Cât durează procesul de obținere a unei despăgubiri de la o companie aeriană?

Mulți pasageri se întreabă cât timp le poate lua să recupereze banii sau să primească compensații pentru aceste incidente. Sistemul european oferă protecție solidă călătorilor afectați, însă durata obținerii despăgubirilor variază în funcție de mai mulți factori. În acest articol, îți arăt ce presupune acest proces, cum poți acționa eficient și ce poți face ca să scurtezi timpul de așteptare.

Ce înseamnă despăgubirea de la compania aeriană?

Despăgubirea reprezintă suma pe care o poți primi de la operatorul de zbor dacă întâmpini probleme precum întârzierea îndelungată, anularea cursei sau refuzul la îmbarcare din cauza suprarezervării. Regulamentul european 261/2004 stabilește clar aceste drepturi pentru orice zbor care pleacă din sau ajunge în Uniunea Europeană. De exemplu, dacă zborul tău Ryanair decolează cu peste trei ore întârziere sau dacă Air France refuză îmbarcarea pe motiv de overbooking, ai dreptul să soliciți o compensație.

Situațiile care dau dreptul la compensație

Te poți adresa companiei pentru compensare dacă apar următoarele cazuri:

zborul are o întârziere la destinație de cel puțin 3 ore;

cursa este anulată fără preaviz sau explicații întemeiate;

operatorul refuză îmbarcarea, chiar dacă deții bilet valid;

îți pierzi conexiunea din cauza întârzierii zborului inițial.

Mulți pasageri aleg să apeleze la servicii specializate. Poți obține despăgubiri zboruri cu AirClaim dacă ai trecut și tu prin situațiile de mai sus.

Excepțiile privesc circumstanțe neprevăzute – ca vremea extremă sau greva controlorilor de trafic. În aceste cazuri, companiile nu sunt obligate să acordă despăgubiri, însă trebuie să ofere asistență de bază: mese, băuturi sau cazare, dacă este cazul.

Cum începi demersul și ce documente pregătești

Procesul de solicitare a despăgubirii devine mai rapid dacă pregătești din start toate actele necesare:

Adună biletul electronic, cartea de îmbarcare și orice dovadă care atestă modificările de program sau întârzierile (SMS-uri, e-mailuri, notificări din aplicații). Strânge bonurile cu cheltuieli suplimentare cauzate de incident: masă, cazare sau transport alternativ. Completează formularul de reclamație direct pe site-ul companiei sau trimite cererea pe e-mail.

Cât timp durează, de fapt, procesul de despăgubire?

Durata procesului variază în funcție de situație și de felul în care comunici cu operatorul. De regulă:

Dacă prezinți toate documentele din prima și alegi metoda online, răspunsul companiei vine în aproximativ 30–45 de zile. Plata poate ajunge în cont chiar și în 2–3 săptămâni.

Dacă lipsesc acte, cererea se completează greu sau apar dispute privind cauza întârzierii, totul poate dura câteva luni.

Dacă soliciți sprijinul unei firme specializate, acestea știu să accelereze procedura, având experiență în gestionarea directă cu companiile.

Ce factori influențează durata procesului?

Mai mulți factori pot face ca durata să varieze:

Eficiența companiei aeriene – Unele companii răspund prompt, altele amână sau solicită acte suplimentare.

– Unele companii răspund prompt, altele amână sau solicită acte suplimentare. Completitudinea documentelor – Dosarul complet trimis din start scurtează timpul de așteptare.

– Dosarul complet trimis din start scurtează timpul de așteptare. Motivele incidentului – Dacă se contestă cauza întârzierii (cum ar fi vremea severă sau greve), se adună probe suplimentare, ceea ce poate întârzia rezolvarea.

– Dacă se contestă cauza întârzierii (cum ar fi vremea severă sau greve), se adună probe suplimentare, ceea ce poate întârzia rezolvarea. Tipul de soluționare – Când alegi să gestionezi singur cererea, totul depinde de răspunsul operatorului; cu o firmă specializată ai șanse mai mari ca procesul să avanseze rapid.

Cum poți scurta timpul?

Poți accelera întregul proces dacă urmezi acești pași:

Depune cererea imediat după întâmplarea incidentului.

Verifică dacă ai la îndemână toate documentele relevante.

Comunică exact și clar cu operatorul sau cu firma care te reprezintă.

Dacă nu primești răspuns în 45 de zile, înaintează dosarul la autoritatea de protecție a pasagerilor din țara aeroportului respectiv.

Ce faci dacă întâmpini dificultăți?

Se poate întâmpla ca operatorul să amâne răspunsul sau să refuze compensația. În astfel de cazuri:

Trimite cererea către autoritatea națională de control (cum ar fi ANPC în România).

Consultă site-ul regulamentului 261/2004 pentru legislație actualizată.

Folosește serviciile dedicate pentru pasageri, care gestionează tot procesul, inclusiv apelarea la instanță, dacă operatorul nu respectă prevederile legale.

Durata obținerii despăgubirii depinde de rapiditatea cu care acționezi, de cât de complet îți pregătești dosarul și de reacția companiei aeriene. De cele mai multe ori, rezolvarea durează între câteva săptămâni și câteva luni.

Dacă te confrunți cu astfel de incidente, nu aștepta să treacă timpul. Informează-te din timp, păstrează documentele la îndemână și folosește instrumentele care te pot ajuta să obții compensația mai ușor.