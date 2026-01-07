Ce este lambriul PVC și cum funcționează sistemul de montaj?

Lambriul PVC a devenit una dintre cele mai căutate soluții pentru renovarea pereților și tavanelor în locuințele din România. Motivul este simplu: oferă aspectul lemnului natural fără problemele asociate acestuia. Acest ghid explică ce este de fapt lambriul PVC, din ce este fabricat, cum funcționează sistemul de montaj și ce trebuie să știi înainte să cumperi.

Ce este lambriul PVC și din ce este fabricat

Lambriul PVC este un panou decorativ rigid fabricat din policlorură de vinil, același material utilizat pentru țevi de instalații, profile de ferestre termopan și cablaje electrice. Diferența față de aceste aplicații industriale constă în procesul de fabricație și în stratul decorativ aplicat pe suprafață.

Structura unui lambriu PVC de calitate include trei componente principale. Miezul este format din PVC rigid extrudat cu camere de aer interioare care reduc greutatea și îmbunătățesc izolația termică. Suprafața decorativă este realizată prin imprimare digitală UV cu rezoluție fotografică, reproducând texturi de lemn, culori uniforme sau alte pattern-uri. Stratul protector transparent de pe exterior oferă rezistență la zgârieturi, pete și radiații ultraviolete.

PVC rigid versus alte materiale plastice

Nu toate materialele plastice sunt potrivite pentru lambriuri. PVC-ul rigid se distinge prin stabilitate dimensională, ceea ce înseamnă că nu se dilată și nu se contractă semnificativ la variații de temperatură sau umiditate. Spre comparație, polistirenul sau polietilena ar deveni moi la căldură și fragile la frig. PVC-ul rigid menține forma și culoarea chiar și în condiții de umiditate ridicată, motiv pentru care lambriurile din acest material pot fi montate în băi și bucătării fără risc de deformare.

Grosimea de 8 milimetri: de ce contează

Lambriurile Vilo au o grosime standard de 8 milimetri. Această dimensiune nu este arbitrară, ci reprezintă echilibrul optim între mai mulți factori tehnici.

Rigiditatea este primul criteriu. Un panou prea subțire, de 4 sau 5 milimetri, s-ar îndoi vizibil la montaj și ar crea un aspect ondulat pe perete. Un panou de 8 milimetri rămâne perfect plan după instalare, chiar dacă peretele din spate nu este perfect drept.

Greutatea este al doilea factor. Lambriurile trebuie să fie suficient de ușoare pentru a fi manipulate de o singură persoană și pentru a putea fi lipite direct pe perete fără să cadă înainte de uscarea adezivului. La 8 milimetri grosime, un panou de 2,6 metri lungime cântărește aproximativ 1,5 kilograme, ceea ce permite manevrare confortabilă.

Rezistența la impact completează ecuația. Grosimea de 8 milimetri permite absorția loviturilor accidentale, de la genți atinse de perete până la jucării aruncate de copii, fără fisurare sau spargere. Panourile mai subțiri ar fi mult mai vulnerabile la astfel de solicitări cotidiene.

Sistemul de îmbinare nut și feder

Fiecare lambriu PVC are pe marginile longitudinale un profil special: pe o parte o canelură adâncită numită nut, iar pe partea opusă o proeminență numită feder. Când două panouri sunt apropiate, federul unuia intră în nutul celuilalt, creând o îmbinare mecanică strânsă și invizibilă.

Avantajul principal al acestui sistem este eliminarea măsurătorilor și verificărilor repetate. Nu trebuie să calculezi distanțe între panouri sau să verifici constant cu rigla dacă sunt paralele. Îmbinarea nut-feder ghidează automat panoul în poziția corectă. Când auzi un click ușor și simți că panoul s-a fixat, știi că montajul este corect.

Al doilea avantaj este etanșarea naturală a îmbinării. Într-o baie sau bucătărie, umiditatea și stropii de apă nu pot pătrunde prin îmbinări deoarece suprapunerea dintre nut și feder creează o barieră fizică. Spre deosebire de lambriurile din lemn care necesită rost de dilatare și acceptă infiltrații de apă, lambriurile PVC cu sistem nut-feder formează o suprafață continuă și impermeabilă.

