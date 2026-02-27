Cel mai bun mod de a curăța aparatul de cafea

Aroma ei, textura cremosă și gustul echilibrat dau tonul dimineții. Așa cum știi, gustul este influențat, în primul rând, de boabele de cafea. Dar, în egală măsură, și de modul în care este întreținut aparatul de cafea. Un expresor cafea bine curățat face diferența între o cafea banală și una savuroasă.

Curățarea aparatului este simplă și implică respectarea unor pași simpli, realizați constant. Întreținerea eficientă combină curățarea rapidă zilnică, o spălare mai atentă săptămânală și detartrarea lunară. Astfel vei evita acumularea depunerilor de minerale, apariția mucegaiului și modificarea gustului cafelei.

Întreținerea zilnică joacă un rol major în prevenirea acumulării reziduurilor. După fiecare utilizare, îndepărtează imediat zațul de cafea. Resturile rămase pot favoriza dezvoltarea bacteriilor și pot influența gustul următoarei cafele.

Rezervorul de apă și exteriorul aparatului șterge-le cu o lavetă umezită. Această etapă elimină stropii și urmele de cafea care, în timp, devin tot mai dificil de curățat. Este recomandat să lași componentele să se usuce înainte de reasamblare pentru a evita apariția mirosurilor neplăcute.

O dată pe săptămână, demontează parțial aparatul pentru o curățare mai atentă. Componentele detașabile trebuie spălate cu apă caldă și detergent de vase. Curăță atent(ă) zonelor cu caneluri sau îmbinări, deoarece acestea pot reține depuneri de uleiuri provenite din cafea.

După spălare, clătește piesele foarte bine pentru a elimina orice urmă de detergent și apoi lasă-le să se usuce complet la aer. Reasamblarea componentelor umede favorizează dezvoltarea mucegaiului sau apariția mirosurilor neplăcute.

Pentru recipientele care prezintă pete persistente, se poate folosi o soluție formată din apă fierbinte și bicarbonat de sodiu. Se lasă la înmuiat peste noapte, iar dimineața se clătesc temeinic.

Depunerile de calcar sunt printre cele mai frecvente probleme ale aparatelor de preparat cafea. Acestea pot bloca circuitul apei și pot reduce performanța aparatului, afectează inclusiv temperatura și timpul de preparare. Detartrarea se recomandă cel puțin o dată pe lună, mai ales în zonele în care apa are un conținut ridicat de minerale.

Procesul este simplu. Rezervorul aparatului se umple cu o soluție formată din părți egale de apă și oțet alb sau cu o soluție specială de detartrare. Se pornește apoi un ciclu complet de preparare a cafelei, fără zaț. După finalizarea ciclului, lasă soluția să acționeze între 30 și 60 de minute. Apoi, este necesară rularea a două sau trei cicluri doar cu apă curată. Așa te asiguri că s-au eliminat complet reziduurile.

Respectarea regulilor simple de curățare poate prelungi semnificativ durata de viață a aparatului. În plus, să nu uităm de cel mai important beneficiu: asigură o cafea cu aromă constantă, zi de zi.

Dacă deja respecți toate aceste recomandări și, totuși, nu ești mulțumit de gustul cafelei, mai există o posibilitate. De câți ani folosești aparatul de cafea în fiecare zi? Ar fi oare timpul pentru unul nou? Înainte de a cumpăra, consultă platforme specializate, precum Compari.ro, pentru a analiza caracteristicile și recomandările de utilizare.