Heraklion - Creta pentru toți. Cinci plaje și experiențe autentice la mai puțin de două ore de București

Regiunea Heraklion este una dintre cele mai accesibile zone ale insulei, fiind la doar 1 oră și 45 de minute de București cu zbor direct, ceea ce o transformă într-o alegere ideală pentru o vacanță de vară în Creta. Cu plaje variate, ape limpezi, resorturi moderne și numeroase obiective istorice, Heraklion oferă combinația perfectă între relaxare și explorare.

Plajele din regiunea Heraklion impresionează prin diversitate: de la golfuri liniștite cu ape puțin adânci, ideale pentru familii, până la plaje sălbatice, perfecte pentru cei care caută natură și liniște.

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Top 5 plaje din regiunea Heraklion

1. Matala – plaja cu atmosferă boemă și istorie

Matala este una dintre cele mai cunoscute plaje din sudul Cretei, apreciată pentru peisajul său unic, cu stânci și peșteri naturale. Fost refugiu al comunităților hippie din anii ’60, zona păstrează și astăzi o atmosferă relaxată. Este alegerea potrivită pentru turiștii care vor să combine o zi de plajă cu explorarea istoriei locale.

2. Agia Pelagia – golf cu ape cristaline

Situată la aproximativ 20 km vest de Heraklion, Agia Pelagia este una dintre cele mai apreciate stațiuni din regiune. Golful protejat oferă ape liniștite, ideale pentru înot și snorkeling, fiind o alegere potrivită pentru familii și cupluri.

3. Ammoudara – plajă aproape de capitală

La câteva minute de orașul Heraklion, Ammoudara este una dintre cele mai accesibile plaje ale regiunii. Plaja lungă cu nisip fin, facilitățile moderne și numeroasele activități nautice o recomandă turiștilor care preferă confortul și accesul rapid la servicii.

4. Komos – o plajă autentică, departe de aglomerație

Pentru cei care caută o experiență mai liniștită, Komos este una dintre comorile ascunse ale regiunii. Cu un peisaj natural spectaculos, apusuri memorabile și o atmosferă relaxată, această plajă oferă o perspectivă mai autentică asupra Cretei.

5. Stalida – relaxare și distracție

Situată între Hersonissos și Malia, Stalida combină frumusețea unei plaje cretane cu avantajele unei stațiuni dezvoltate. Este potrivită pentru turiștii care își doresc restaurante, magazine și activități de agrement la câțiva pași de mare.

,,Comori ascunse” în regiunea Heraklion

Dincolo de plajele spectaculoase, regiunea Heraklion ascunde numeroase locuri autentice care oferă o perspectivă asupra Cretei tradiționale.

La doar câțiva kilometri de capitală se află satul Archanes, renumit pentru arhitectura sa specifică, străduțele pitorești și tavernele unde pot fi savurate preparate locale precum dakos, miel la cuptor, brânzeturi cretane și vinuri produse în zonă.

Heraklion este, de altfel, una dintre cele mai importante regiuni viticole ale insulei, iar vizitele la cramele tradiționale le oferă turiștilor ocazia de a descoperi soiuri locale precum Vidiano și Kotsifali.

Pentru o experiență autentică, merită explorate și satele de munte din interiorul regiunii, unde tradițiile cretane sunt păstrate cu grijă, iar ritmul de viață este complet diferit de cel al stațiunilor de pe litoral.

Cât costă o vacanță în Heraklion?

Spre exemplu, pentru vara anului 2026, sub sloganul „Poftă de vară”, turoperatorul Join UP! România invită toți iubitorii de soare să descopere Creta, oferindu-le un portofoliu de hoteluri pentru diferite tipuri de călători, de la pensiuni pitorești accesibile, resorturi premium pentru relaxare până la variante all inclusive pentru o vacanță fără griji.

O vacanță în regiunea Heraklion poate fi adaptată în funcție de buget și preferințe. Printre cele mai iubite hoteluri de top se numără Alexander Beach Hotel & Village 5*, Iberostar Selection Creta Marine 5* și Galini Sea View Hotel 5*.

• Alexander Beach Hotel & Village 5* – Tip cameră: Comfort Room Garden View / 2 adulți | Tip masă: BB (mic dejun) – 1068 euro/persoană

• Iberostar Selection Creta Marine 5* – Tip cameră: Bungalow Garden View / 2 adulți | Tip masă: HB (demipensiune) – 1225 euro/persoană

• Galini Sea View Hotel 5* – Tip cameră: Renovated Standard DBL Side Sea View Main Building / 2 adulți | Tip masă: AI (all inclusive) – 807 euro/persoană

Heraklion este o destinație completă pentru o vacanță în Creta: plaje pentru toate preferințele, istorie, gastronomie autentică și acces rapid din România.