Lățimi disponibile: 105 mm versus 250 mm

Lambriurile Vilo sunt disponibile în două lățimi standard, fiecare cu caracteristici și utilizări distincte. Alegerea între cele două depinde de efectul vizual dorit și de complexitatea spațiului.

Lambriu 105 mm

Lățimea de 105 milimetri creează aspectul clasic al lambriului tradițional din lemn, cu linii verticale dese care accentuează înălțimea camerei. Acest format este disponibil în lungimi de 260, 300, 400 și 600 centimetri pentru varianta albă, respectiv 260, 300 și 400 centimetri pentru finisajele cu textură de lemn.

Opțiunile de culoare pentru formatul 105 mm includ Alb, Maro deschis, Mesteacăn Carpatin, Pin, Stejar și Mahon. Finisajul Mahon este disponibil doar în lungimi de 300 și 400 centimetri.

Acest format este recomandat pentru stiluri de design clasice sau rustice, pentru spații înguste unde liniile verticale creează iluzia de înălțime și pentru zone unde vrei un caracter vizual mai pronunțat.

Lambriu 250 mm

Lățimea de 250 milimetri oferă un aspect mai modern și minimalist, cu mai puține îmbinări vizibile pe suprafața finită. Acest format este disponibil în lungimi de 265 și 400 centimetri.

Opțiunile de culoare pentru formatul 250 mm sunt mai restrânse: Alb, Pin și Stejar. Această selecție acoperă însă cele mai solicitate finisaje pentru stilul contemporan.

Avantajul practic al panourilor de 250 mm este viteza de montaj. Pentru aceeași suprafață, vei instala cu aproximativ 60% mai puține panouri comparativ cu formatul de 105 mm. Acest lucru înseamnă mai puține tăieturi, mai puține îmbinări de aliniat și timp total de instalare redus semnificativ.

Metodele de montaj: adeziv sau structură

Lambriurile PVC Vilo comercializate de Domera.ro pot fi instalate prin două metode, fiecare potrivită pentru condiții diferite ale suprafeței de montaj.

Montaj cu adeziv

Metoda cu adeziv este cea mai rapidă și mai simplă. Se aplică adeziv de montaj pe spatele panoului în linii serpentine, apoi panoul se presează pe perete timp de 20 până la 30 de secunde. Următorul panou se îmbină prin sistemul nut-feder și procesul continuă.

Această metodă funcționează optim pe suprafețe plane, fără denivelări mari. Peretele trebuie să fie curat, uscat și relativ drept. Vopseaua veche sau tapetul existent nu trebuie îndepărtate dacă sunt bine aderente la suport. Adezivul atinge rezistența maximă în aproximativ 24 de ore, perioadă în care panourile nu trebuie solicitate sau împinse.

Montaj pe structură

Pentru pereți cu denivelări semnificative sau pentru situații în care vrei să ascunzi cabluri și țevi în spatele lambriului, montajul pe structură este soluția corectă. Se construiește mai întâi un cadru din șipci de lemn sau profile metalice, fixat perpendicular pe direcția de montaj a panourilor. Dacă panourile se montează vertical, cadrul se construiește orizontal.

Distanța recomandată între elementele cadrului este de aproximativ 40 centimetri. Odată cadrul finalizat și nivelat, panourile se fixează pe acesta fie cu adeziv, fie cu capse sau șuruburi mici în zona nutului, unde capul de fixare va fi acoperit de panoul următor.

Profilele de finisare: B1 până la B6

Un montaj profesional necesită profile de finisare pentru colțuri, margini și tranziții. Vilo oferă două categorii de accesorii: profilul universal B6 și profilele dedicate B1 până la B5.

Profilul universal B6

B6 este un profil autoadeziv flexibil care poate fi folosit în multiple situații: acoperirea îmbinărilor, finisarea marginilor superioare sau mascarea colțurilor. Este disponibil în 12 nuanțe diferite care se potrivesc cu toate finisajele de lambriu PVC interior. Datorită flexibilității și aderenței proprii, B6 este cel mai simplu de aplicat și cel mai versatil dintre toate profilele.

