„Viața mea e un iad!” Drama care cutremură India: o fostă regină a frumuseții a murit după doar cinci luni de căsnicie. Acuzații grave de crimă, abuz, avort forțat și cereri de zestre

Moarte suspectă după doar cinci luni de căsnicie. Cazul fostei Miss Pune care a șocat India și a declanșat o furtună mediatică

În India, unde mii de femei tinere își pierd viața anual în cazuri asociate cu zestrea, puține tragedii ajung să domine titlurile naționale. Însă moartea lui Twisha Sharma, o fostă regină a frumuseții și actriță în vârstă de 33 de ani, a provocat un val uriaș de emoție și controverse.

Tânăra a fost găsită moartă pe 12 mai, în locuința conjugală din orașul Bhopal, la doar cinci luni după ce se căsătorise cu avocatul Samarth Singh. De atunci, cazul a devenit unul dintre cele mai urmărite subiecte din presa indiană, alimentat de acuzații grave, declarații controversate și suspiciuni privind influența unor persoane puternice.

Familia victimei susține că Twisha Sharma a fost victima unor abuzuri constante și că ar fi fost ucisă din cauza cererilor legate de zestre. De cealaltă parte, soacra sa, fosta judecătoare Giribala Singh, afirmă că tânăra suferea de probleme psihice și că s-ar fi sinucis.

Cine a fost Twisha Sharma

Twisha Sharma era cunoscută în India atât pentru aparițiile sale în lumea modei, cât și pentru activitatea din publicitate și film. În 2012, ea a câștigat titlul Miss Pune, după participarea la un concurs de frumusețe organizat în vestul Indiei.

Ulterior, Twisha a apărut în mai multe campanii publicitare și într-un film în limba telugu. În ultimii ani, ea lucra și în domeniul marketingului pentru companii private.

Prietenii și familia o descriu drept o femeie ambițioasă, generoasă și plină de viață.

Povestea ei de dragoste cu Samarth Singh ar fi început în 2024, după ce cei doi s-au cunoscut prin intermediul unei aplicații de dating. Relația a evoluat rapid, iar nunta a avut loc în decembrie 2025.

Fotografiile de la ceremonie îi arată pe cei doi zâmbind și pozând fericiți. Însă, potrivit familiei tinerei, problemele ar fi început la scurt timp după căsătorie.

Acuzații grave privind cererile de zestre

Familia Sharma susține că, deși a oferit zestre la momentul nunții, Twisha ar fi fost umilită constant de soț și de soacra sa, care considerau că evenimentul nu s-a ridicat la „standardele” familiei Singh.

În India, oferirea și primirea zestrei sunt ilegale, însă practica rămâne extrem de răspândită, mai ales în căsătoriile aranjate sau în familiile influente.

Rudele victimei afirmă că Twisha le-a trimis mesaje în care descria coșmarul prin care trecea în noua familie.

„Viața mea este un iad”, scria într-unul dintre mesajele publicate ulterior de familie și preluate de presa indiană.

Aceste conversații au devenit rapid un element central al anchetei și au amplificat furia publică.

Sarcina și acuzațiile de avort forțat

Cel mai tensionat moment din relația dintre Twisha și familia soțului ar fi apărut în aprilie, când tânăra a rămas însărcinată.

Familia Sharma susține că soțul și soacra ei au pus la îndoială paternitatea copilului și au acuzat-o că ar purta copilul altui bărbat.

Potrivit acestora, Twisha ar fi fost obligată să facă avort în prima săptămână din luna mai.

Giribala Singh respinge însă toate acuzațiile și susține că decizia întreruperii sarcinii i-ar fi aparținut exclusiv lui Twisha.

Ea afirmă că nora sa nu își dorea copii.

Ultimul apel înainte de moarte

Tatăl victimei, Navnidhi Sharma, a declarat pentru BBC Hindi că ultima conversație cu fiica sa a avut loc chiar în noaptea morții.

Potrivit acestuia, Twisha vorbea pe WhatsApp cu mama ei în jurul orei 21:41, când apelul s-a întrerupt brusc.

„Twisha vorbea cu mama ei când, dintr-odată, apelul s-a întrerupt”, a spus acesta.

Familia susține că timp de aproximativ 20 de minute nimeni nu a răspuns la telefon, iar apoi Giribala Singh a răspuns și a spus:

„Ea nu mai este.”

