-6, concepute tocmai pentru astfel de situații.

Ce înseamnă, de fapt, All-on-4 și All-on-6?

Tratamentul presupune fixarea unei lucrări dentare întregi pe 4 sau 6 implanturi, plasate strategic pentru a obține stabilitate maximă chiar și în zone cu resorbție osoasă.

Diferența dintre ele ține de cantitatea de os, distribuția implanturilor și complexitatea cazului:

All-on-4 este ideal când osul este mai redus,

este ideal când osul este mai redus, All-on-6 oferă un suport suplimentar în cazurile unde se poate.



În ambele variante, scopul este același: o dantură fixă, stabilă, funcțională și estetică în cel mai scurt timp posibil.

Cum arată, concret, transformarea într-o singură zi?

Majoritatea pacienților nu își pot imagina cum trec de la dinți mobili sau de la o proteză instabilă la o dantură fixă în doar 24 de ore.

Procesul este simplificat și predictibil:

1. Evaluarea completă

CT, radiografii, analiza osului, a mușcăturii și a situației dentare. Totul este planificat în detaliu.

2. Intervenția

Într-o singură ședință:

se îndepărtează dinții compromiși (dacă este cazul),

se curăță infecțiile,

se inseră implanturile,

se verifică stabilitatea fiecăruia.



3. Lucrarea provizorie fixă

În aceeași zi sau în 24 de ore primești o lucrare fixă provizorie. Nu pleci nicio zi fără dinți, nu treci prin luni întregi de instabilitate. Această lucrare provizorie îți permite să:

mănânci normal (cu mici limitări la început),

vorbești clar,

zâmbești fără să te gândești că lucrarea se mișcă,

revii la viața socială imediat.



Ce se întâmplă după?

După 4–6 luni, când implanturile sunt complet integrate și stabilizează osul, urmează etapa lucrării finale. Aceasta este dantura definitivă, cea pe care o vei purta ani la rând și care trebuie să arate și să funcționeze impecabil.

În această etapă, se aleg materiale rezistente și estetice, precum:

zirconiul , pentru aspect natural și durabilitate foarte mare;

, pentru aspect natural și durabilitate foarte mare; ceramica hibridă , flexibilă și confortabilă, ideală pentru mușcătură;

, flexibilă și confortabilă, ideală pentru mușcătură; tehnologii digitale moderne, care permit ajustarea milimetrică a formei și culorii fiecărui dinte.

Lucrarea finală este adaptată exact la chipul tău, la modul în care zâmbești și la felul în care vrei să arate dantura ta.

De ce această procedură schimbă viața pacienților?

Pentru că nu este doar o lucrare dentară. Este o schimbare la nivelul calității vieții:

poți mesteca normal,

nu mai simți durere,

nu mai porți proteze instabile,

nu te mai ascunzi în poze,

nu mai eviți discuțiile directe,

nu mai stai cu teama că „se întâmplă ceva”.



Pacienții care vin cu ani de complexe și limitări pleacă într-o zi cu un zâmbet pe care nu îl credeau posibil.

Cui i se potrivește cel mai mult tratamentul All-on-4 / All-on-6?

celor care au pierdut toți dinții,

celor care au dinți mobili din cauza parodontozei,

celor care nu mai pot purta proteze mobile,

celor care vor stabilitate reală,

celor care vor un rezultat rapid.



Este o soluție pentru pacienți care au trecut prin ani de dificultăți dentare și emoționale și care au nevoie de o reabilitare completă.

Concluzie

O zi poate schimba totul atunci când tratamentul este făcut corect. Iar în reabilitările totale, corect înseamnă experiență, precizie și o echipă formată pentru astfel de cazuri.

Programarea unei consultații este primul pas spre o dantură fixă și un zâmbet pe care să te poți baza.