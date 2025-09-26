Cum alegi aparatul de sudură potrivit: MMA, TIG sau MIG/MAG

1. Aparatele de sudură MMA (Manual Metal Arc)

Sudura MMA (cu electrod învelit) este una dintre cele mai vechi și versatile metode de sudură. Un arc electric este generat între electrodul învelit și piesa de lucru, iar învelișul creează gaze protectoare și o zgură ce protejează baia de metal.

Avantaje și considerații tehnice

versatilitate: permite sudarea oțelurilor carbon, aliate, inoxidabile și a fontelor;

portabilitate: echipamentele sunt compacte, ideale pentru șantier, fără butelii de gaz;

toleranță la condiții de mediu: se poate utiliza în exterior (chiar și în condiții de vânt), protecția fiind asigurată de zgură;

costuri inițiale: sunt, în general, cele mai accesibile;

viteză de lucru redusă: necesită schimbarea electrozilor și îndepărtarea zgurii, scăzând productivitatea;

calitatea sudurii: poate fi mai puțin estetică și necesită curățare suplimentară; controlul băii de sudură e mai dificil;

grosimea materialelor sudate: preferabil peste 1.5 mm.

Aplicații recomandate

Construcții metalice, reparații generale, sudarea țevilor și a profilelor groase, lucrări în exterior.

2. Aparate de sudură TIG (Tungsten Inert Gas)

Sudura TIG este renumită pentru precizie și calitatea superioară a sudurilor. Arcul electric este creat între un electrod de tungsten nefuzibil și piesa de lucru, fiind protejat de un gaz inert (argon, heliu). Materialul de adaos este introdus manual.

Avantaje și considerații tehnice

calitate excepțională: permite obținerea unor suduri extrem de precise, fără stropi sau zgură, ideale pentru lucrări de finisare cu accent pe detalii;

control precis: permite controlul granular asupra arcului și nivelului de căldură;

tip de sudură potrivit pentru aproape orice metal sudabil: oțel inoxidabil, aluminiu, titan, cupru, aliaje, alte metale subțiri;

fără zgură sau stropi: nu necesită curățare post-sudare;

viteză de lucru redusă: necesită o abilitate ridicată și un ritm de lucru lent; tehnică mai puțin productivă pentru suprafețe mari.

Aplicații recomandate

Industria aerospațială și medicală, recipiente sub presiune, conducte, sudarea aluminiului și a inoxului de înaltă calitate, materiale subțiri (sub 0.5 mm)

3. Aparate de sudură MIG/MAG (Metal Inert Gas / Metal Active Gas)

Sudura MIG/MAG este o metodă semiautomată, extrem de productivă și relativ ușor de învățat. Arcul electric este generat între o sârmă electrod continuă și piesa de lucru, protejat de un gaz. MIG folosește gaz inert (argon) pentru metale neferoase, iar MAG folosește gaz activ (CO2, amestecuri argon-CO2) pentru oțeluri carbon și aliate.

Avantaje și considerații tehnice

productivitate ridicată: permite sudarea pe lungimi mari fără întrerupere;

suduri de bună calitate, cu stropi minimi; aspect estetic superior față de MMA;

versatilitate: tip de sudură potrivit pentru o listă extinsă de metale și grosimi ale materialelor (începând cu 0.8 mm);

relativ ușor de controlat prin ajustarea parametrilor;

necesită gaz protector; acest lucru determină o portabilitate limitate și costuri suplimentare;

sensibilitate la curenți de aer.

Aplicații recomandate

Industria auto, fabricarea de structuri metalice, confecții metalice diverse, producția în serie sau cu volume mari. Află mai multe despre aparatul de sudură MIG/MAG pe blogul MASIF.

Decizia privind aparatul de sudură optim depinde strict de natura lucrărilor, tipurile și grosimile materialelor, volumul de producție și buget. Alege MMA pentru reparații și lucrări mobile, TIG pentru precizie și calitate superioară pe materiale sensibile, sau MIG/MAG pentru productivitate ridicată în producția de serie. Analizează cu atenție aceste criterii pentru a face o investiție optimă.