Profilele dedicate B1 până la B5

Pentru aplicații specifice, profilele dedicate oferă soluții precise. B1 este profilul pentru colț exterior, cu lățime de 21 milimetri. B2 este profilul universal în formă de U, cu deschidere de 12 milimetri, potrivit pentru marginile panourilor. B3 este profilul de îmbinare cu lățime de 24 milimetri, utilizat când două panouri se întâlnesc cap la cap. B4 este profilul de finisare pentru tavan, disponibil doar în alb și la cerere, cu înălțime de 29 milimetri. B5 este profilul pentru colț interior, cu lățime de 12 milimetri.

Toate profilele dedicate au lungimea de 2,7 metri și sunt disponibile în culorile Alb, Pin, Maro deschis, Mesteacăn Carpatin, Stejar și Mahon.

Siguranță și certificări

Lambriurile PVC Vilo respectă standardele europene pentru produse de construcții destinate utilizării în spații interioare. Certificarea CE confirmă conformitatea cu reglementările privind siguranța, rezistența mecanică și impactul asupra sănătății utilizatorilor.

Din perspectiva siguranței la foc, lambriuri PVC sunt clasificate ca materiale cu comportament acceptabil, ceea ce înseamnă că în cazul unui incendiu nu contribuie semnificativ la propagarea flăcărilor și nu emit fum toxic în cantități periculoase. Această clasificare este relevantă pentru conformitatea cu normele de prevenire a incendiilor în locuințe colective.

Absența formaldehidei în compoziție este un alt aspect important. Spre deosebire de panourile pe bază de fibre de lemn sau MDF, care pot emite compuși organici volatili, lambriurile PVC nu conțin și nu eliberează formaldehidă. Acest lucru le face sigure pentru locuințe cu copii mici sau persoane cu sensibilități respiratorii.

Protecția UV integrată în stratul decorativ garantează că nuanțele nu se vor decolora în timp, chiar și în încăperi cu expunere directă la lumina solară prin ferestre mari.

Cum să alegi lambriul potrivit

Alegerea corectă a lambriului PVC depinde de trei factori: spațiul în care va fi montat, efectul vizual dorit și bugetul disponibil pentru timp de instalare.

Pentru băi și bucătării, orice finisaj funcționează din punct de vedere tehnic deoarece toate lambriurile Vilo sunt impermeabile. Din punct de vedere estetic, finisajele deschise precum Alb sau Pin luminează spațiile mici, în timp ce Stejar sau Maro deschis adaugă căldură fără a întuneca excesiv.

Pentru holuri și zone de trafic intens, lățimea de 250 mm cu mai puține îmbinări este mai ușor de întreținut și curățat. Finisajele medii precum Stejar sau Mesteacăn Carpatin maschează mai bine eventualele urme decât albul pur.

Pentru tavane, lățimea de 250 mm reduce timpul de montaj care este oricum mai solicitant fizic când lucrezi deasupra capului. Finisajul Alb este cel mai frecvent ales pentru tavane deoarece reflectă lumina și creează senzația de înălțime.

Pentru un aspect clasic tradițional, lățimea de 105 mm cu finisaje de lemn precum Stejar sau Mahon recreează atmosfera lambriurilor autentice din lemn masiv.

Concluzie

Lambriul PVC este un material de finisaj interior care combină aspectul lemnului natural cu proprietățile practice ale plasticului de înaltă calitate. Grosimea de 8 milimetri, sistemul de îmbinare nut-feder și disponibilitatea în două lățimi standard oferă flexibilitate pentru diverse tipuri de proiecte. Metodele de montaj simple, fie cu adeziv pe suprafețe plane, fie pe structură pentru pereți cu denivelări, permit instalarea fără echipamente profesionale și fără experiență anterioară în amenajări.

Profilele de finisare B1 până la B6 completează gama de produse și permit realizarea unor montaje cu aspect profesional în colțuri, la margini și la tranziția cu tavanul. Certificările de siguranță și absența formaldehidei fac din lambriul PVC o alegere potrivită pentru orice încăpere a locuinței, inclusiv pentru familii cu copii sau persoane cu sensibilități la compuși chimici.

Sursa imagine: domera.ro