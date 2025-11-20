Ce suplimente sunt recomandate pentru stres si anxietate in 2025? 7 optiuni potrivite pentru stresul si anxietatea cauzate de job 

Anul 2025 aduce o varietate tot mai mare de produse dedicate reducerii stresului și anxietății, disponibile în farmaciile HelpNet. Aceste formule moderne combină extracte adaptogene, minerale esențiale și nutrienți cu efect calmant sau neuroprotector, menite să sprijine organismul în perioade solicitante.

Acest ghid îți oferă o analiză a celor mai recomandate suplimente pentru stres și anxietate din gama HelpNet.ro, cu accent pe criterii relevante precum ingredientele active, dozajul, calitatea formulei, precauțiile și eficiența dovedită, pentru ca tu să poți alege soluția cea mai potrivită stilului tău de viață profesional.

1.STRESSCLEAN COMPLEX 60 COMPRIMATE

Ideal pentru angajații care se confruntă cu stres intens la locul de muncă, oboseală cognitivă sau dificultăți de concentrare cauzate de presiunea constantă a termenelor și a responsabilităților.

Recomandat celor care își doresc o soluție naturală pentru menținerea calmului și a clarității mentale, fără a apela la medicamente. Formula este dedicată bărbaților adulți, fiind potrivită în special celor care resimt tensiune psihică, anxietate profesională sau lipsă de motivație.

Ingrediente active și mecanismul de acțiune

Conține trei extracte botanice esențiale:

Ashwagandha (100 mg) - ajută la reducerea nivelului de stres și la restabilirea echilibrului emoțional, fiind un adaptogen recunoscut pentru efectul său calmant. Bacopa monnieri (30 mg) - susține concentrarea, memoria și claritatea, utile în munca de birou sau în activități intelectuale intense. Nardostachys jatamansi (15 mg) - contribuie la echilibrarea sistemului nervos și la o stare generală de relaxare.



Sinergia acestor ingrediente are ca efect susținerea performanței cognitive și reducerea impactului stresului profesional asupra organismului.

Dozaj și recomandare de utilizare

Se recomandă administrarea a 1-2 comprimate, de două ori pe zi, preferabil după mese.

Pentru rezultate constante, produsul ar trebui utilizat zilnic în perioadele cu solicitare ridicată (deadline-uri, proiecte importante etc.).

Este indicat ca administrarea să se facă pe o perioadă de minimum 2-3 săptămâni pentru stabilizarea efectelor.

Calitatea produsului

Produsul aparține brandului Sun Wave Pharma, recunoscut pentru suplimentele sale naturale și formulele adaptate nevoilor moderne.

Conține ingrediente de origine vegetală, dar și derivate din soia, aspect important pentru persoanele alergice.

Formula sa este concepută pentru a oferi o acțiune echilibrată între calmare și susținerea energiei, fără efecte sedative.

Securitate, precauții și compatibilități

Suplimentul nu trebuie considerat un înlocuitor al unei diete variate și echilibrate.

A nu se depăși doza recomandată și a se păstra departe de îndemâna copiilor.

Persoanele cu alergie la soia sau cu tratamente pentru tiroidă, anxietate ori depresie ar trebui să consulte medicul înainte de utilizare.

Eficiență demonstrată

Studiile asupra Ashwagandha arată reduceri semnificative ale nivelului de cortizol (hormonul stresului) și îmbunătățiri ale stării generale.

Bacopa monnieri este susținută de cercetări clinice pentru efectele sale benefice asupra memoriei, atenției și clarității. Nardostachys jatamansi are efecte calmante demonstrate în studii preliminare, fiind utilă pentru reducerea tensiunii emoționale.

Formula combinată acționează holistic, sprijinind atât sistemul nervos, cât și performanța cognitivă în perioadele solicitante.

Adaptarea la scopul consumatorului

Ideal pentru profesioniștii expuși la stres constant, cum ar fi manageri, consultanți, programatori sau angajați care lucrează în medii dinamice.

Potrivit pentru cei care simt că stresul afectează concentrarea, motivația și capacitatea de decizie.

