Cum alegi un salon de epilare definitiva: 6 intrebari pe care ar trebui sa le pui inainte

Diferenta dintre ele nu e vizibila din fotografii si nu se vede intotdeauna in pret. Se vede in rezultate si, uneori, in reactiile adverse pe care le ai sau nu le ai dupa sedinte. Iata ce sa verifici inainte sa te programezi.

1. Ce echipament folosesc?

Prima intrebare pe care merita sa o pui la orice clinica de epilare definitiva este despre echipament. Nu e o intrebare tehnica exagerata, e o intrebare de baza: cu ce aparat lucreaza si ce lungimi de unda acopera.

Un laser profesional pentru epilare definitiva opereaza pe lungimi de unda specifice: dioda (808 nm), Alexandrite (755 nm) sau Nd:YAG (1064 nm). Un dispozitiv IPL, oricat de bine prezentat, nu este laser si nu ofera acelasi nivel de precizie sau eficienta. Daca clinica nu poate raspunde clar la aceasta intrebare sau daca singurul echipament disponibil este IPL, este un semn ca rezultatele pot fi variabile.

2. Cine efectueaza procedura si ce pregatire are?

Operatorul conteaza la fel de mult ca echipamentul. Un laser performant in mainile unui operator fara pregatire adecvata poate produce rezultate slabe sau, in cazuri extreme, reactii adverse.. Intreaba explicit: cine efectueaza procedura, ce formare are si daca este supervizat medical.

Clinicile serioase au operatori specializati in epilare cu laser, nu esteticieni cu o formare generala de 2 ore pe echipament. La Lovely Skin, operatorii sunt formati specific pe echipamentul clinic utilizat si lucreaza dupa protocoale standardizate, cu evaluare initiala a fiecarui pacient inainte de prima sedinta. In plus, realizam constant verificari si evaluari pentru a ne asigura ca specialistii nostri ofera servicii de calitate la nivel de retea.

3. Exista o consultatie initiala si o fisa de client

O clinica serioasa nu incepe prima sedinta fara o consultatie initiala. Aceasta nu este o formalitate, ci un pas esential de siguranta: operatorul trebuie sa cunoasca tipul tau de ten, culoarea si densitatea firelor, istoricul medical relevant, medicamentele pe care le iei si eventualele contraindicatii inainte sa seteze parametrii laserului.

Daca o clinica te programeaza direct la prima sedinta fara nicio evaluare prealabila, fara sa completezi o fisa de client si fara sa ti se explice protocolul pre si post-sedinta, acesta este un semnal clar ca ceva nu este in regula cu abordarea lor.

La Lovely Skin, fisa de client este obligatorie inainte de prima sedinta. Include toate aspectele medicale relevante si serveste si la monitorizarea progresului tratamentului.

4. Ti se explica clar recomandarile pre si post-sedinta

Rezultatele epilarii definitive depind in parte semnificativa de comportamentul pacientului intre sedinte. O clinica responsabila iti explica detaliat ce trebuie sa faci inainte si dupa fiecare sedinta si iti furnizeaza aceste informatii in scris, nu doar oral la finalul sedintei de tratament.

Daca pleci de la prima consultatie fara sa stii ca nu ai voie sa te bronzezi inainte de sedinta, ca trebuie sa razi zona cu lama cu 12-24 de ore inainte (nu cu ceara sau epilator), ca nu poti lua anumite medicamente in ziua sedintei sau ca trebuie sa folosesti SPF 50 minim 7 zile dupa, atunci clinica nu si-a facut treaba corect. Nerespectarea acestor reguli reduce eficienta sedintei si poate creste numarul total de sedinte necesare.

5. Transparenta despre pret si numarul de sedinte

Pretul afisat per sedinta este doar o parte din ecuatie. Intrebarea corecta este: cate sedinte vei avea nevoie in total pentru zona ta specifica si cat va fi costul total al tratamentului complet. O clinica onesta iti da o estimare realista la consultatie, bazata pe profilul tau concret, nu o cifra minima ca sa para mai accesibil.

Fii atenta si la clinicile care garanteaza rezultate complete intr-un numar fix de sedinte, indiferent de profilul pacientului. Numarul de sedinte variaza in functie de tipul de par, ten si organism, iar orice clinica serioasa recunoaste aceasta variabilitate in loc sa promita o cifra universala.

6. Cum arata spatiul si care este protocolul de igiena

Epilarea definitiva este o procedura medicala estetica, nu un serviciu de salon. Spatiul trebuie sa reflecte acest lucru: curatenie, echipamente de unica folosinta acolo unde e cazul, suprafete dezinfectate intre pacienti si o atmosfera care inspira profesionalism, nu improvizatie.

O clinica premium nu trebuie sa fie neaparat extravaganta, dar trebuie sa fie ordonata, sa aiba echipamentele vizibil intretinute si sa existe o separare clara intre zona de receptie si zona de tratament. Daca ceva din ce vezi la prima vizita iti da un sentiment de neincredere, e un semnal pe care merita sa il asculti.

Lovely Skin: ce gasesti in fiecare locatie?

Lovely Skin aplica aceleasi standarde in toate cele 10 clinici din tara: Bucuresti, Iasi, Cluj-Napoca, Timisoara, Sibiu, Oradea, Arad si Satu Mare.. Acelasi laser dioda cu 3 lungimi de unda, acelasi protocol de consultatie initiala, aceeasi fisa de client, aceleasi recomandari pre si post-sedinta documentate si acelasi standard de pregatire al operatorilor.

Consultatia initiala este gratuita in toate locatiile. Este momentul in care pui toate intrebarile de mai sus si primesti raspunsuri clare inainte sa iei orice decizie. Programari pe lovelyskin.ro sau la clinica din orasul tau.