Arhivarea electronică — soluția românească pentru o lume fără hârtii.

Iar în România, una dintre firmele care au dus acest concept la nivel de artă este Soluții Arhivă – Heliosoly SRL, o companie cu experiență solidă de peste 30 de ani în domeniul gestionării documentelor fizice și digitale.

De ce avem nevoie de arhivare electronică ?

Cine nu a pierdut ore întregi căutând un dosar printre rafturi interminabile de hârtii?

Arhivarea electronică pune capăt acestei povești. Prin transformarea documentelor fizice în fișiere digitale, companiile își pot accesa actele în câteva secunde, direct de pe computer, într-un sistem securizat și organizat.

În plus, eliminarea spațiilor de depozitare reduce costurile semnificativ. Nu mai este nevoie de încăperi speciale pentru arhive, iar riscurile de deteriorare, pierdere sau incendiu sunt eliminate aproape complet.

Cum funcționează soluția propusă de Soluții Arhivă ?

Specialiștii Soluții Arhivă – Heliosoly Srl preiau documentele în format fizic, le scanează la standarde profesionale, apoi le organizează electronic după criterii clare — nomenclator arhivistic, categorie, dată sau tip de document.

Sistemul de management (DMS) oferit de companie permite căutarea rapidă, accesul controlat pe niveluri de utilizatori și stocarea sigură a informațiilor pe servere securizate.

Compania afirmă că toate procesele respectă legislația în vigoare — inclusiv Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996 și Legea nr. 135/2007 privind documentele în formă electronică — asigurând confidențialitatea și integritatea datelor.

Un partener de încredere pentru instituții și companii mari

Printre clienții menționați de firmă se numără instituții publice, bănci și companii de renume, semn că experiența acumulată de-a lungul anilor și-a spus cuvântul.

De altfel, Soluții Arhivă – Heliosoly Srl oferă servicii de arhivare adaptabile oricărei nevoi: de la arhivarea documentelor pentru IMM-uri și cabinete de avocatură, până la soluții complexe pentru ministere și corporații.

Beneficii imediate pentru orice organizație

Prin implementarea arhivării electronice:

timpul de căutare a documentelor scade de la ore la secunde;

costurile de depozitare se reduc substanțial;

accesul la informație devine simplu și sigur;

riscurile legate de pierderea datelor sunt eliminate;

conformitatea legală este asigurată automat.

Pe scurt, arhivarea electronică nu mai este un moft — este un pas firesc spre o economie eficientă, verde și digitală.

Românii care transformă hârtiile în istorie

Cu sedii în București și Râmnicu Vâlcea, echipa Soluții Arhivă – Heliosoly Srl se prezintă drept unul dintre pionierii digitalizării arhivelor din România.

Într-o perioadă în care statul român pregătește tot mai multe proiecte de digitalizare, astfel de inițiative private completează perfect eforturile administrației.

„Arhivarea electronică înseamnă eficiență, siguranță și progres”, spun reprezentanții companiei.

Iar în ritmul actual al transformării digitale, se pare că hârtiile îngălbenite de timp vor deveni în curând doar o amintire.

Mai multe informații

Cei interesați pot afla detalii complete pe site-ul oficial www.solutiiarhiva.ro, unde sunt prezentate toate serviciile disponibile, studiile de caz și modalitățile de contact.