O alegere bună pentru persoanele care vor un plus de claritate și stabilitate emoțională în timpul orelor de lucru.

Formula poate fi integrată într-un stil de viață activ, alături de exerciții fizice regulate, alimentație echilibrată și odihnă suficientă.

Alte informații importante

Produsul trebuie păstrat în ambalajul original, la temperaturi între 15 și 25°C, departe de umiditate și lumină directă.

Este recomandat să se evite schimbările bruște de temperatură, care pot afecta stabilitatea comprimatelor.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor și a nu se utiliza după data de expirare menționată pe ambalaj.

2.OMNI BIOTIC STRESS REPAIR 28 X 3G

Ideal pentru angajații care se confruntă cu stres cronic la locul de muncă, oboseală sau tulburări digestive cauzate de tensiune psihică.

Potrivit pentru persoanele care doresc o soluție naturală și blândă, ce susține echilibrul emoțional prin îmbunătățirea legăturii dintre intestin și creier.

Ingrediente active și mecanismul de acțiune

Conține 9 tulpini probiotice atent selecționate, care susțin sănătatea microbiomului intestinal:

Lactobacillus casei W56, Lactococcus lactis W19, Lactobacillus acidophilus W22,

Bifidobacterium lactis W52, Lactobacillus paracasei W20, Lactobacillus plantarum W62,

Bifidobacterium lactis W51, Bifidobacterium bifidum W23 și Lactobacillus salivarius W24.



Fiecare plic de 3 g oferă 7,5 miliarde de bacterii vii (UFC), contribuind la restabilirea echilibrului florei intestinale.

Prin susținerea axei intestin-creier, produsul ajută la reducerea efectelor stresului asupra digestiei, stării emoționale și capacității cognitive.

Este o formulă cu acțiune dublă - echilibrează sistemul digestiv și sprijină adaptarea psihologică în situații de stres profesional.

Dozaj și recomandare de utilizare

Se recomandă 1 plic de 3 g o dată sau de două ori pe zi, în funcție de intensitatea stresului resimțit.

Conținutul se dizolvă în aproximativ 125 ml de apă la temperatura camerei, se lasă un minut pentru activare, apoi se consumă, ideal pe stomacul gol.

Pentru cei care resimt stresul și oboseala în mod constant, administrarea de două ori pe zi - dimineața și seara - oferă efecte mai vizibile în timp.

Persoanele cu intoleranță la fructoză pot prelungi timpul de activare până la 30 de minute pentru o digestie mai ușoară.

Calitatea produsului

Dezvoltat de Institutul AllergoSan (OMNi-BiOTiC®), lider în cercetarea probioticelor de uz clinic.

Conține tulpini testate pentru viabilitate și eficiență până la data expirării.

Formula este fără gluten, lactoză și drojdii, fiind sigură pentru persoanele cu intoleranțe alimentare.

Se remarcă prin standardul ridicat de puritate și stabilitate bacteriană, ceea ce asigură o acțiune constantă asupra microbiomului.

Securitate, precauții și compatibilități

Probioticele sunt în general bine tolerate, dar la început pot apărea balonare sau ușor disconfort abdominal, semn că flora intestinală se reechilibrează.

Persoanele cu sistem imunitar slăbit sau afecțiuni digestive cronice ar trebui să consulte medicul înainte de utilizare.

Femeile însărcinate sau care alăptează ar trebui să ceară recomandarea unui specialist.

Nu există contraindicații majore, însă produsul trebuie utilizat în completarea unei alimentații echilibrate și a unui stil de viață sănătos.

Eficiență demonstrată

Cercetările recente arată că probioticele pot reduce simptomele de stres și anxietate prin reglarea axei intestin-creier.

Studii pe tulpini de Lactobacillus și Bifidobacterium indică o scădere moderată a nivelului perceput de stres și îmbunătățirea stării afective.

Unele studii clinice au evidențiat creșterea concentrării și a energiei după câteva săptămâni de administrare zilnică.

Efectele sunt progresive și cumulative, fiind mai evidente la utilizarea constantă pe termen mediu.

Adaptarea la scopul consumatorului

Potrivit pentru profesioniștii care lucrează sub presiune, pentru care stresul cronic afectează digestia, energia și starea de bine.

O soluție eficientă pentru cei care observă că epuizarea și stresul la birou le perturbă și echilibrul intestinal.

Ajută la recăpătarea calmului, clarității și confortului digestiv, oferind o stare generală de echilibru pe termen lung.

Ideal ca parte a unei rutine zilnice alături de odihnă adecvată, alimentație echilibrată și exercițiu fizic moderat.

Alte informații importante

Se recomandă păstrarea produsului în ambalajul original, la temperatura camerei, într-un spațiu uscat și ferit de umiditate.

Evită depozitarea în locuri cu temperaturi extreme sau expuse direct la soare, pentru a menține stabilitatea tulpinilor probiotice.

Poate fi inclus într-o strategie holistică de gestionare a stresului profesional, alături de suplimente cu magneziu, adaptogeni sau vitamine din complexul B.

3.BOOST 4 LIFE MAGNESIUM BISGLICINAT 60 CAPSULE

Ideal pentru angajații care se confruntă cu stres zilnic, tensiune musculară sau oboseală psihică cauzate de un stil de viață profesional solicitant.

Potrivit pentru cei care lucrează ore lungi la birou și doresc să își susțină sistemul nervos și performanța cognitivă, fără efecte secundare neplăcute.

Ingrediente active și mecanismul de acțiune

Fiecare capsulă conține 815 mg de magneziu bisglicinat, echivalent cu 110 mg magneziu elementar.

Forma bisglicinată asigură o absorbție superioară și o toleranță crescută la nivel digestiv, fiind ideală pentru utilizare zilnică.

Glicina, aminoacidul asociat magneziului, are un efect calmant asupra sistemului nervos, contribuind la o stare generală de relaxare și echilibru.

Magneziul susține funcțiile nervoase și musculare, contribuie la reducerea oboselii, stresului și iritabilității cauzate de epuizare.

Dozaj și recomandare de utilizare

Se administrează 1-3 capsule pe zi, preferabil în timpul meselor, pentru o absorbție optimă.

Doza zilnică asigură între 110 și 330 mg magneziu, în funcție de nevoile individuale și aportul din alimentație.

Poate fi utilizat zilnic, în perioade de muncă intensă, lipsă de somn sau stres profesional crescut.

Pentru efecte vizibile, se recomandă utilizarea continuă timp de cel puțin 3-4 săptămâni.

Calitatea produsului

Produs al brandului Boost 4 Life, recunoscut pentru suplimentele sale de calitate și formulele cu biodisponibilitate ridicată.

Capsulele sunt vegetale (hipromeloză), potrivite și pentru persoanele care urmează diete vegetariene.

Formula nu conține coloranți, gluten sau lactoză, fiind o alegere sigură pentru persoanele sensibile.

Se remarcă prin profilul său blând pentru sistemul digestiv, fără efect laxativ, frecvent întâlnit la alte tipuri de magneziu.

Securitate, precauții și compatibilități

Magneziul bisglicinat este bine tolerat în majoritatea cazurilor, cu posibile reacții ușoare precum greață sau disconfort abdominal.

Persoanele care urmează tratamente cu antibiotice, medicamente pentru tiroidă sau hipertensiune ar trebui să respecte un interval de administrare între produse.

Nu este recomandat pentru copii, femei însărcinate sau persoane cu afecțiuni renale severe fără consult medical.

Produsul nu înlocuiește o dietă echilibrată, dar poate fi un suport eficient în perioadele de stres prelungit.

Eficiență demonstrată

Studiile clinice arată că magneziul contribuie la scăderea nivelului de stres și la îmbunătățirea calității somnului.

Există dovezi că asocierea magneziului cu vitamina B6 potențează efectele benefice asupra dispoziției și concentrării.

Forma bisglicinată este apreciată pentru absorbția mai eficientă și efectele stabile asupra echilibrului nervos și muscular.

Utilizarea regulată poate duce la reducerea stărilor de anxietate, creșterea energiei și a rezistenței mentale la locul de muncă.

Adaptarea la scopul consumatorului

Recomandat angajaților care resimt oboseală psihică, tensiune musculară sau dificultăți de relaxare după o zi lungă la birou.

Ideal pentru persoanele care au un program solicitant, perioade de stres prelungit sau lipsă de odihnă.

Poate fi inclus într-un regim zilnic de susținere a performanței cognitive și a echilibrului emoțional.

Combinat cu hidratare, somn adecvat și exercițiu fizic ușor, ajută la menținerea unei stări de calm și claritate.

Alte informații importante

A se păstra în ambalajul original, într-un loc răcoros, uscat și ferit de lumina directă a soarelui.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Evită expunerea la umiditate sau temperaturi extreme pentru a menține stabilitatea și calitatea capsulelor.

Poate fi folosit ca suport zilnic în perioadele de stres profesional intens, alături de alte suplimente calmante sau adaptogene.

4.BOOST 4 LIFE PREMIUM ASHWAGANDHA 60 CAPSULE

Ideal pentru angajații care se confruntă cu stres constant, anxietate ușoară sau epuizare cauzată de volumul mare de muncă și ritmul alert al vieții profesionale.

O alegere inspirată pentru persoanele care caută o soluție naturală pentru reducerea stresului și creșterea rezistenței psihice, fără a apela la tratamente medicamentoase.

Ingrediente active și mecanismul de acțiune

Conține extract standardizat de rădăcină de Ashwagandha (KSM-66®) - 600 mg per capsulă, cu aproximativ 5% withanolide active.

Ashwagandha este un adaptogen natural care reduce nivelul de cortizol (hormonul stresului), sprijinind echilibrul emoțional și relaxarea psihică.

Formula include și magneziu bisglicinat, zinc și vitamina B6, care acționează sinergic pentru susținerea sistemului nervos și reducerea oboselii.

Magneziul și zincul ajută la funcționarea normală a sistemului nervos, în timp ce vitamina B6 contribuie la reglarea stării de spirit și a energiei.

Combinarea acestor nutrienți oferă un efect echilibrat de calmare și revitalizare, ideal pentru persoanele suprasolicitate psihic.

Dozaj și recomandare de utilizare

Se administrează 1 capsulă de două ori pe zi, înainte de mese, cu un pahar cu apă.

Pentru angajații care resimt stres intens, produsul poate fi integrat în rutina de dimineață și seară pentru susținerea constantă a echilibrului nervos.

Este recomandată utilizarea zilnică timp de cel puțin 3-4 săptămâni pentru efecte vizibile și durabile.

Produsul poate fi asociat cu alte suplimente calmante (magneziu sau probiotice pentru stres) în cadrul unui regim holistic anti-stres.

Calitatea produsului

Face parte din gama Boost 4 Life, cunoscută pentru suplimentele sigure și bine tolerate.

Formula este vegan-friendly, fără gluten, lactoză sau aditivi artificiali.

Ingredientele sunt atent selecționate, cu standardizare clară a extractului KSM-66®, una dintre cele mai studiate forme de Ashwagandha.

Se remarcă prin puritate ridicată și eficiență constantă, fiind potrivită pentru utilizare zilnică în perioade de stres profesional crescut.

Securitate, precauții și compatibilități

Ashwagandha este în general bine tolerată, însă unele persoane pot prezenta ușoare tulburări digestive sau somnolență.

Nu este recomandată femeilor însărcinate, celor care alăptează sau persoanelor aflate sub tratament cu medicamente pentru tiroidă ori hipertensiune.

Poate interacționa cu medicamente sedative sau anxiolitice, motiv pentru care se recomandă consultarea unui medic înainte de utilizare.

Suplimentul nu trebuie folosit ca înlocuitor al unui tratament medical, ci ca sprijin natural în gestionarea stresului.

Eficiență demonstrată

Studiile clinice pe extractul KSM-66® confirmă reducerea nivelului de cortizol și îmbunătățirea stării de bine generale.

Cercetările arată efecte pozitive asupra anxietății, concentrării și calității somnului, în special la adulți expuși la stres constant.

Dozele eficiente identificate în studii sunt între 300-600 mg/zi, în concordanță cu conținutul produsului.

Rezultatele devin mai vizibile după 3-6 săptămâni de utilizare constantă, contribuind la o adaptare mai bună la presiunile zilnice.

Adaptarea la scopul consumatorului

Perfect pentru profesioniștii care simt că stresul le afectează energia, somnul sau performanța la locul de muncă.

O soluție naturală pentru cei care doresc să-și mențină echilibrul în fața provocărilor cotidiene.

Ajută la reducerea epuizării, îmbunătățirea concentrării și creșterea rezilienței psihice în fața stresului prelungit.

Cel mai eficient când este asociat cu odihnă adecvată, alimentație echilibrată și exercițiu fizic regulat.

Alte informații importante

A se păstra în ambalajul original, într-un loc uscat, răcoros și ferit de lumina directă a soarelui.

Produsul trebuie ținut departe de accesul copiilor, pentru a preveni utilizarea accidentală.

Evită expunerea la temperaturi extreme sau umiditate, pentru a menține calitatea ingredientelor active.

Poate fi utilizat ca parte a unui plan de gestionare a stresului profesional, alături de suplimente complementare și tehnici de relaxare.

5.SECOM 5-HTP 30 TABLETE

Ideal pentru angajații care se confruntă cu stres continuu, anxietate ușoară sau insomnie cauzate de presiunea profesională și ritmul intens de lucru.

Potrivit pentru profesioniștii care doresc să își mențină calmul, echilibrul interior și odihna în perioadele de suprasolicitare.

Ingrediente active și mecanismul de acțiune

Conține L-5-hidroxitriptofan (5-HTP), extras din semințele plantei Griffonia simplicifolia, în doză de 50 mg per tabletă.

5-HTP este precursorul serotoninei, neurotransmițător implicat în reglarea dispoziției, a somnului și a apetitului.

Include și vitaminele C și B6, care sprijină conversia 5-HTP în serotonină, amplificând efectele asupra stării de bine.

Formula acționează prin creșterea naturală a nivelului de serotonină în creier, ceea ce contribuie la:

reducerea neliniștii și a tensiunii psihice, instalarea mai rapidă a somnului, îmbunătățirea calității odihnei, menținerea unui tonus emoțional stabil.



Dozaj și recomandare de utilizare

Se recomandă administrarea a 1-2 tablete, de 3 ori pe zi, în timpul meselor.

Doza zilnică totală oferă între 150 și 300 mg 5-HTP, în funcție de nevoile individuale.

Pentru angajații care lucrează în medii solicitante, se recomandă administrarea regulată, pe o perioadă de câteva săptămâni, pentru a obține efecte vizibile.

Poate fi utilizat ca sprijin în rutinele de relaxare de seară, favorizând somnul odihnitor după o zi plină de stres.

Calitatea produsului

Produs dezvoltat de brandul Secom, în varianta de 30 de tablete gastrorezistente, pentru o absorbție eficientă la nivel intestinal.

Conține ingrediente naturale, fără gluten, lactoză sau coloranți artificiali.

Vitaminele C și B6 adăugate în formulă îmbunătățesc eficiența metabolică a 5-HTP, oferind o acțiune echilibrată și blândă asupra sistemului nervos.

Securitate, precauții și compatibilități

5-HTP influențează direct sistemul serotonergic, deci nu trebuie administrat împreună cu antidepresive sau alte medicamente care cresc serotonina (inhibitori MAO, SSRI).

Nu este recomandat femeilor însărcinate, celor care alăptează sau persoanelor cu afecțiuni gastrointestinale severe.

Poate provoca ușoară somnolență sau disconfort digestiv, mai ales în primele zile de utilizare.

Se recomandă consult medical înainte de utilizare în cazul tratamentelor concomitente sau al tulburărilor de dispoziție persistente.

Eficiență demonstrată

Studiile clinice arată că 5-HTP poate ameliora stările de anxietate ușoară și depresie minoră, contribuind la o dispoziție mai echilibrată.

Unele cercetări evidențiază îmbunătățirea duratei și calității somnului, cu reducerea trezirilor nocturne.

5-HTP a fost asociat și cu scăderea apetitului crescut pe fond de stres, contribuind la menținerea unei greutăți sănătoase.

Efectele pot varia individual, dar utilizarea constantă oferă sprijin real pentru relaxare, concentrare și echilibru emoțional.

Adaptarea la scopul consumatorului

Recomandat angajaților care se confruntă cu tensiune psihică, oboseală cognitivă și dificultăți de odihnă.

Ideal pentru persoanele care au nevoie de un suport natural pentru gestionarea stresului profesional și restabilirea energiei.

Ajută la reducerea iritabilității și a gândurilor negative, favorizând o stare de calm și claritate.

Poate fi parte dintr-o strategie completă de echilibrare emoțională, alături de somn adecvat, alimentație corectă și mișcare regulată.

Alte informații importante

A se păstra în ambalajul original, într-un loc răcoros, uscat și ferit de lumina directă a soarelui.

Evită expunerea la umezeală și temperaturi ridicate, pentru a menține stabilitatea tabletelor.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Poate fi integrat în rutina zilnică a angajaților suprasolicitați, oferind un sprijin blând pentru calm, concentrare și refacere după zile aglomerate.

6.SECOM MAG-YOUR-MIND 30 CAPSULE VEGETALE

Recomandat celor care lucrează în medii solicitante, cu termene limită, multitasking și lipsă de somn, și au nevoie de un sprijin natural pentru echilibru emoțional.

Potrivit pentru persoanele care preferă formule complexe, ce acționează pe mai multe direcții: calmare, susținerea energiei și reducerea epuizării psihice.

Ingrediente active și mecanismul de acțiune

Conține un complex de magneziu bisglicinat (300 mg) - formă cu absorbție ridicată și toleranță digestivă excelentă, potrivită pentru utilizare zilnică.

Include extract de Rhodiola rosea (100 mg, standardizat la 3% rozavine și 1% salidrozide) - adaptogen recunoscut pentru capacitatea de a reduce stresul și a crește reziliența.

Extract de Schisandra chinensis (75 mg, 2% schizandrine) - susține energia, vitalitatea și claritatea cognitivă în perioade de suprasolicitare.

Conține vitamina B6 (5 mg) și vitamina B9 (200 µg) - esențiale pentru funcționarea optimă a sistemului nervos, reducerea oboselii și susținerea stării de bine.

Combinația dintre magneziu și adaptogeni acționează sinergic, ajutând la gestionarea stresului emoțional și îmbunătățirea rezistenței psihice în fața presiunilor profesionale.

Dozaj și recomandare de utilizare

Se recomandă 1 capsulă pe zi, administrată în timpul mesei, cu aproximativ 200 ml de apă.

Pentru angajații care se confruntă cu stres prelungit, poate fi inclus în rutina zilnică ca suport constant pentru echilibru.

Poate fi utilizat pe termen mediu sau lung, mai ales în perioade de volum crescut de muncă, proiecte complexe sau oboseală intelectuală.

Se recomandă asocierea cu odihnă adecvată și alimentație echilibrată, pentru rezultate optime.

Calitatea produsului

Parte din gama Good Routine by Secom, cunoscută pentru formulele sale inovatoare și ingredientele atent selecționate.

Capsulele sunt vegetale, potrivite pentru persoanele care urmează o dietă vegetariană sau vegană.

Fără gluten, drojdie, lactoză sau aditivi artificiali, ceea ce face produsul sigur și bine tolerat chiar și pentru cei cu sensibilități digestive.

Formula a fost concepută pentru a combina eficacitatea clinică a adaptogenilor cu beneficiile mineralelor și vitaminelor B, oferind o acțiune completă asupra stresului.

