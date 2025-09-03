Cum îți protejezi datele personale când listezi un apartament

De aceea, protejarea informațiilor personale atunci când îți listezi apartamentul online devine esențială. În acest articol vei afla care sunt principalele riscuri, ce greșeli să eviți și cum să îți protejezi datele astfel încât să închiriezi rapid și sigur.

Ce date personale apar, de obicei, într-un anunț imobiliar

Un proprietar obișnuit publică următoarele informații:

Nume și prenume – pentru credibilitate.

– pentru credibilitate. Număr de telefon – pentru contact rapid.

– pentru contact rapid. Adresă exactă – pentru localizare.

– pentru localizare. Email personal – pentru detalii suplimentare.

Problema? Toate aceste date pot fi colectate de intermediari sau chiar persoane rău intenționate. Rezultatul: apeluri nesfârșite, spam sau listarea proprietății tale pe alte platforme fără acordul tău.

Principalele riscuri când îți publici datele

Spam și apeluri nedorite

Odată ce numărul tău de telefon apare public, poate fi preluat și distribuit. Mulți proprietari povestesc cum, după ce postează un anunț, sunt sunați mai mult de agenți decât de chiriași reali. Anunțuri duplicate

Există practici prin care agenții copiază anunțul tău, schimbă prețul și îl republică. Astfel, chiriașii ajung să creadă că există mai multe apartamente similare și intră în confuzie. Fraude și furt de identitate

Publicarea adresei exacte și a datelor complete poate permite unor persoane să creeze anunțuri false în numele tău sau să atragă potențiale victime care plătesc „avansuri” pentru un apartament care, în realitate, nu e disponibil. Lipsa de control

Odată ce datele tale sunt copiate și distribuite pe alte platforme, este foarte greu să mai ceri ștergerea lor. Practic, pierzi controlul asupra informațiilor personale.

Cum îți protejezi datele când listezi un apartament

1. Nu publica adresa completă

Este suficient să menționezi zona sau cartierul (ex: „Floreasca, stradă liniștită aproape de parc”). Adresa exactă se comunică doar chiriașilor serioși, după o primă discuție.

2. Folosește o platformă care ascunde datele

Pe rentnbuy, numărul tău de telefon nu este afișat public. Proprietarul și chiriașul comunică direct în platformă, iar datele devin vizibile doar după ce există interes real. În acest fel, agenții nu îți mai pot colecta și distribui contactele.

3. Creează un email dedicat pentru închirieri

În loc să folosești adresa ta personală, setează un email separat pentru anunțuri. Astfel, îți protejezi inboxul personal și filtrezi mai ușor mesajele relevante.

4. Ai grijă la fotografii

Evita să incluzi poze în care apar documente personale, numere de înmatriculare sau obiecte de valoare. Un simplu detaliu neobservat poate fi exploatat de persoane rău intenționate.

5. Semnează contracte sigure

Un contract scris pe hârtie poate conține datele tale personale și poate fi copiat ușor. Platformele moderne, precum rentnbuy, generează contracte digitale securizate, în care datele sunt protejate și accesibile doar părților implicate.

De ce contează protecția datelor

Protecția datelor nu este doar o chestiune de confort, ci și de siguranță juridică și financiară.

Îți salvează timp, pentru că elimini apelurile inutile.

Îți crește șansele să găsești chiriași reali și serioși.

Îți protejează proprietatea și identitatea de abuzuri.

Într-o piață în care comisioanele și lipsa de transparență au devenit regula, păstrarea controlului asupra datelor personale este primul pas pentru un proces corect și modern de închiriere.

Concluzie

Dacă ești proprietar și vrei să îți închiriezi apartamentul, merită să îți pui întrebarea: cine are acces la datele tale?

Un simplu anunț publicat pe site-urile clasice poate duce la zeci de apeluri inutile și la pierderea controlului.

Cu rentnbuy, îți listezi apartamentul simplu, rapid și sigur. Datele tale rămân protejate, iar tu discuți doar cu chiriași reali, direct și fără comisioane.

Intră pe rentnbuy.com și vezi cât de ușor poate fi să închiriezi în siguranță.