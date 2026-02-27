Optimile Ligii Campionilor aduc dueluri uriașe: PSG – Chelsea, Real – City, Barcelona – Newcastle

PSG – Chelsea și Real – City, dueluri incendiare în optimile Ligii Campionilor

Tragerea la sorți desfășurată vineri, la Nyon, a oferit unele dintre cele mai atractive confruntări posibile în optimile de finală ale Ligii Campionilor. Deținătoarea trofeului, Paris Saint-Germain, va întâlni Chelsea, într-o reeditare a finalei Cupei Mondiale a Cluburilor din sezonul trecut, câștigată categoric de londonezi, scor 3-0.

Un alt duel care captează atenția este cel dintre Real Madrid și Manchester City, două dintre cele mai puternice echipe ale ultimilor ani în competiția supremă europeană. Meciul a devenit deja un clasic al fazelor eliminatorii din Champions League.

FC Barcelona, una dintre principalele pretendente la trofeu, va da piept cu Newcastle United, într-o confruntare ce promite spectacol și intensitate maximă. Bayern München, o altă forță a fotbalului european, va înfrunta Atalanta, singura reprezentantă a Italiei rămasă în competiție.

Tottenham, formația la care evoluează fundașul român Radu Drăgușin, va avea o misiune dificilă în fața lui Atletico Madrid, în timp ce liderul din Premier League, Arsenal, se va duela cu Bayer Leverkusen, campioana en-titre din Bundesliga.

Optimile Ligii Campionilor se anunță extrem de echilibrate, cu meciuri de top care pot decide încă din această fază viitoarea câștigătoare a trofeului.

Tabloul fazei eliminatorii:

Optimile de finală (10/11 și 17/18 martie)

Paris Saint-Germain - Chelsea Londra

Real Madrid - Manchester City

Newcastle United - FC Barcelona

Bodo/Glimt - Sporting Lisabona

Galatasaray Istanbul - Liverpool

Atalanta Bergamo - Bayern Munchen

Atletico Madrid - Tottenham Hotspur

Bayer Leverkusen - Arsenal Londra



Sferturile de finală (7/8 și 14/15 aprilie)

Sfert 1: Paris Saint-Germain/Chelsea - Galatasaray/Liverpool

Sfert 2: Real Madrid/Manchester City - Atalanta/Bayern Munchen

Sfert 3: Newcastle/FC Barcelona - Atletico Madrid/Tottenham

Sfert 4: Bodo/Glimt/Sporting Lisabona - Bayer Leverkusen/Arsenal



Semifinale (28/29 aprilie și 5/6 mai)

Sfert 1 - Sfert 2

Sfert 3 - Sfert 4



Finala - 30 mai (Budapesta)