Securitate, precauții și compatibilități

Produs destinat adulților, nefiind recomandat minorilor, femeilor însărcinate sau celor care alăptează.

Persoanele care urmează tratamente medicamentoase (pentru tiroidă, tensiune arterială sau tulburări hormonale) ar trebui să consulte medicul înainte de utilizare.

Adaptogenii din formulă (Rhodiola și Schisandra) pot interacționa ușor cu unele medicamente, de aceea este indicată prudență în administrare concomitentă.

În cazuri rare, pot apărea ușoare reacții digestive sau nervozitate, mai ales în primele zile de utilizare.

Suplimentul nu înlocuiește o dietă variată, dar oferă sprijin eficient pentru reducerea efectelor stresului profesional.

Eficiență demonstrată

Studiile clinice asupra Rhodiolei și Schisandrei confirmă capacitatea lor de a reduce oboseala, anxietatea și stresul perceput.

Magneziul bisglicinat este asociat cu îmbunătățirea calității somnului și a concentrării, fără efecte digestive neplăcute.

Vitaminele B6 și B9 contribuie la echilibrarea emoțiilor și reducerea iritabilității, având un rol cheie în metabolismul neurotransmițătorilor.

Utilizarea constantă a produsului poate duce la o stare de calm, claritate și performanță crescută, mai ales în perioade aglomerate.

Adaptarea la scopul consumatorului

Ideal pentru angajații care se confruntă cu stres profesional prelungit, oboseală psihică și lipsă de energie.

Sprijină capacitatea de concentrare și adaptare la sarcini complexe, fără a provoca sedare sau somnolență.

O alegere potrivită pentru cei care caută un echilibru între calm și productivitate, în special în perioadele cu presiune crescută la locul de muncă.

Funcționează cel mai bine ca parte dintr-un stil de viață echilibrat, care include mișcare, alimentație sănătoasă și odihnă suficientă.

Alte informații importante

A se păstra în ambalajul original, într-un loc răcoros, uscat și ferit de lumina directă a soarelui.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Evită expunerea la variații mari de temperatură, pentru a menține stabilitatea ingredientelor.

Datorită formulei sale echilibrate, produsul este o opțiune excelentă pentru angajații care doresc să-și recâștige energia, calmul și claritatea cognitivă, chiar și în perioadele de vârf profesional.

7.SECOM GABA 750MG 60 TABLETE

Ideal pentru angajații care se confruntă cu stres intens, dificultăți de relaxare sau somn superficial, cauzate de un ritm de lucru solicitant și presiuni constante.

Potrivit pentru persoanele care simt că mintea lor este „mereu în alertă” și caută o modalitate naturală de a-și liniști gândurile și reduce tensiunea psihică.

Ingrediente active și mecanismul de acțiune

Fiecare tabletă conține 750 mg de acid gama-aminobutiric (GABA) - un neurotransmițător cu rol esențial în menținerea echilibrului între activarea și relaxarea sistemului nervos.

GABA acționează prin inhibarea excitabilității neuronale, ceea ce ajută la diminuarea tensiunii mintale și la instalarea unei stări de calm și relaxare.

Efectul poate contribui la reducerea simptomelor de neliniște, anxietate și insomnie ușoară, favorizând un somn mai profund.

Fiind o formulă cu un singur ingredient, oferă acțiune directă, blândă și controlată asupra sistemului nervos central, fără combinații complexe.

Dozaj și recomandare de utilizare

Se administrează 1 tabletă pe zi, preferabil în timpul mesei, cu aproximativ 200 ml de apă.

Pentru angajații care lucrează în medii solicitante sau resimt stres acumulat, produsul poate fi utilizat seara, pentru a facilita relaxarea înainte de somn.

În perioade de stres intens, utilizarea zilnică pe termen scurt sau mediu poate ajuta la reducerea suprastimulării și la reglarea ritmurilor de odihnă.

Poate fi integrat într-un plan complet de gestionare a stresului, alături de exerciții de respirație, meditație și o rutină de somn constantă.

Calitatea produsului

Produs aparținând brandului Secom (gama Solaray), recunoscut pentru standardele ridicate de puritate și eficiență.

Tabletele folosesc tehnologia RapidSolv®, care permite dizolvarea rapidă (în maximum 30 de minute), asigurând absorbție optimă.

Nu conține lactoză, gluten, coloranți sau arome artificiale, fiind potrivit pentru persoanele cu sensibilități alimentare.

Formula minimalistă, bazată exclusiv pe GABA, este destinată celor care preferă suplimente curate și ușor de integrat în rutina zilnică.

Securitate, precauții și compatibilități

GABA este în general bine tolerată, dar se recomandă prudență în cazul persoanelor aflate sub tratament cu antidepresive, anxiolitice sau medicamente anticonvulsivante.

Poate provoca ocazional somnolență ușoară, disconfort digestiv sau o stare de relaxare accentuată, mai ales în primele zile de administrare.

Nu este recomandat femeilor însărcinate, celor care alăptează sau persoanelor cu afecțiuni neurologice tratate medicamentos, fără aviz medical.

Este important de subliniat că produsul are rol de suport, nu de substitut pentru tratamente medicale în cazurile severe de anxietate sau insomnie.

Eficiență demonstrată

Studiile asupra GABA indică o scădere a excitabilității neuronale și o creștere a sentimentului de calm în situații de stres.

Există dovezi că administrarea GABA poate îmbunătăți viteza de instalare a somnului și calitatea odihnei.

Deși cercetările sunt încă în curs, rezultatele sugerează că suplimentele pe bază de GABA pot fi utile pentru reducerea stresului și emoțional la persoanele suprasolicitate.

Efectele sunt mai evidente în combinație cu un stil de viață echilibrat și tehnici de relaxare regulate.

Adaptarea la scopul consumatorului

Recomandat angajaților care doresc să-și regăsească calmul, claritatea cognitivă și capacitatea de concentrare, după perioade tensionate la locul de muncă.

O soluție simplă și sigură pentru cei care au dificultăți în a „opri gândurile” după o zi încărcată și doresc să se relaxeze natural.

Ajută la reducerea iritabilității, îmbunătățirea dispoziției și menținerea unui echilibru emoțional constant.

Ideal pentru profesioniștii care au nevoie să gestioneze stresul fără sedare excesivă, păstrându-și totodată performanța cognitivă.

Alte informații importante

A se păstra în ambalajul original, într-un loc răcoros, uscat și ferit de lumina directă a soarelui.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Evită expunerea la umiditate și variații de temperatură, pentru a menține stabilitatea ingredientului activ.

Poate fi folosit ca parte a unei rutine anti-stres pentru angajați, contribuind la restabilirea calmului interior și a odihnei de calitate după o zi solicitantă.



Ce suplimente sunt recomandate pentru stres si anxietate in 2025 angajatilor

Ritmul alert și presiunea constantă devin surse majore de stres și anxietate, dar suplimentele alimentare pot fi un aliat de încredere pentru echilibrul tău emoțional. Fie că vorbim despre perioade de epuizare la birou, lipsă de concentrare, oboseală acumulată sau dificultăți de relaxare după o zi intensă, există soluții naturale care pot susține organismul în mod eficient.

Produsele analizate din portofoliul HelpNet.ro - de la formulele cu magneziu bisglicinat care ajută la relaxare musculară și nervoasă, la adaptogenii din Ashwagandha sau Rhodiola care cresc rezistența psihică, până la suplimentele cu 5-HTP sau GABA ce favorizează somnul odihnitor și starea de calm - oferă opțiuni sigure și potrivite pentru fiecare tip de nevoie.

Alegerea suplimentului ideal depinde de modul în care stresul te afectează: dacă resimți tensiune fizică, anxietate, oboseală cognitivă sau tulburări de somn. Important este să privești aceste produse ca parte dintr-un stil de viață echilibrat, completat de o alimentație corectă, hidratare suficientă și momente de repaus real.

