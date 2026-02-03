ASAP România 2025: Proiecte, realizări și impactul educației asupra tinerilor

REGENZ și Bursele ASAP - impuls pentru pentru creativitatea studenților

Elementul definitoriu al anului 2025 a fost colaborarea cu DIPLOMA Show, concretizată prin lansarea inițiativei REGEN Z și a Burselor ASAP, dedicate studenților din domeniile designului și arhitecturii interesați să integreze principiile sustenabilității în procesele lor de creație.

10 proiecte, dintr-un total de 83 de aplicații, au fost selectate și prezentate publicului în cadrul DIPLOMA Show, între 3 și 12 octombrie, la Hanul Gabroveni. Mai mult, tinerii au fost recompensați cu burse în valoare de 1.000 de euro, ca recunoaștere a abordărilor lor inovatoare.

Workshop-uri concepute pentru Generația Z, în programul Ambasadorii ASAP

În 2025, programul Ambasadorii ASAP a ajuns la generația 4.0. Public speaking, fundraising, dezbatere, gândire critică și storytelling sunt temele workshop-urilor urmate de tineri în 2025, programul fiind regândit tocmai ca să răspundă nevoilor de dezvoltare personală într-un moment în care se face trecerea către facultate și către alegeri importante în viețile lor.

„2025 marchează al cincilea an al programului ASAP. Din 2020, am ajuns cu educație despre utilizarea corectă a plasticului și sustenabilitate în peste 1.500 de școli din 40 de administrații locale. Experiența acestor ani ne-a arătat că elevii au nevoie de mai mult: au nevoie de spații în care să gândească critic, să dezbată și să își exprime ideile. De aici dorința de a fi mai aproape de ei, prin inițiative care să susțină formarea lor ca tineri responsabili față de societate și față de comunitățile în care trăiesc.” - Mihaela Tutunaru, coordonator al programului ASAP România.

ASAP România: proiecte care fac diferența pentru tineri și mediu

Pe parcursul anului, ASAP România a continuat să genereze impact și prin proiectele sale recurente: două ediții ale concursului Banda ASAP, cu participarea elevilor din județele Cluj, Olt, Bacău și Mureș și un număr de 850 de benzi desenate înscrise, lansarea versiunii 3.0 a kitului educațional pentru Săptămâna Verde, cu jocuri originale, pus gratuit la dispoziția celor interesați, succesul ASAP Recycling Park la Electric Castle, care a atras 12.000 de participanți sau River Clean Up, inițiativă care le-a oferit elevilor contexte de învățare non-formală și de conectare directă cu mediul și comunitățile locale.

În 2025, nu au lipsit sesiunile de instruire pe teme de mediu dedicate profesorilor, pe teme actuale și interesante cu privire la mediu: de la bune practici de colectare separată și obligații legale în școli, la sesiuni de dezvoltare durabilă sau ghiduri cu pași concreți pentru prelungirea duratei de viață a echipamentelor și reducerea deșeurilor.

Astfel, ASAP România își reconfirmă misiunea de a fi un partener relevant pentru elevi, profesori, școli și comunități, oferindu-le instrumente utile și interactive care să transforme, zi de zi, intențiile în acțiuni și să contribuie la un stil de viață mai responsabil față de mediu.

ASAP România își continuă misiunea și în 2026, aducând noi instrumente de educare și informare pentru elevi și profesori, menite să formeze comportamente responsabile față de mediu.

Detalii despre programul ASAP se găsesc pe site-ul oficial asap-romania.ro sau pe paginile de social media, Instagram și Facebook.