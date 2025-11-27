Anunț de licitație

1. Informații generale privind autoritatea contractantă: Administrația Națională “Apele Române”, cod unic de înregistrare fiscală 18207646, cu sediul temporar în strada Ion Câmpineanu nr. 11 (Union International Center), sector 1, CP 010031, București, fax +4 021 312 37 38, tel. +4 021 310 11 31, e-mail: secretariat.general@rowater.ro, persoană de contact: Elena FLOREA, TEL: +40 213 110 146 interior 1268, e-mail: mecanism.economic@.rowater.ro

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Bunuri imobile aparținând domeniului public al statului, aflate în administrarea Administraţiei Bazinale de Apă Dobrogea-Litoral, în calitate de administrator al bunului supus închirierii și locator al contractului de închiriere, în temeiul H.G. nr. 183/2020 cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. 57/03.07.2019 și O.U.G. nr. 107/2002 cu modificările și completările ulterioare.

Perioada pentru care se închiriază bunul imobil este de 20 ani.

Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor este licitație publică .

Tipul contractului: contract de închiriere încheiat cu Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral – locator, administrator al bunurilor.

Lista bunurilor, perimetre din Mediu Marin (Marea Teritorială), care urmează să fie închiriate: