Optimile Ligii Campionilor aduc dueluri uriașe: PSG – Chelsea, Real – City, Barcelona – Newcastle

PSG – Chelsea și Real – City, dueluri incendiare în optimile Ligii Campionilor
Tragerea la sorți desfășurată vineri, la Nyon, a oferit unele dintre cele mai atractive confruntări posibile în optimile de finală ale Ligii Campionilor. Deținătoarea trofeului, Paris Saint-Germain, va întâlni Chelsea, într-o reeditare a finalei Cupei Mondiale a Cluburilor din sezonul trecut, câștigată categoric de londonezi, scor 3-0.
Un alt duel care captează atenția este cel dintre Real Madrid și Manchester City, două dintre cele mai puternice echipe ale ultimilor ani în competiția supremă europeană. Meciul a devenit deja un clasic al fazelor eliminatorii din Champions League.
FC Barcelona, una dintre principalele pretendente la trofeu, va da piept cu Newcastle United, într-o confruntare ce promite spectacol și intensitate maximă. Bayern München, o altă forță a fotbalului european, va înfrunta Atalanta, singura reprezentantă a Italiei rămasă în competiție.
Tottenham, formația la care evoluează fundașul român Radu Drăgușin, va avea o misiune dificilă în fața lui Atletico Madrid, în timp ce liderul din Premier League, Arsenal, se va duela cu Bayer Leverkusen, campioana en-titre din Bundesliga.
Optimile Ligii Campionilor se anunță extrem de echilibrate, cu meciuri de top care pot decide încă din această fază viitoarea câștigătoare a trofeului.
Tabloul fazei eliminatorii:
Optimile de finală (10/11 și 17/18 martie)
Paris Saint-Germain - Chelsea Londra
Real Madrid - Manchester City
Newcastle United - FC Barcelona
Bodo/Glimt - Sporting Lisabona
Galatasaray Istanbul - Liverpool
Atalanta Bergamo - Bayern Munchen
Atletico Madrid - Tottenham Hotspur
Bayer Leverkusen - Arsenal Londra
Sferturile de finală (7/8 și 14/15 aprilie)
Sfert 1: Paris Saint-Germain/Chelsea - Galatasaray/Liverpool
Sfert 2: Real Madrid/Manchester City - Atalanta/Bayern Munchen
Sfert 3: Newcastle/FC Barcelona - Atletico Madrid/Tottenham
Sfert 4: Bodo/Glimt/Sporting Lisabona - Bayer Leverkusen/Arsenal
Semifinale (28/29 aprilie și 5/6 mai)
Sfert 1 - Sfert 2
Sfert 3 - Sfert 4
Finala - 30 mai (Budapesta)
AGERPRES