Cele mai impresionante festivaluri vietnameze: participă la sărbătorile locale în timpul circuitului tău 

Iată care sunt cele mai impresionante festivaluri ce aduc împreună istoria, emoția și spiritul comunităților locale. Pentru o experiență completă și fără griji, poți alege un circuit organizat care te va purta direct în inima acestor sărbători pline de viață!

Tet Nguyen Dan (Anul Nou Lunar Vietnamez)

Tet marchează începutul anului pe calendarul lunar și reunește familii din toată țara. În perioada ianuarie-februarie, Hanoi și Ho Chi Minh City sunt însuflețite de piețele pline de flori și casele decorate cu mandarine sau ramuri de piersic.

Oamenii îmbracă hainele Ao Dai și oferă daruri mici rudelor. În aceste zile, localnicii gătesc preparate specifice ca banh chung (pachețele de orez cu carne de porc și fasole). Ritualurile de început de an sunt menite să aducă noroc și fericire, iar dansurile cu dragoni, paradele și focurile de artificii animă principalele bulevarde.

Pentru turiști, cea mai bună perioadă de mers la festival rămâne chiar în primele zile de eveniment, când poți primi invitația la masa din partea unei familii de localnici și să participi la ritualuri tradiționale.

Festivalul Lanternelor din Hoi An

Hoi An devine un oraș de poveste în fiecare lună, în noaptea cu lună plină. Localnicii opresc traficul din zona centrală, sting luminile artificiale, iar sute de lampioane se aprind pe râul Thu Bon și pe străzile vechi.

Vizitatorii pot crea propriul lampion sau pot plasa lumânări plutitoare pe apă. Se organizează, de asemenea, ateliere de artizanat, iar deserturile specifice – cum ar fi bánh in sau o selecție de fructe confiate – completează atmosfera.

Participarea la Festivalul Lanternelor oferă ocazia să fotografiezi scene memorabile și să observi respectul pentru tradiții.

Festivalul Hue

La fiecare doi ani, Hue găzduiește un eveniment dedicat moștenirii regale. Orașul, fostă capitală imperială, prinde viață cu parade în costume de epocă, reconstituiri ale ceremoniilor curții, spectacole de dans și teatru.

Festivalul se desfășoară, de regulă, în aprilie sau mai și include:

· Parade pe bulevardele principale, cu muzică și dansuri inspirate din legendele regale.

· Degustări de ceai și sesiuni de caligrafie, deschise turiștilor.

· Târguri de artă și seminarii despre patrimoniu.

Pentru un acces ușor la evenimente, descoperă Vietnamul printr-un circuit cu însoțitor. Astfel, economisești timp și ajungi direct la parade sau tururi UNESCO, fără să ratezi obiective importante precum Cetatea Imperială sau pagodele din apropiere.

Tet Doan Ngo (Festivalul Dragonului de Apă)

Acest festival are loc în iunie și aduce împreună localnici din zonele rurale și orașe. Tradiția urmărește protejarea recoltelor, iar oamenii organizează mici ceremonii menite să atragă noroc și sănătate. Orezul lipicios, dulciurile din susan și fructele confiate rămân mâncărurile preferate și pentru această sărbătoare.

Dacă ajungi la Tet Doan Ngo, evită restaurantele tipic turistice și mergi mai degrabă în piețele sau satele de la marginea orașelor. Acolo poți lua parte la ritualuri și ai ocazia să deguști produse proaspete direct de la producători. În unele zone din Delta Mekong, se organizează mini-regate pe canale, cu bărci decorate în stilul festivalului.

Festivaluri regionale de patrimoniu

Dincolo de marile orașe, fiecare regiune adaugă culoare cu propriile sărbători tradiționale:

· Festivalul Cai Rang, organizat în iulie în Delta Mekong, scoate în evidență piețele plutitoare. Negustorii vând fructe, flori și dulciuri direct din bărci, iar vizitatorii se pot delecta cu mici spectacole pe apă sau pot gusta sucuri proaspete de trestie.

· În Buon Ma Thuot, festivalul cafelei are loc primăvara. Participanții pot încerca sortimente locale și pot participa la ateliere gratuite, observând procesul tradițional de prăjire.

· Da Lat își defilează grădinile în cadrul Festivalului Florii. Mii de plante și aranjamente florale decorează orașul, iar în fiecare an se organizează concursuri de fotografie și expoziții tematice.

Planifică eficient circuitul pentru festivaluri

Verifică calendarul acestor evenimente înainte să rezervi zborul, ca să bifezi festivalurile care te interesează. Dacă vrei să te deplasezi rapid între nord și sud, alege trenurile de noapte (care oferă cabine de dormit și opțiuni economice) sau autobuzele de cursă lungă.

Pentru cazare, cele mai aglomerate perioade sunt la Tet, Festivalul Hue sau Festivalul Lanternelor, așa că planifică în avans. În multe orașe găsești hosteluri, hoteluri tip boutique sau apartamente în regim hotelier pentru orice buget.

Recomandări pentru amatorii festivalurilor vietnameze

· Poartă haine comode și respectă dress code-ul local la evenimente religioase; acoperă umerii sau genunchii dacă mergi în temple.

· Pregătește bani cash, deoarece multe piețe nu acceptă plata cu cardul.

· Hidratează-te constant, mai ales vara, și folosește pălărie sau cremă de soare.

· Aparatul foto și telefonul te ajută să surprinzi cadre inedite - iar un încărcător portabil poate deveni foarte util în acest context.

· Respectă obiceiurile locale, cere permisiune pentru poze în temple sau la evenimente private și încearcă să interacționezi cu localnicii.

Îmbrățișează energia sărbătorilor vietnameze

Îmbrățișează energia sărbătorilor vietnameze și lasă-te purtat de culoarea, muzica și tradițiile care animă fiecare colț al țării. Fiecare festival este o invitație de a descoperi nu doar obiceiuri și dansuri, ci și ospitalitatea și bucuria de a trăi a localnicilor. Participarea la aceste sărbători transformă călătoria într-o experiență autentică și memorabilă, în care cultura și oamenii devin adevăratele repere ale aventurii tale vietnameze.