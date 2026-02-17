Cum alegi o firmă fotovoltaice de încredere?

Alegerea unei companii de încredere nu este însă ușoară. Există câteva criterii esențiale care te ajută să diferențiezi profesioniștii de amatori și să te asiguri că investiția ta este una durabilă.

Experiență și portofoliu

Primul aspect de verificat este experiența și portofoliul. O firmă fotovoltaice serioasă are ani de activitate în domeniu și poate prezenta proiecte similare. Vizualizând proiecte realizate anterior, îți faci o idee despre calitatea lucrărilor și despre seriozitatea companiei. Totodată, personalul calificat și cu experiență în instalarea sistemelor este un indicator al profesionalismului.

Întreabă-te: îți inspiră încredere lucrările lor și modul în care comunică rezultatele?

Certificări și autorizări

Al doilea criteriu este certificarea și autorizarea. În România, companiile care montează sisteme fotovoltaice trebuie să aibă autorizări ANRE (de exemplu, E1 și E2) și eventual certificări ISO 9001 sau ISO 14001. Aceste documente dovedesc că firma respectă standardele tehnice și de calitate.

Nu ezita să ceri aceste dovezi și să verifici valabilitatea lor. O firmă fotovoltaice care respectă reglementările va avea și un personal bine instruit și proceduri clare de siguranță.

Calitatea echipamentelor și transparența

Calitatea echipamentelor este un alt factor important. O firmă fotovoltaică profesionistă utilizează panouri certificate, invertoare fiabile și sisteme de montaj robuste. Brandurile cunoscute oferă garanții extinse, iar structurile bine proiectate rezistă la condiții meteo nefavorabile. Cablurile și conectorii trebuie să fie de calitate, iar panourile să fie potrivite pentru zona geografică.

Transparența ofertei și claritatea contractului sunt vitale. Un furnizor serios îți prezintă un deviz detaliat, cu costuri pentru materiale, manoperă, transport și TVA. Contractul trebuie să includă termene de execuție, garanții, modalități de plată și proceduri în caz de defecte sau întârzieri. De asemenea, este important să știi ce servicii post-instalare sunt disponibile, cum ar fi mentenanța și monitorizarea sistemului.

Astfel, ce trebuie să ai în vedere?

Iată principalele criterii de care să ții cont când alegi o firmă fotovoltaică:

Experiența și portofoliul: proiecte realizate și testimoniale;

Autorizările și certificările ANRE și ISO;

Calitatea echipamentelor (panouri, invertoare, structuri, cabluri);

Transparența ofertei și contract detaliat;

Servicii post-instalare și flexibilitate în abordare.

Genway se remarcă ca o firmă fotovoltaice cu peste 30 de ani de experiență. Oferă consultanță personalizată, analizând nevoile fiecărui client și dimensionând sistemul corespunzător. Echipamentele folosite provin de la producători renumiți, iar montajul este realizat de echipe certificate. Contractele sunt transparente, iar serviciile post-instalare asigură monitorizarea și mentenanța sistemului.

Dacă vrei să investești în energie regenerabilă, alege o firmă fotovoltaică dedicată calității și durabilității, precum Genway!

Un partener serios nu se oprește după instalarea panourilor. O companie responsabilă îți asigură ghidajul pentru dimensionarea optimă, montajul corect și configurarea invertoarelor, dar și instruirea pentru monitorizarea producției și întreținere pe termen lung. Prin aceste servicii extinse, vei înțelege cum să valorifici la maximum energia generată și vei avea mereu un contact dedicat pentru orice întrebare sau intervenție, chiar și atunci când devii prosumator!