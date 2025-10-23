Ce echipa ar putea înfrunta România la barajul pentru Cupa Mondială 2026

Austria - 15 puncte Bosnia și Herțegovina - 13 puncte România - 10 puncte Cipru - 8 puncte San Marino - 0 puncte

Mai sunt de disputat două etape, în luna noiembrie, dar șansele pentru calificarea directă sunt mai degrabă teoretice. Pentru a încheia grupa pe primul loc, România are nevoie să învingă Bosnia (15 noiembrie) și San Marino (18 noiembrie), iar Austria să piardă cu Bosnia și Cipru. Un scenariu ce pare foarte greu de realizat.

România se gândește la baraj

Inclusiv în declarațiile de după victoria cu Austria, Mircea Lucescu a vorbit despre baraj. Un semn că gândul „tricolorilor” nu este la primul loc, ci la meciurile programate în primăvara lui 2026.

Conform formatului, la baraj ajung ocupantele locurilor 2 din preliminarii și cele mai bune echipe din Liga Națiunilor care nu au obținut calificarea directă. România poate termina atât pe locul 2 în preliminarii, dar are deja asigurată prezența la baraj prin prisma barajului din Liga Națiunilor.

Adversara va fi aleasă, însă, în funcție de traseul prin care ne vom califica – preliminarii ori Liga Națiunilor. În cazul în care vom termina pe locul 3 în preliminarii, vom fi în urna a patra valorică, iar printre adversarele posibile se află:

Italia

Turcia

Ucraina

Țara Galilor

În schimb, dacă terminăm pe locul 2 în preliminarii, vom fi în urna a treia valorică, dar avem nevoie de victorie cu Bosnia și eventual un golaveraj mai bun decât Austria. În acest caz, adversarele posibile ar fi:

Polonia

Cehia

Ungaria

Scoția

Meciurile de baraj se joacă într-o singură manșă, în semifinale și finală. Vom juca doar în deplasare, indiferent de numele adversarului.

Ce șansă avem să terminăm pe primul loc?

Pe TopBet Online (L1254520W001667 ONJN) sunt disponibile cotele antepost pentru toate grupele din preliminariile Cupei Mondiale din 2026. Bookmakerii oferă României cota 35.00 pentru a termina pe primul loc în preliminarii. Austria rămâne mare favorită, cu cota 1.16, iar Bosnia este creditată cu 5.00.

Mircea Lucescu a anunțat că va pleca, dacă nu va califica echipa direct

La finalul meciului cu Austria, Mircea Lucescu a transmis că va pleca de la echipa națională în cazul în care nu va obține calificarea directă. El spune că a făcut o promisiune, aceea că va sta la echipa națională doar dacă „tricolorii” vor obține calificarea directă.

„Eu am încercat să-mi fac datoria toată perioada asta, pe urmă vom vedea. Am promis că dacă nu obțin calificarea asta, las pe altcineva să joace barajul. Până atunci, trebuie să construiesc o echipă de baraj”, a spus Mircea Lucescu.

Spusele lui Mircea Lucescu fac ca ultimele două meciuri pe care le avem în preliminarii, cu Bosnia și San Marino, să devină și mai importante.

Nu doar că este în joc ultima șansă de a ajunge direct la turneul mondial, dar „tricolorii” vor evolua și cu gândul de a-l convinge pe Mircea Lucescu să se răzgândească. Victoria din meciul cu Austria generează moralul pozitiv de care jucătorii aveau nevoie, iar meciurile din luna noiembrie pot da un restart pentru o echipă care nu s-a mai calificat la Cupa Mondială de la ediția din 1998.