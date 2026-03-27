COMUNICAT DE PRESĂ privind disponibilitatea Raportului Anual 2025

Comvex S.A. cu sediul în Constanta, Incinta Port, Dana 80-84, având CUI 1909360 și număr de înregistrare în Registrul Comerțului J13/622/1991, tranzacționată la Bursa de Valori București, sistemul alternativ de tranzacționare ATS AeRO, simbol CMVX, informează acționarii și investitorii că este disponibil Raportul anual aferent anului 2025, întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. Raportul poate fi obținut de la sediul Societății, Incinta Port, Dana 80-84, Constanța, sau de pe website-ul societății www.comvex.ro, la secțiunea „Relația cu investitorii”.

Persoană de contact: Mădălina Militaru.

Tel. 0241/603.051, email: office@comvex.ro

Președinte al Consiliului de Administrație,

Viorel PANAIT