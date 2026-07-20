Ce învață copiii când construiesc: legătura dintre joaca cu piese și gândirea spațială

Legătura dintre joaca cu piese și performanța cognitivă ulterioară este documentată, măsurabilă și, poate cel mai important, influențabilă.

Ce face jocul de construcție diferit de alte activități

Gândirea spațială nu înseamnă doar să știi unde se află lucrurile în spațiu. Înseamnă să poți roti mental o formă tridimensională, să anticipezi cum arată o structură dintr-un alt unghi, să deduci relații între obiecte fără să le manipulezi fizic. Aceste abilități nu se dezvoltă uniform prin orice tip de joacă.

Într-un studiu publicat de Jirout și Newcombe (2015), copiii care se jucau frecvent cu puzzle-uri, blocuri și jocuri de societate, adică de mai mult de șase ori pe săptămână, obțineau scoruri semnificativ mai mari la testele de design cu blocuri față de cei care se jucau rar. Niciun alt tip de activitate analizat, fie că era vorba de desen, mers cu bicicleta sau jocuri cu sunete, nu s-a dovedit asociat cu abilitatea spațială. Aceasta nu înseamnă că alte activități sunt lipsite de valoare, ci că gândirea spațială are nevoie de stimuli specifici.

Seturi de construit pentru copii și puzzle pentru copii nu sunt, în această lumină, simple jucării de umplut timpul. Sunt instrumente care solicită exact tipul de procesare mentală pe care cercetătorii îl consideră predictor pentru competențele STEM.

Jocul liber și jocul structurat nu produc aceleași rezultate

O distincție pe care cercetarea o face clar, dar care dispare adesea în discuțiile generale despre beneficiile jocului, este cea dintre jocul liber și jocul structurat. Copiii care sunt ghidați să construiască după un model, nu doar să se joace cu piesele cum vor ei, obțin câștiguri măsurabile la teste de vizualizare spațială, rotație mentală și construcție cu blocuri. Antrenamentul cu blocuri îmbunătățește în mod specific rotația mentală, adică abilitatea de a analiza și de a roti forme tridimensionale în minte, fără sprijin fizic.

Această nuanță contează practic: un copil lăsat să construiască liber câștigă creativitate și autonomie, dar câștigurile spațiale măsurabile apar mai ales atunci când există un model de urmat, o sarcină cu soluție, un grad de structurare a activității. Cele două tipuri de joacă nu se exclud, dar nu sunt interschimbabile ca efecte.

Conexiunea cu matematica, mai solidă decât pare

Că un copil care construiește bine va fi mai bun la matematică sună intuitiv, dar mecanismul exact merită explicat. O meta-analiză publicată în Developmental Psychology (Hawes, Gilligan-Lee și Mix, 2022), care a analizat 29 de studii cu 3.765 de participanți, a calculat că antrenamentul spațial crește performanța la matematică cu un effect size de 0,28 pe scara Hedges, echivalentul a aproximativ jumătate din câștigul anual normal înregistrat la matematică. Nu e un efect spectaculos izolat, ci un câștig consistent, replicat în studii multiple și cu relevanță practică reală.

Același tip de cercetare arată că efectele sunt mai mari atunci când antrenamentul implică obiecte fizice de manipulat, nu ecrane sau exerciții abstracte. Manipulativele contează, nu doar conceptul de gândire spațială. Un copil care mânuiește piese, le rotește, le potrivește și le compară fizic procesează altfel decât unul care urmărește o animație sau rezolvă un puzzle digital.

Copiii de trei ani care construiesc structuri mai complexe tind să aibă cunoștințe mai avansate despre forme și numere, iar preșcolarii capabili să reproducă o structură după model au șanse mai mari să dezvolte abilități numerice mai puternice (Gilligan-Lee et al., 2023; Zhang et al., 2020). Conexiunea nu e directă și nu e garantată, dar frecvența și calitatea jocului de construcție par să funcționeze ca factor de pregătire cognitivă.

Rolul limbajului în timpul construcției

Un detaliu pe care părinții îl ignoră adesea: ce se vorbește în timp ce copilul construiește contează aproape la fel de mult ca activitatea în sine. Cercetători din China au observat că jocul cu blocuri la preșcolari a produs câștiguri lingvistice mai mari atunci când copiii au fost încurajați să discute, să planifice și să construiască împreună cu alți copii sau cu adulți (Cai et al., 2022). Verbalizarea planului, negocierea soluțiilor, descrierea formelor și a pozițiilor amplifică beneficiile cognitive ale jocului de construcție.

Practic, un adult care întreabă „unde crezi că se potrivește piesa asta?" sau „ce s-ar întâmpla dacă o pui altfel?" nu perturbă jocul, ci îl adâncește. Limbajul spațial folosit în context real, nu predat abstract, devine parte din experiența de învățare.

Ce tipuri de piese acoperă ce abilități

Nu toate piesele de construcție solicită același tip de gândire. Piesele cubice, cum sunt blocurile clasice sau cărămizile tip LEGO, permit transformări rigide și contribuie în principal la abilitatea de rotație mentală. Sunt utile, dar nu acoperă toate dimensiunile gândirii spațiale. Piesele cu forme variate, inclusiv seturi din lemn cu elemente geometrice diferite, solicită un spectru mai larg de raționament tridimensional.

Vârsta contează și ea în alegere: pentru copiii de doi până la patru ani, puzzle-urile sunt un punct de intrare potrivit, cu beneficii clare pentru coordonarea mână-ochi și recunoașterea formelor. Spre patru-cinci ani, seturile de construcție mai complexe, mai ales cele din lemn cu elemente geometrice variate, devin mai eficiente pentru imaginația spațială și gândirea logică.

Frecvența, factorul cel mai ușor de controlat

Dintre toate variabilele implicate, frecvența jocului spațial este cea pe care părinții o pot influența cel mai direct. Dovezile arată că frecvența jocului spațial prezice nivelul abilităților spațiale ale copilului, iar diferențele între copii nu țin de o capacitate înnăscută, ci în mare parte de cât de des și în ce condiții se joacă. Diferențele observate între copii în complexitatea structurilor construite sunt atribuite preferințelor de joacă formate social și tipurilor de jucării accesibile, nu unor capacități native diferite.

Asta înseamnă că un copil care are acces regulat la piese de construcție și este ocazional ghidat sau implicat în joc structurat are condiții reale să dezvolte abilități spațiale solide, indiferent de punctul de plecare. Frecvența nu e un detaliu logistic, ci variabila cu cel mai mare efect de levier pe care un părinte o poate ajusta fără resurse suplimentare.

Surse:

Hawes, Z.C.K., Gilligan-Lee, K.A. și Mix, K.S. (2022). Effects of spatial training on mathematics performance: A meta-analysis. Developmental Psychology, 58(1), 112-137. https://doi.org/10.1037/dev0001281

Farran, E.K. et al. (2025). Teacher Delivered Block Construction Training Improves Children's Mathematics Performance. Mind, Brain, and Education, Wiley. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/mbe.70006

Polinsky et al. (2022). Children's Spatial Play With a Block Building Touchscreen Application. Frontiers in Education. https://www.frontiersin.org/journals/education/articles/10.3389/feduc.2022.871895/full

Frontiers in Education (2024). Constructing and storytelling: accommodating different play orientations in learning spatial thinking. https://www.frontiersin.org/journals/education/articles/10.3389/feduc.2024.1307951/full

Frontiers in Psychology (2023). Bridging developmental psychology and toy design for joyful STEAM development. https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2023.1137003/full