Ce se întâmplă dacă nu înlocuiești un dinte lipsă?

Totuși, chiar dacă la prima vedere pare o problemă minoră, consecințele pot fi semnificative, afectând sănătatea danturii, masticația și chiar estetica pe termen lung. În articolul de față, vom analiza detaliat ce se întâmplă când un dinte lipsă rămâne netratat și de ce este important să acționezi.

Dar mai întâi, să descoperim care sunt cauzele pierderii dinților.

Cauzele pierderii dinților

1. Traumele

Traumele reprezintă cea mai frecventă cauză a pierderii dinților. Acestea pot rezulta din accidente, căderi sau leziuni sportive, întâlnite mai des la tinerii adulți implicați în activități fizice intense.

2. Caria dentară

Netratată la timp, caria dentară poate avansa până la distrugerea severă a structurii dintelui, făcând necesară extracția pentru a preveni complicațiile ulterioare.

3. Bolile parodontale

Afecțiunile gingiilor și ale osului de susținere pot provoca inflamații și mobilitatea dinților, culminând adesea cu pierderea acestora dacă nu sunt tratate prompt.

4. Eșecul tratamentelor endodontice sau infecțiile dentare

Infecțiile severe sau tratamentele endodontice nereușite pot slăbi dintele din punct de vedere structural, necesitând în final extracția acestuia pentru a proteja sănătatea orală.

În cazuri mai rare, pierderea dinților poate fi cauzată de afecțiuni precum malignitățile orale, care pot deteriora dinții și țesuturile adiacente, necesitând intervenții complexe [1].

Care sunt consecințele neînlocuirii unui dinte lipsă?

Neînlocuirea unui dinte lipsă prin implant dentar, mai ales unul posterior, poate duce la o serie de consecințe semnificative pentru sănătatea dentară, cu manifestări ce diferă ca severitate și ritm de apariție.

Deplasarea dinților vecini și extruzia dinților opuși

Dinții din jur pot începe să se încline către spațiul rămas, iar dintele opus celui lipsă poate migra în sus sau în jos, fenomen numit extruzie. Aceste modificări pot afecta mușcătura și pot complica tratamentele viitoare.

Pierderea osoasă

În zona unde dintele a fost extras, osul alveolar poate începe să se resoarbă, ducând la o scădere a volumului osos. Această pierdere poate complica plasarea ulterioară a unui implant dentar.

Probleme parodontale

Înclinarea dinților adiacenți poate duce la apariția de spații greu de igienizat, crescând riscul de carii și boli ale gingiilor.

Pentru unii pacienți, aceste efecte nu sunt întotdeauna severe sau rapide. De exemplu, în 99% dintre cazurile analizate într-un studiu publicat în anul 2000 în The Journal of American Dental Association, extruzia dinților opuși a fost mai mică de 1 mm pe o perioadă medie de urmărire de 6,9 ani, iar pierderea osoasă a fost mai mică de 1 mm în 83% dintre cazuri​.

Totuși, aproximativ 10% dintre pacienți pot experimenta consecințe semnificative, precum pierderi osoase mari sau înclinări ale dinților, ceea ce poate necesita tratamente complexe ulterioare.

Care este soluția pentru un dinte lipsă?

Cea mai eficientă soluție pentru înlocuirea unui dinte lipsă este implantul dentar, o procedură modernă și precisă. La clinica Denttaglio, grație tehnologiei digitale, planificarea implantului se face cu maximă acuratețe, stabilind poziția ideală, unghiul de inserare și profunzimea necesară pentru a asigura stabilitatea și funcționalitatea optimă.

Intervenția este minim invazivă, iar datorită anesteziei, nu vei simți durere, ci doar o ușoară presiune în momentul fixării implantului. În plus, utilizarea materialelor de înaltă calitate asigură durabilitatea implantului, redându-ți nu doar funcția masticatorie, ci și estetica zâmbetului într-un mod natural și confortabil.

Înlocuirea unui dinte lipsă nu înseamnă doar restaurarea zâmbetului, ci și prevenirea problemelor care pot afecta sănătatea întregii danturi. Nu lăsa timpul să agraveze situația—programează-te acum la un specialist în implantologie și descoperă o soluție personalizată, sigură și durabilă pentru a-ți recăpăta confortul și încrederea!

