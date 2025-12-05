Motoare clasice și după 2035: UE renunță la interzicere

Bruxelles-ul a decis că astfel de vehicule vor putea fi comercializate în continuare, cu condiția să utilizeze combustibili alternativi considerați cu emisii reduse.

Schimbarea vine pe fondul presiunilor crescute din partea constructorilor auto și a unor state membre, care au argumentat că tehnologiile electrice nu sunt încă pregătite să acopere toate nevoile industriei și ale consumatorilor.

Noua abordare pune accent pe „neutralitatea tehnologică” și permite coexistarea motoarelor electrice cu noile forme de combustibili sintetici sau biocombustibili. Printre alternativele evidențiate se numără combustibilul HVO100, deja adoptat de unele mărci auto din Germania, care poate reduce emisiile de CO₂ cu până la 90% față de motorina convențională. Oficialii europeni speră că astfel de soluții vor accelera tranziția către o mobilitate mai curată fără a destabiliza industria.

Decizia marchează o schimbare strategică majoră în politica de mediu a UE și lasă deschisă evoluția tehnologică a motoarelor cu combustie, atât timp cât acestea pot funcționa cu combustibili considerați neutri din punctul de vedere al emisiilor.