Această succesiune a evenimentelor a ridicat numeroase semne de întrebare și a alimentat suspiciunile familiei.

Soțul dispărut și ancheta poliției

Poliția din Bhopal a deschis un dosar pentru moarte cauzată de zestre și încearcă să stabilească dacă Twisha Sharma a fost ucisă sau dacă și-a luat singură viața.

Între timp, soțul victimei, Samarth Singh, este de negăsit.

Autoritățile au anunțat o recompensă pentru informații despre locul în care s-ar afla și au emis o alertă pentru a împiedica părăsirea țării.

Un tribunal din Bhopal a respins cererea de eliberare pe cauțiune formulată de acesta și i-a cerut să se predea până la 23 mai.

În schimb, Giribala Singh a primit eliberare anticipată pe cauțiune.

Fosta judecătoare a declarat că nu știe unde se află fiul ei, însă a precizat că avocatul acestuia l-a sfătuit să nu apară în public.

„Avocatul nostru l-a sfătuit să stea ascuns. I-a spus că va fi linșat dacă va ieși în public. Există o campanie furibundă împotriva lui, oamenii cer să fie spânzurat”, a declarat ea pentru platforma video Mojo Story.

Ea a mai spus:

„Trebuie să vă amintiți că fiul meu a pierdut persoana pe care o iubea profund, și-a pierdut partenera de viață. Și nici măcar nu putem să ne plângem… Toată lumea este împotriva noastră.”

Controverse privind autopsia

Familia victimei a refuzat să îi incinereze trupul și a cerut efectuarea unei a doua autopsii.

Primul raport medico-legal, consultat de BBC, arată că Twisha a murit prin spânzurare, însă menționează și existența unor răni produse înainte de deces.

Instanța a respins solicitarea unei noi autopsii, dar a ordonat autorităților să păstreze corpul în condiții corespunzătoare pentru a preveni degradarea.

Tatăl tinerei contestă concluziile anchetatorilor și insistă că fiica sa a fost ucisă.

„Fiica mea a fost nedreptățită în timpul vieții, iar acum se face tot posibilul pentru ca ea să nu primească dreptate nici după moarte. Nu ne vom opri până nu vom obține dreptate pentru ea”, a declarat Navnidhi Sharma.

Declarațiile controversate ale fostei judecătoare

Furia publicului s-a amplificat după ce Giribala Singh a organizat o conferință de presă și a acordat mai multe interviuri televiziunilor indiene.

În cadrul acestora, ea a vorbit despre presupusele probleme psihice ale lui Twisha și a descris-o drept o femeie „liberală”.

Întrebată ce înțelege prin acest termen, fosta judecătoare a făcut referire la „promiscuitate”.

Comentariile au provocat indignare pe rețelele sociale, unde numeroși utilizatori au cerut anularea cauțiunii și arestarea acesteia.

Familia victimei consideră că astfel de declarații reprezintă o încercare de a distruge reputația lui Twisha Sharma după moarte.

Cazul va fi investigat de CBI

Comisarul poliției din Bhopal, Sanjay Kumar, a recunoscut că au existat erori în anchetă, însă a afirmat că, potrivit concluziilor preliminare, cazul pare să fie unul de sinucidere.

Totuși, declarațiile sale sunt departe de a închide subiectul.

În urma presiunii publice și a amplorii scandalului, premierul statului Madhya Pradesh, Mohan Yadav, a anunțat că dosarul va fi preluat de Biroul Central de Investigații al Indiei, cunoscut drept CBI.

Acesta a promis familiei Sharma că autoritățile statului vor oferi „tot sprijinul necesar”.

Un caz care a deschis din nou discuția despre violența împotriva femeilor

Moartea lui Twisha Sharma a devenit mai mult decât o simplă anchetă penală. Pentru mulți indieni, cazul simbolizează realitatea crudă cu care se confruntă numeroase femei după căsătorie, în special în societățile unde zestrea continuă să joace un rol important.

Faptul că acuzațiile îi vizează pe membri ai unei familii influente din sistemul judiciar a amplificat interesul public și a ridicat întrebări despre putere, privilegii și justiție.

Pe Instagram au apărut pagini dedicate campaniei „Justice for Twisha Sharma”, iar cazul continuă să domine dezbaterile televizate și rețelele sociale din India.

În timp ce ancheta federală se pregătește să înceapă, familia tinerei spune că nu va renunța până când adevărul nu va ieși la iveală.