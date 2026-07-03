În 2026, suma poate ajunge până la 600 € de persoană pentru o perturbare, la care se adaugă rambursarea biletului și plata pentru bagajele afectate.

Ce despăgubiri poți cere de la companiile aeriene în 2026?

Un zbor întârziat, anulat sau un bagaj pierdut îți dau dreptul la o despăgubire în bani din partea companiei. În 2026, suma poate ajunge până la 600 € de persoană pentru o perturbare, la care se adaugă rambursarea biletului și plata pentru bagajele afectate.

Drepturile vin din Regulamentul (CE) nr. 261/2004 și din Convenția de la Montreal. Iată ce poți cere, indiferent cu ce companie zbori, și cum obții banii.

Pe scurt

250, 400 sau 600 € de persoană pentru o întârziere mare sau o anulare, în funcție de distanță.

de persoană pentru o întârziere mare sau o anulare, în funcție de distanță. Suma se plătește pentru fiecare pasager , copiii cu bilet plătit inclusiv.

, copiii cu bilet plătit inclusiv. Bagaj pierdut, deteriorat sau întârziat: despăgubire de până la aproximativ 9.700 lei .

despăgubire de până la aproximativ . Rambursarea biletului se face în 7 zile dacă renunți la zbor.

se face în dacă renunți la zbor. Te poți adresa ANPC, iar termenul de a cere banii este de 3 ani.

Regula este aceeași, indiferent de companie

Mulți pasageri cred că o companie low-cost are alte obligații decât una tradițională. În realitate, legea europeană se aplică la fel tuturor.

Regulamentul acoperă orice zbor care pleacă dintr-un aeroport din România sau din Uniunea Europeană, indiferent de companie. Contează aeroportul de plecare, nu naționalitatea transportatorului.

Din România zboară mai multe companii care intră sub aceeași regulă:

low-cost: Wizz Air , Ryanair , HiSky , FlyOne , Animawings ;

, , , , ; compania națională TAROM ;

; tradiționalele care leagă România de hub-urile mari: Lufthansa, Austrian, Turkish Airlines, KLM, Air France.

Pragurile, sumele și organismul la care te adresezi sunt identice pentru toate. Diferă, în practică, doar viteza cu care fiecare companie răspunde la o cerere.

Ce ți se poate întâmpla și ce primești

Întârziere de 3 ore sau mai mult

Dacă ajungi la destinația finală cu 3 ore sau mai mult peste ora programată, ai putea avea dreptul la o sumă fixă:

250 € pentru zboruri de până la 1.500 km;

pentru zboruri de până la 1.500 km; 400 € pentru zboruri între 1.500 și 3.500 km;

pentru zboruri între 1.500 și 3.500 km; 600 € pentru zborurile de peste 3.500 km.

Suma nu depinde de prețul biletului și se calculează de persoană. O familie de patru poate cere până la 2.400 € pe un zbor lung. Contează ora la care ajungi efectiv, în momentul în care se deschid ușile avionului.

De exemplu, la Ryanair, cea mai mare companie low-cost din România, drepturile sunt exact aceleași ca la oricare alta. Poți vedea ce ți se cuvine pentru un zbor Ryanair întârziat sau anulat.

Anulare

La anulare se aplică aceleași sume. Nu primești despăgubire dacă ai fost anunțat cu cel puțin 14 zile înainte de plecare. Sub acest termen, despăgubirea ți se cuvine, cu unele excepții legate de zborul alternativ oferit.

Separat de despăgubire, alegi între un zbor alternativ și rambursarea banilor. Le poți avea pe amândouă.

Refuz la îmbarcare

Suprarezervarea este legală, însă a fi dat jos din avion fără voia ta îți dă dreptul la bani. Compania caută întâi voluntari care să cedeze locul. Dacă te refuză involuntar, primești aceleași sume, de la 250 la 600 €, plus asistență și o soluție de călătorie.

