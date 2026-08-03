Țintele politice ale PSD și AUR, deconspirate de un vicepreședinte PNL

Legea integrității a fost votată luni de plenul Camerei Deputaților, după ce un amendament al AUR, privind declararea averii „concubinilor”, „partenerilor de viață”, care vizează situația Mirabelei Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, a trecut de votul Comisiei Juridice.

De asemenea, și amendamentul propus de PSD, care vizează situația lui Dominic Fritz, a trecut de vot.

Marți proiectul va fi dezbătut în comisiile de specialitate de la Senat și la ora 17.00 va fi votat în plenul Senatului.

Alexandru Muraru, vicepreședinte al PNL, spune că luni nu a fost votată doar o lege, ci că PSD și AUR și-au împărțit țintele.

„PSD a vrut capul lui Dominic Fritz, iar AUR a vrut să o transforme în țintă pe Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui României. Și-au votat reciproc amendamentele. Un troc politic primitiv: mandatul lui Fritz contra vieții private a familiei președintelui”, afirmă Muraru.

El spune că Mirabela Grădinaru nu are nicio funcție publică și nu ia decizii în numele statului: „Este atacată pentru simplul fapt că este partenera de viață a președintelui. Nu transparența este problema — transparența demnitarilor trebuie apărată. Problema este folosirea legii pentru a transforma viața personală a unei femei într-o armă politică. Este populism extremist, cu reflexe misogine și cu intoleranță față de orice formă de alteritate”.

Liberalul adaugă că același mecanism este folosit împotriva lui Dominic Fritz: „Pentru că a trăit în Germania și pentru că nu provine din sistemul lor, PSD și AUR au construit împotriva sa o campanie de ură publică: «E străin!», minciuni, insulte și o xenofobie pe care doar aceste două partide o mai pot alimenta cu asemenea cinism. Cetățenii Timișoarei l-au ales prin vot, dar PSD încearcă să-l elimine retroactiv printr-o lege cu dedicație”.

Liderul liberal arată că alianța PSD–AUR funcționează foarte bine: „se negociază ținte, se schimbă voturi și se testează o nouă majoritate. Uneori în subteran, alteori la vedere. Astăzi, PSD și AUR au demonstrat că pot opera coordonat în Parlament: fiecare votează răzbunarea politică dorită de celălalt. Îmi pare rău pentru președintele Nicușor Dan, dar acesta este avertismentul pe care trebuie să-l înțeleagă. Astăzi îi transformă partenera de viață într-o țintă legislativă. Mâine, dacă își consolidează majoritatea și nu vor mai avea nevoie de el, vor redacta proiectul pentru suspendarea sa. Iar, pe măsură ce ne apropiem de 2028, vor încerca și demiterea”.

Alexandru Muraru susține că președintele riscă să culeagă ceea ce a semănat „prin concesiile făcute PSD și prin tolerarea jocului său dublu”: „PNL nu a votat această alianță a răzbunării, xenofobiei și intoleranței. Legile trebuie făcute pentru România, nu împotriva unor persoane”.

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(sursa: Mediafax)