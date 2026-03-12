IRAN amenință cu PREȚUL PETROLULUI la 200$/baril: Cât de REALĂ e catastrofa prin Strâmtoarea Hormuz?

Război Iran: Blocadă Hormuz și șoc prețuri petrol 2026. Catastrofă globală?

Războiul cu Iranul se apropie de două săptămâni, iar piețele energetice tremură în fața unui posibil "super șoc". Gardienii Revoluției Islamice (IRGC) promit prețuri explozive la petrol, folosindu-și controlul asupra Strâmtorii Hormuz. Dar cât de fezabil e scenariul cu 200 de dolari pe baril?

Ce a început ca o operațiune militară țintită SUA-Israel împotriva Iranului, pe 28 februarie, a escaladat rapid într-un conflict major în Orientul Mijlociu, cu ecouri globale economice devastatoare.

Amenințarea IRGC: „Pregătiți-vă pentru 200$ pe baril!"

Iranul mizează pe "șantaj energetic" pentru a forța comunitatea internațională să oprească atacurile SUA și Israel. Amenințarea cu 200$ pe baril a apărut imediat după izbucnire, potrivit unei analize Euronews.

Duminică, 1 martie, un purtător de cuvânt senior IRGC a avertizat:

"Dacă acțiunile lașe anti-umane continuă, lumea să se pregătească pentru un uriaș salt de preț, chiar până la 200$ pe baril."

Retorica asta a devenit linia oficială a Teheranului. Miercuri, Ebrahim Zolfaqari, purtătorul de cuvânt al cartierului general militar Khatam al-Anbiya, a repetat:

"Pregătiți-vă pentru barilul de petrol la 200$, pentru că prețul petrolului depinde de securitatea regională pe care ați destabilizat-o."

Blocada Hormuz: 20% din petrolul lumii în pericol

IRGC "internaționalizează" costurile războiului, blocând Strâmtoarea Hormuz – prin care trec 20% din petrolul și GNL-ul global. Au țintit nave neutre, sub pavilion thailandez, japonez sau Marshall Islands, semnalând: nicio rută maritimă nu e sigură cât timp atacurile continuă.

Analiștii energetici văd aici o tactică diabolică: presiuni interne în Vest, forțând SUA-Israel să bată în retragere pentru stabilitate energetică.

Istoria șocurilor petroliere: De la 1973 la azi

200$ sună SF, dar istoria arată precedent. Prețul nominal maxim: ~147$ în 2008 (corectat inflație 2026: ~211$). Embargoul arab 1973-74 a înzecit prețurile; Revoluția Iraniană 1979 le-a dublat.

În 1980, vârf de 39,50$ (echivalent azi: ~160$).

Exemplu iconic: Șoferi împingând mașini la pompe în California, 1974 (foto AP).

Acum, blocada totală a Hormuz ridică riscul unui "moonshot" al prețurilor.

Reacția piețelor: Brent la 100$, rezerve epuizate

Brent crude: peste 100$/baril acum, de la 60$ în februarie. Agenția Internațională pentru Energie a eliberat rezerve record, dar atacurile iraniene pe infrastructură și tancere au anulat efortul.

Asiguratorii anulează polițe war-risk, flotele se redirecționează – anxietate maximă. Oxford Economics: 140$/baril aruncă economia globală în recesiune ușoară (-0,7% PIB mondial), cu UK, Eurozonă și Japonia în contracție.

Dacă blocada persistă, 200$ nu mai e amenințare – e realitate iminentă.