Bagaj pierdut, deteriorat sau întârziat

Pentru bagaje se aplică Convenția de la Montreal. Compania răspunde până la aproximativ 1.519 DST, adică în jur de 9.700 de lei pentru fiecare pasager. Termenele sunt scurte:

bagaj deteriorat : reclamație în 7 zile de la primire;

: reclamație în de la primire; bagaj întârziat : reclamație în 21 de zile de la livrare;

: reclamație în de la livrare; bagaj pierdut: declarat pierdut de regulă după circa 21 de zile.

Păstrează eticheta de bagaj, biletul și bonurile pentru ce ai cumpărat între timp. Pentru o companie low-cost, pașii sunt aceiași: vezi cum ceri despăgubire pentru bagaje la Ryanair.

Legătură pierdută

Dacă pierzi o legătură din cauza unei întârzieri și ambele segmente erau pe aceeași rezervare, contează ora la care ajungi la destinația finală (hotărârea CJUE în cauza Folkerts, C-11/11). O întârziere de 3 ore sau mai mult acolo îți dă dreptul la despăgubire. Pe bilete separate, legătura pierdută rămâne pe riscul tău.

Rambursarea biletului

Când zborul este anulat, sau întârzie peste 5 ore și renunți la el, ai dreptul la rambursarea integrală a biletului. Termenul legal este de 7 zile, prin metoda de plată inițială.

Suma cuprinde prețul plătit pentru partea de călătorie pe care nu ai mai folosit-o, inclusiv serviciile achitate companiei. Un voucher rămâne o simplă ofertă, pe care o poți refuza ca să primești banii.

Când NU primești despăgubire

Companiile invocă des „circumstanțele extraordinare" ca să respingă cererile. Termenul are însă un sens juridic strict și acoperă doar cauze din afara controlului lor: vreme severă, închiderea spațiului aerian dispusă de autorități sau o grevă a controlorilor de trafic aerian.

O defecțiune tehnică obișnuită care apare în exploatarea normală a avionului rămâne în sarcina companiei. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a confirmat acest lucru (cauza C-549/07, Wallentin-Hermann), deci pentru o pană tehnică de rutină despăgubirea rămâne datorată.

Cum ceri banii și unde te adresezi

Primul pas costă zero, dar cântărește mult: strânge dovezile cât ești încă în aeroport. Cere în scris motivul perturbării, fotografiază panoul cu ora reală și păstrează cartea de îmbarcare și e-mailurile companiei.

Cererea se depune pe portalul companiei aeriene. Timpii de răspuns diferă: Ryanair anunță de regulă un răspuns în jur de 10 zile lucrătoare, Wizz Air, FlyOne și Lufthansa lucrează cu termene de aproximativ 30 de zile, iar Turkish Airlines, 7 până la 14 zile. Pentru pașii exacți la o low-cost, vezi cum depui o reclamație la Ryanair.

Dacă tot ești refuzat, te poți adresa ANPC (Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor), organismul responsabil cu aplicarea Regulamentului în România. Ai la dispoziție 3 ani de la data zborului ca să acționezi (Codul civil, art. 2.517).

Toate aceste demersuri înseamnă formulare, termene și corespondență cu compania. Dacă vrei să eviți bătaia de cap, servicii specializate precum AirAdvisor preiau dosarul în locul tău și lucrează fără câștig, fără taxă: plătești doar dacă banii sunt recuperați, iar la nevoie cazul poate ajunge în instanță.

Întrebări frecvente

Drepturile sunt aceleași la o companie low-cost și la una tradițională?

Da. Regulamentul european se aplică la fel oricărei companii, pe orice zbor plecat dintr-un aeroport din România sau din UE. Diferă doar viteza cu care fiecare răspunde la cerere.

Primesc despăgubire dacă zborul a întârziat din cauza vremii?

De regulă, nu. Vremea severă este o circumstanță extraordinară, care scutește compania de despăgubire. Îți rămân însă asistența la aeroport și, dacă renunți la zbor, rambursarea biletului.

Cât timp am ca să cer despăgubirea?

3 ani de la data zborului, conform Codului civil. Cu cât depui mai devreme cererea, cu atât dovezile sunt mai ușor de strâns.

Sunt obligat să accept un voucher în loc de bani?

Nu. Voucherul este o ofertă. Poți cere plata în bani și păstrezi corespondența cu compania.

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