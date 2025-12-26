Zodiile care atrag belșug și karma pozitivă la început de 2026

Saturn guvernează atât Capricornul, cât și Vărsătorul, iar tranzitul mai multor planete prin aceste semne aduce un nou început solid, bazat pe disciplină, răbdare și viziune.

Mercur intră în Capricorn pe 1 ianuarie, deschizând o perioadă extrem de productivă. Marte în Capricorn, aflat în exaltare, amplifică motivația și ambiția. Luna Plină în Rac (3 ianuarie) susține inteligența emoțională și compasiunea, iar Venus în Vărsător (17 ianuarie) și Luna Plină în Capricorn (18 ianuarie) ajută la consolidarea relațiilor și a comunităților din jurul nostru.

Odată cu intrarea Soarelui (19 ianuarie), a lui Mercur (20 ianuarie) și a lui Marte (23 ianuarie) în Vărsător, transformările se adâncesc, iar revenirea lui Neptun în Berbec (26 ianuarie) aduce lecții legate de responsabilitate, răbdare și direcție clară în viață.

♑ Capricorn

Ianuarie este luna în care îți vezi clar potențialul și începi să-l valorifici. Mercur în semnul tău, la începutul lunii, îți oferă avantajul ideilor inspirate în plan profesional sau academic. Reușești să înveți din experiențele aduse de Saturn în ultimul an și să le transformi în strategie.

Luna Plină din Rac (3 ianuarie) te învață să colaborezi mai bine și să ceri ajutor atunci când ai nevoie. Diplomația și modestia devin atuuri importante. Intrarea lui Venus și a Soarelui în Vărsător mută accentul pe sectorul financiar, iar Mercur te ajută să îți organizezi bugetul și economiile.

Luna Nouă din Capricorn (18 ianuarie) îți oferă instrumentele necesare pentru a construi, pas cu pas, succesul următoarelor șase luni. Abundența vine prin disciplină și asumare.

♒ Vărsător

Ianuarie 2026 este luna care dă tonul întregului an pentru tine. Deși începi anul sub influența Capricornului, energiile se mută rapid în favoarea ta. Venus intră în semnul tău pe 17 ianuarie, aducând armonie, magnetism și deschidere emoțională.

Soarele (19 ianuarie) și Mercur (20 ianuarie) îți amplifică ideile, claritatea și vizibilitatea, mai ales în plan profesional. Munca ta este remarcată și apreciată. Marte intră în Vărsător pe 23 ianuarie, activând ambiția, pasiunea și dorința de afirmare, mai ales în aspectele sale cu Pluto.

Relațiile se îmbunătățesc semnificativ: cei singuri pot întâlni pe cineva nou, iar cei implicați într-o relație trec la un nivel superior. Abundența vine prin oameni, conexiuni și încredere în propria putere.

♋ Rac

Pentru tine, ianuarie aduce claritate emoțională și expansiune personală. Mercur intră în Capricorn pe 1 ianuarie, activând sectorul relațiilor, iar Luna Plină din semnul tău (3 ianuarie) îți oferă o imagine clară asupra evoluției tale din ultimele șase luni, sub influența lui Jupiter.

Ideile noi și perspectivele diferite te scot din zona de confort și îți cresc încrederea. Venus în Vărsător (17 ianuarie) susține vindecarea interioară și descoperirea propriei forțe. Luna Nouă din Capricorn (18 ianuarie) deschide uși atât în plan profesional, cât și în viața sentimentală.

Odată cu intrarea lui Mercur și Marte în Vărsător, transformările devin mai intense și de durată. Ianuarie te ajută să-ți descoperi luptătorul interior și să-ți revendici locul pe care îl meriți.

♌ Leu

Ianuarie 2026 este o lună de reconectare cu visurile și direcția ta de viață. Apar oportunități de a explora idei noi, de a întâlni oameni importanți și de a-ți regândi obiectivele pentru următoarele șase luni.

Luna Plină din Rac (3 ianuarie) îți amintește să îți acorzi timp pentru odihnă și refacere. Venus în Vărsător (17 ianuarie) îți activează sectorul relațiilor, aducând armonie, noi prietenii și conexiuni valoroase. Marte intră în casa relațiilor pe 23 ianuarie, intensificând dinamica sentimentală și accelerând transformările personale.

Luna Nouă din Capricorn (18 ianuarie) îți oferă instrumente concrete pentru a-ți urmări obiectivele pe termen lung. Cu mai multe planete în Vărsător, intri într-o etapă energizantă, care susține evoluția și succesul tău.